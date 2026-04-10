Qué es amerizar, la forma en la que llegará el Artemis II

En el marco del regreso de la misión Artemis II, uno de los conceptos clave es el de amerizar, el procedimiento mediante el cual la cápsula Orión finalizará su viaje.

Según la definición de la Real Academia Española (RAE), “amerizar” es “amarar”, es decir, posarse un avión u otra aeronave en el agua. También existen otras formas válidas con el mismo significado, como “acuatizar” y “amarizar”.

Este tipo de maniobra se utiliza en misiones espaciales para garantizar un descenso controlado sobre superficies acuáticas, donde las condiciones permiten una recuperación más segura de la tripulación.

Amerizaje del Artemis II. Crédito: NASA en Español

Cómo será el descenso de la cápsula Orión

En el caso de Artemis II, la nave realizará un splashdown, término en inglés que refiere justamente a este tipo de amerizaje controlado.

Durante esta etapa, la cápsula atraviesa la atmósfera terrestre a gran velocidad y, en los últimos minutos, despliega paracaídas que permiten reducir la velocidad antes de impactar sobre el océano. El operativo está previsto en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, en los Estados Unidos.

Después de completar su aproximación a la Luna, rompiendo el récord de distancia desde la Tierra, la tripulación de Artemis II se dirige a casa, con amerizaje previsto en el Pacífico frente a la costa de California a finales del 10 de abril RONALDO SCHEMIDT - AFP

A qué hora será el operativo

El cronograma oficial de la NASA establece que la llegada a la superficie terrestre ocurrirá este viernes 10 de abril a las 20:07 (17:07 PDT).

Para quienes siguen el evento desde la Argentina, el descenso podrá observarse alrededor de las 21 horas.

Jared Daum, ingeniero aeroespacial en el Centro Espacial Johnson de la NASA, muestra el sistema de paracaídas de la nave espacial RONALDO SCHEMIDT - AFP

Dónde ver la transmisión en vivo

La NASA ofrece una cobertura en tiempo real a través de su canal oficial de YouTube, con transmisión disponible durante las 24 horas.

Además, la agencia realiza emisiones especiales con especialistas que brindan detalles técnicos sobre el descenso, el estado de la tripulación y las condiciones del reingreso. En ese marco, se difunden actualizaciones constantes sobre la trayectoria de la cápsula y el desarrollo de cada una de las maniobras previas al contacto con el agua.

Por qué se utiliza este tipo de maniobra

El amerizaje permite reducir riesgos en la fase final del vuelo, ya que el impacto sobre el agua resulta más controlable que sobre superficie terrestre.

En este tipo de procedimientos, equipos de rescate especializados esperan en la zona para asistir a la tripulación apenas finaliza el descenso. De este modo, el cierre de la misión Artemis II no solo marcará el final de un viaje de 10 días, sino también una instancia clave para validar los sistemas que se utilizarán en futuras expediciones tripuladas.