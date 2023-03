Robert Smith, de The Cure, se enojó y exigió un mejor trato para sus fans en Estados Unidos; “Me tienen harto”

escuchar

En un caso que podría sentar un precedente, la compañía Ticketmaster debió hacer reembolsos parciales a quienes compraron entradas para ver a The Cure en Estados Unidos. El principal impulsor del cambio fue, precisamente, el vocalista de la banda, Robert Smith, quien reconoció sentirse “asqueado” por los cargos y las tarifas “indebidamente elevadas” que se agregan a la venta de tickets y exigió una explicación.

El cantante se sumó a las polémicas actuales sobre este mercado y habló de cómo hacer una experiencia más equitativa para sus fans. Antes de su primera gira por Estados Unidos en siete años, el grupo había acordado mantener los costos en su valor nominal, incluso cuando la demanda fuera superior a la oferta. Desde el principio, comentó, habían trazado límites claros. “Queremos que la gira sea asequible para todos los fans, y tenemos una gama muy amplia (y creemos que muy justa) de precios en cada concierto”, expuso la banda cuando anunció la puesta en venta de las entradas intransferibles.

De esta manera, evitaban los precios dinámicos o entradas Platinum, usados recientemente por otros artistas de primera línea, como Taylor Swift. En noviembre, la compañía Ticketmaster, propiedad de Live Nation, se disculpó con los fans y con la cantante tras el caos en la venta de boletos para su actual gira, The Eras Tour. En esa línea, Smith tuiteó: “No estamos de acuerdo con lo de los precios dinámicos/aumento de precios/entradas Platinum... Es todo, en sí mismo, una estafa”.

Los tuits de Robert Smith sobre el incidente con las entradas de The Cure; la banda rechaza los conceptos de tickets Platinum y transferibles, así como los desmesurados cargos por servicio @RobertSmith

A pesar de sus esfuerzos, en la venta del miércoles pasado, Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation, se enfrentaron de nuevo a los fans, esta vez por las comisiones. The Cure vendía entradas a 20 dólares, pero sus seguidores compartieron capturas de pantalla donde se apreciaba claramente cómo, con los cargos adicionales, estas llegaban a más de US$47. Un “cargo por servicio” de US$11,65 dólares, otro por “estadio” de US$10 y un total por procesamiento del pedido de US$5,50 se añadían a la cuenta total.

Una de las capturas de pantalla que compartieron los fanáticos sobre el precio de las entradas para The Cure en EE.UU. @marchenajr ·

Smith apeló a su cuenta de Twitter y envió un mensaje contundente: “Estoy tan asqueado como todos ustedes por la cuestión de las tasas de Ticketmaster. Me tienen harto. Para ser muy claro, el artista no tiene forma de limitarlas. He estado preguntando cómo se justifican. Si obtengo alguna respuesta coherente, se las haré saber”.

Robert Smith se dijo asqueado por la situación de los boletos @RobertSmith

Posteriormente, publicó una actualización. “Tras nuevas conversaciones, Ticketmaster acordó con nosotros que muchas de las tasas que se cobran son indebidamente altas, y como gesto de buena voluntad, harán un reembolso de 10 dólares por entrada a todas las cuentas de fans verificadas para las transacciones con el precio de entrada más bajo”. Asimismo, la plataforma también reembolsará cinco dólares por entrada para quienes hayan pagado más para ver cualquier espectáculo de su gira en Estados Unidos.

En respuesta, los fans de la banda británica no pudieron estar más de acuerdo con él y le dejaron algunos comentarios: “Tienes todo mi respeto. Mi total admiración”.

¿Qué significa la decisión de The Cure?

Kevin Erickson, director de la Future of Music Coalition, afirmó para la publicación especializada Rolling Stone que este hecho sin precedentes podría cambiar el futuro. Aunque las políticas no pusieron un punto final a todos los problemas, la forma en la que Smith y The Cure manejaron la venta de sus entradas podría establecer un nuevo punto de referencia para los compradores, con respecto a otros artistas similares de la misma categoría.

Al respecto, Erickson, líder de la campaña “Break Up Ticketmaster”, que pide la revisión de la fusión de Ticketmaster y LiveNation, que controlan el 70 por ciento de la venta total de entradas en EE.UU., aseguró que los cambios no solo deberían ser obra de los artistas. “Estas son tareas de los responsables políticos, y una gran parte del problema es que, hasta ahora, los responsables no han hecho un trabajo lo suficientemente bueno como para centrar las experiencias de los artistas en estos debates”.

Robert Smith explica el sistema de The Cure de venta de entradas @RobertSmith

Según varios referentes de la industria, The Cure tomó medidas extraordinarias, pero todavía quedan asuntos que resolver. El propio Smith lo reconoció entre sus hilos de Twitter: “La realidad es que si no hay suficientes entradas a la venta, un número de fans se perderán los conciertos, sea cual fuese el sistema que utilicemos (...). Al menos nosotros intentamos que las entradas lleguen a manos de los aficionados a un precio justo”.

LA NACION