NUEVA YORK.- La misión Artemis II de la NASA, el primer viaje de astronautas a la Luna en más de medio siglo, cautivó a estadounidenses de todas las edades y posturas políticas, y generó una sensación de asombro, esperanza y orgullo en un país atravesado por tensiones partidarias y la guerra.

Desde una proliferación de reuniones para ver lanzamientos de cohetes y clases especiales sobre el espacio, hasta un aumento en las visitas a planetarios y un auge en la venta de ropa temática de NASA y Artemis, abundan las señales de fascinación pública por los cuatro astronautas que volaron hacia la cara oculta de la Luna.

La misión de 10 días, un ensayo clave para un intento previsto a finales de esta década de volver a posar astronautas en la Luna por primera vez desde la Apolo 17 en 1972, concluyó este viernes con el amerizaje de la tripulación en el océano Pacífico frente a California.

El regreso de los astronautas a la Tierra fue seguido por el público y los medios con tanta atención como el lanzamiento del 1° de abril de su cápsula Orion, impulsada por el cohete Space Launch System desde Cabo Cañaveral, Florida.

In this image provided by NASA, the Artemis II crew photographed the Moon's crater on Monday, April 6, 2026. (NASA via AP) NASA

“Todo el mundo puede entusiasmarse con que los humanos amplíen sus capacidades, aprendan cosas nuevas y lo hagan de una manera positiva y pacífica”, dijo Gaza Gyuk, astrónomo principal del Planetario Adler de Chicago, donde —según afirmó— cientos de visitantes se congregaron para ver el lanzamiento de Artemis y aprender sobre la misión.

El entusiasmo local por Artemis, sucesora del programa lunar Apolo de la Guerra Fría en las décadas de 1960 y 1970, también quedó reflejado en encuestas.

Alrededor del 69% de los estadounidenses dice entusiasmarse con la exploración espacial, y cerca del 80% expresó una opinión favorable de la NASA, incluidas amplias mayorías tanto de republicanos como de demócratas, según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada durante la misión Artemis II. Asimismo, el 69% de los encuestados afirmó que es importante volver a enviar astronautas a la Luna.

Al igual que ocurrió durante el programa Apolo, las nuevas ambiciones lunares de la NASA se desarrollan en un contexto de agitación política y social, incluido un conflicto militar estadounidense que ha resultado impopular en el país.

Jared Daum, ingeniero aeroespacial del Centro Espacial Johnson de la NASA, muestra el sistema de paracaídas de la nave espacial Orion el 9 de abril de 2026 en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas RONALDO SCHEMIDT - AFP

Ese clima puede ayudar a explicar el atractivo de Artemis como una distracción bienvenida frente al desgaste de las noticias políticas —que muchos consideran perturbadoras— y como una reafirmación de los logros científicos y técnicos de Estados Unidos.

Trajes espaciales y medias

Aprovechando el entusiasmo lunar, minoristas y creadores independientes ofrecen productos relacionados con Artemis, desde ropa oficial de la NASA hasta accesorios personalizados inspirados en la misión.

Una empresa llamada Rock ‘Em Socks vendía medias de Artemis II por 14,99 dólares el par, con la imagen del cohete SLS sobre un cielo estrellado.

Las medias de Rock em'socks

La NASA también comercializaba diversos artículos temáticos, como una gorra de béisbol “I am Artemis”, un pin de la misión, una campera bomber femenina y cartas de juego.

En el sitio de comercio electrónico Etsy, los entusiastas del espacio pueden comprar llaveros, posters, arte en lienzo y aros impresos en 3D inspirados en la cápsula Orion, con precios de hasta 135 dólares.

En el suburbio de Elkins Park, en Filadelfia, el aficionado a la astronomía Hector Ybe, de 38 años, reunió a unas 225 personas —incluidas familias con niños— para una fiesta de lanzamiento de Artemis la semana pasada.

“Durante dos horas, todos se olvidaron de lo que pasaba afuera en el mundo; todos hablaban del espacio”, dijo, y agregó que los participantes representaban una diversidad de orígenes étnicos, religiosos y raciales.

Niños pequeños vestidos con trajes espaciales se maravillaban con el lanzamiento, mientras una generación mayor recordaba el primer alunizaje de 1969.

“Estamos en esto todos juntos”

La misión también ofreció un contrapunto a la percepción de muchos estadounidenses de que la ciencia basada en hechos está bajo ataque, o de que la tecnología —como la inteligencia artificial y las redes sociales— genera desconfianza o incluso temor.

Imagen captada desde la Artemis HANDOUT - NASA

Gyuk destacó nuevas imágenes de la Tierra captadas por la tripulación de Artemis desde el espacio, que muestran océanos y masas terrestres sin fronteras, recordando la unidad de la humanidad.

“Eso ayuda a que la gente se dé cuenta de que estamos todos en esto juntos”, afirmó.

Educadores de todo el país han incorporado la misión Artemis en sus planes de estudio.

En la escuela pública STEM Lab de Northglenn, Colorado, la profesora de ingeniería Erin Brabant decoró un pasillo con posters del cohete SLS, astronautas y una cronología de la misión, y asignó a los estudiantes la tarea de construir sus propios módulos de alunizaje.

“Cuando hablamos de Artemis, es como si todos los chicos dejaran lo que están haciendo”, dijo Brabant. “Se detienen las conversaciones paralelas y empiezan las preguntas”.

La diversidad de la tripulación de Artemis —el piloto Victor Glover, primer astronauta negro en la misión, y la especialista Christina Koch, la primera mujer enviada a la Luna— también ha inspirado a estudiantes afroamericanos y a niñas interesadas en carreras de ingeniería, añadió Brabant.

La semana pasada, en Pilot Mountain, Carolina del Norte, 15 Girl Scouts de entre 5 y 11 años siguieron el lanzamiento en vivo durante una reunión de su grupo.

Habían estado trabajando en presentaciones sobre Girl Scouts famosas por el Mes de la Historia de la Mujer, y el lanzamiento llamó su atención sobre Koch, quien también fue Girl Scout, según la líder del grupo, Heather Willard.

“Todas las chicas estaban hipnotizadas”, concluyó Willard.

Agencia Reuters