Mauro Icardi volvió a apuntar contra Moria Casán y la chicaneó con uno de los momentos más difíciles de su vida

escuchar

A lo largo del último año y medio, después del estallido de su crisis matrimonial con Wanda Nara, Mauro Icardi dejó en claro en varias oportunidades que no le tiene miedo a un enfrentamiento mediático y que, si lo provocan en la prensa, él va a responder con los tapones de punta. Esto quedó en evidencia una vez más cuando, a lo largo de los últimos días, se involucró en un virulento cruce con la mismísima portadora de la “lengua karateka”, Moria Casán. En un nuevo round luego de varios idas y vueltas, el deportista le envió un picante mensaje a través de sus Historias de Instagam en donde la chicaneó por su presunta adicción a la cocaína.

Las declaraciones de Moria Casán que desataron su inesperado cruce con Mauro Icardi

Todo comenzó con el que parecía ser un móvil más que Moria Casán dio para LAM (América) en donde, de cara al regreso del Bailando donde ella integrará nuevamente el panel de jurados, reveló que le gustaría ver a Mauro Icardi como una de las 18 celebridades. Sin embargo, antes de finalizar la nota se refirió a su vínculo con Wanda Nara.

“Para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven, se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero bueno, el chico debe tener ganas de otras experiencias”, señaló. Y remató: “También debe estar muerto de amor por ella. Pero me parece... no sé. Por lo que uno percibe, parece que tiene pico para todo. Es un seductor”.

La respuesta del mediocampista no se hizo esperar y, a pesar de la diferencia horaria y de los miles de kilómetros que lo separan de la Argentina, aclaró “el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo”. Aunque hasta ahí su respuesta fue sutil, la cerró diciendo: “No hace falta hablar ‘pavadas’ gratuitas por dos minutos en las noticias”.

Entrenada en los enfrentamientos mediáticos desde hace décadas, la actriz e ícono del teatro de revista de los 80 disparó: “Hola, sigo pensando lo mismo, tengo el ojo de otra generación... Ojo de loca, no se equivoca. Además, baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China gate ni lo probaste y casi perdés tu matrimonio”.

El fuerte descargo de Moria en Instagram con destino a Mauro Icardi

Y cerró: “Por otra parte: ¿no me arrobaste y mandas tweet para lo que consideras una pavada? Me da a que te lo mando a escribir WN (por Wanda Nara). Me da que sos sometido y cholulo camuflado de superado. Puro cotilloneo y esto me da la prueba de que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó”.

Un día después, el padre de Isabella y Francesca arremetió una vez más con una explosiva réplica. “Quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote “diva”, pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás”, comenzó.

“Te aclaro que no soy ni sometido, ni cholulo camuflado de superado porque hice у deshice en mi vida lo que quise cagándome en todo y en todos siempre. Te lo puede contar Wanda Nara que me conoce. Me queda mejor el adjetivo de arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico... sobretodo con la gente que no conozco. También soy amoroso, dedicado, apasionado, atento, comprensible, amable y generoso, por citar algunos, con la gente que amo y me rodean”, sumó.

La picante respuesta de Mauro Icardi

En un lapidario posdata, le pidió que no hablara de su supuesta infidelidad con Eugenia “la China” Suárez y, para esto, lo comparó con su encarcelamiento en Paraguay diez años atrás, que comenzó con un presunto robo de joyas y terminó con la conductora detenida por intentar ingresar cocaína a la cárcel, lo que finalmente desembocó en una serie de pericias que demostraron que tenía una adicción a dicha droga.

LA NACION