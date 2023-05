Coronación de Carlos III: la mirada de los medios de EE.UU.

escuchar

Un madrugonazo histórico y voluntario en Occidente. Puede que en Estados Unidos no exista la monarquía. Sin embargo, el país estuvo atento a la coronación de Carlos III, la primera ascensión al trono en Reino Unido en el siglo XXI. Pese al cambio de horario, de costa a costa, los medios comenzaron la cobertura de la ceremonia incluso antes de las 2 a.m. PT / 5 a.m. ET. Además, hubo transmisiones del evento por streaming a través de sus canales oficiales de YouTube.

Así como la cobertura de LA NACION en la Argentina, The New York Times, USA Today, CBS News y CNN se inclinaron por seguir el acto a través del formato liveblog, con el que actualizaban minuto a minuto lo que ocurría dentro de la Abadía de Westminster, luego en la procesión hasta el Palacio de Buckingham y más tarde en el tradicional saludo de la familia real.

La cobertura de los medios estadounidenses de la coronación en Reino Unido de Carlos III y Camilla

El gran ausente en el balcón del Palacio fue el príncipe Harry, que ya encabezó numerosos titulares en Estados Unidos desde que en 2020 renunció, junto con su esposa Meghan Markle a sus deberes reales y cruzaron el Atlántico para establecerse brevemente en Canadá y luego de manera permanente en California, donde en varias oportunidades trascendió que no son realmente apreciados por sus vecinos en Montecito.

No obstante, en lo que se refiere a The New York Times, el foco fue la investidura de los reyes Carlos III y Camilla, aunque también se plantearon dudas acerca de la prueba del monarca por mantener la mística de su madre y continuar con su legado en un mundo donde la monarquía es una institución que, para algunos, pertenece al pasado.

Asimismo, una de las fotos de la tapa del diario en su versión impresa dio un vistazo de cómo se vivió el día previo a la ceremonia. “Qué significa ser un súbdito de la corona” tituló el medio, en un artículo que describió que los británicos “evaluaban a la familia real, así como su propia identidad”.

USA Today cubrió la coronación, pero también se enfocó en la llegada de Harry a la Abadía de Westminster y en el look a juego que Kate, princesa de Gales, lució junto con su hija de ocho años, Charlotte, ambas vestidas por Alexander McQueen.

ABC News también repitió la cobertura en vivo y siguió con extrema atención el rol de Harry en la coronación. Además, ofreció un reportaje acerca de la cronología de la historia de amor entre Carlos y Camilla, que empezó en la década de 1970 y que se consolidó con el matrimonio de la pareja más de tres décadas después, el 9 de abril de 2005.

Por su parte, CNN, tanto en inglés como su versión en español se sumaron a la cobertura en vivo en sus páginas web y sumaron minuto lo que sucedía en Londres. En lo que se refiere a sus canales de televisión, ambos ofrecieron una cobertura desde la madrugada estadounidense, que inició horas antes de la coronación.

Con relación a las cadenas de televisión dedicadas a la comunidad hispana en Estados Unidos, Telemundo y Univision se sumaron a la cobertura del evento, pero con breves videos y algunas notas de los momentos clave de la ceremonia en sus páginas web. “Sin Meghan Markle y relegado: así llegó Harry a la coronación del rey Carlos”, fue el título de un artículo que publicó el segundo medio.

A nivel estatal, mientras que Miami Herald apenas le dio lugar al evento británico en su página web, del otro lado del país, Los Angeles Times, en una de las ciudades más importantes de California, que por su cobertura geografía sigue las novedades del día a día en la vida de los duques de Sussex, tituló: “Por fin coronado: Carlos III de Reino Unido asciende formalmente al trono”.

No obstante, hasta el momento no trascendieron novedades acerca de la celebración del tercer cumpleaños de Archie, el hijo mayor de Harry y Meghan. En contexto, esa fue la razón por la que ella no habría asistido a la ceremonia, pese a que formalmente fue invitada.

Por último, que la coronación fuese transmitida en vivo por televisión no es un dato menor. En 1953, cuando Isabel II fue coronada reina, aquel sistema en formato color tenía poco más de diez años en Estados Unidos y llegó a Europa ya entrada la década de 1960.

Los canales de YouTube de ABC News y CBS News ofrecieron en directo la ceremonia, que duró casi tres horas desde que Carlos III y Camilla salieron de Buckingham hacia la Abadía de Westminster y cuando emprendieron su regreso al Palacio, ya coronados.