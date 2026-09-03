La lucha de la familia de Agostina Jalabert para que encontrar al culpable: cayó en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO.– Desde hace tres años, Candela Jalabert busca audios para recordar la voz de su hermana mayor. Agostina, de 31 años, fue asesinada el 18 de febrero de 2023 en un departamento de Playa del Carmen que compartía con quien había sido su pareja, Juan Manuel Reverter. El cuerpo de la modelo argentina presentaba huellas de tortura y violencia sexual, pero la Fiscalía de Quintana Roo procesó durante meses el caso como un suicidio.

Reverter, al que no hicieron preguntas, se esfumó. Fue la familia de Agostina la que luchó sin cesar para que se investigara como un femicidio, la que denunció al fiscal de Quintana Roo por las negligencias y la que durante tres años siguió las pistas que Reverter iba dejando por Estados Unidos, a donde huyó tras el crimen. Este verano, el argentino fue detenido en Oregon en un operativo en el que colaboró la Interpol. Como no tenía su permiso migratorio en regla, ahora está preso en el centro de detención del ICE en Tacoma, muy cerca de Seattle, a la espera de ser enviado a México para enfrentar, ahora sí, a la justicia.

“Fue por lo que siempre luchamos. Por ella”, cuenta Candela Jalabert a El País.

Juan Manuel Reverter junto a Agostina Jalabert

El expediente policial era un reguero de pistas, un rastro de errores. La Fiscalía de Quintana Roo ignoró las denuncias previas por violencia contra Agostina que tenía Reverter; desdeñó los signos de tortura y agresión sexual que presentaba su cuerpo; obvió que es inverosímil que una mujer de 1,66 metros de altura se ahorque atada a una toallero de un metro cuando sus pies tocan el suelo; no procesó los rasguños y señales de forcejeo que presentaba Juan Manuel Reverter; tampoco se alertó con los testimonios de guardias y vecinos que avisaron de una pelea de horas, del sonido de los golpes “como si alguien aventara a una persona y se rompieran las cosas”. Pese a todo esto, la dependencia estatal clasificó el caso como un suicidio, tomó una breve declaración a Reverter —en la que él aludió que Agostina tenía “problemas mentales”— y lo dejó ir.

“Fue muy duro”, recuerda ahora Candela Jalabert: “Yo estaba sola en México y fue muy engorroso todo lo que hicieron: declaraciones falsificadas o cosas obvias, que tenían mucha importancia, pasadas por arriba. Ellos estaban intentando tapar con una causa de suicidio lo que estaba más que claro que había sucedido”. La familia nunca tuvo dudas: Reverter había matado a Agostina.

Agostina y Candela Jalabert

A final de 2022, Candela Jalabert viajó a visitar a su hermana a Playa del Carmen, donde ella trabajaba como influencer y modelo: “Nos llevábamos 10 años de diferencia, pero nunca fue un impedimento. Desde que soy muy chiquita me incluía en todos los planes”. Reverter, de entonces 34 años y con quien Agostina ya había tenido una relación en el pasado e intentaba recomponer ese vínculo, llegó también a pasar unos días con ellas en la capital turística del Caribe.

El 18 de febrero de 2023, a las siete y media de la mañana, Candela volvió a la casa y se encontró a su hermana asfixiada, atada al toallero del baño del departamento. La desató, trató de reanimarla. Le pidió ayuda a Juan Manuel Reverter, quien, a pesar de haber estado en la casa, aseguró que no oyó nada, que no supo nada. Llegaron la policía y los paramédicos. No pudieron salvarla. Candela tuvo que llamar a su madre a la Argentina, decirle que su hermana estaba muerta, oír el llanto desgarrador de la mujer llamando a su padre.

Desde ese momento, la familia peleó para que se cambiara la clasificación del delito a femicidio. Lo consiguió después de que un peritaje independiente acreditara que Agostina tenía golpes, quemaduras de cigarrillo y señales de una relación sexual no consentida.

En el camino denunciaron a tres funcionarios y al fiscal Óscar Montes de Oca, por “omisiones, impedimento o estorbo” a la investigación sobre el crimen, de la que lo hacen “responsable absoluto”. Candela repatrió las cenizas de su hermana a Argentina y desde entonces, la familia Jalabert empezó a esperar. Hasta ahora.

Las pistas y los detectives

Candela Jalabert afirma que el arresto de Reverter era “una cuestión de tiempo”. El hombre, ahora de 38 años, tenía una alerta y una búsqueda activa de la Interpol por ser el principal sospechoso del crimen. La familia logró ubicarlo en Estados Unidos porque consiguió su registro migratorio. El ICE comunicó que “ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2024 con una autorización de estancia de hasta seis meses, pero permaneció en el país más allá de dicho plazo”. “También sabíamos que estaba de ilegal”, apunta Candela.

En estos años fueron muchas las personas que les escribieron: lo habían visto, lo habían conocido, les mandaban fotos de él, del auto que usaba. “Se armó una red muy grande de gente”, señala la joven: “Entonces sabíamos por donde andaba más o menos, pero también sabíamos que se movía bastante seguido. Estuvimos en contacto con la policía de Estados Unidos, pero es un territorio enorme. Por suerte la justicia tarde o temprano llega”.

Fue precisamente una seguidora quien hace poco más de un mes comentó en una publicación que Candela había hecho sobre Agostina. En inglés, le escribió: “Juan Manuel Reverter fue arrestado esta mañana en mi ciudad”. Adjunta, una imagen de una noticia de Fox News del 23 de julio, en la que se narra que “sobre las 7.30 de la mañana, Reverter fue detenido en el condado de Deschutes [Oregon] por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la oficina de la Interpol en Washington, la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza”.

La imagen de Reverter al ser detenido ICE

“Fue una mezcla de emociones, además nadie nos había avisado nada. Hasta que pudimos confirmarlo fueron dos horas aproximadamente de incertidumbre. No sé si es emocionante la palabra, pero sí fue sentir finalmente paz, por nosotros y también por Agostina. La sensación de que si bien nosotros ahora sentimos un poco más de tranquilidad ella después de una muerte tan violenta también puede descansar en paz”, relata Candela, que destaca que “ninguna otra mujer va a volver a terminar en manos de él”.

A Reverter lo detuvieron porque era un fugitivo, pero lo trasladaron al centro de detención migratoria de Tacoma Northwest, porque no tenía permiso para estar en Estados Unidos. Ahora debe ser trasladado a Quintana Roo para seguir su proceso judicial. La Fiscalía del Estado no ha contestado a las preguntas de este diario de si ya solicitó su extradición.

Candela no sabe si la familia tendrá que trasladarse a México para comparecer, cree que faltan todavía muchos pasos para eso: “Yo sinceramente lo único que quería era justicia para mi hermana. El 18 de febrero del 2023 lo recuerdo con mucho miedo sinceramente, esto era necesario para todos nosotros. Con mi familia no paramos nunca de luchar por ella y ver los resultados de eso después de tanto desgaste nos da un poco de finalmente ‘alegría’, entre comillas, porque a Agos no la tenemos más, pero sabemos que Juan está donde tuvo que estar siempre”.