La muerte de Ivana Trump: ¿cuál es la fortuna que le quedará a sus herederos?

NUEVA YORK.- Ivana Trump, la primera esposa del presidente estadounidense Donald Trump, fallecida este jueves a los 73 años dejó una importante fortuna a sus hijos Ivanka, Donald Jr. y Eric, un patrimonio neto estimado en 100 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, que rastrea la riqueza y las finanzas de los ricos y famosos.

Nacida bajo el régimen comunista en Checoslovaquia en 1949, Ivana Marie Zelníčková pasó de un comienzo humilde a convertirse en una exitosa empresaria multimillonaria después de divorciarse de Donald Trump en 1992, luego de 15 años de matrimonio.

Eric Trump sale de la vivienda de su madre en Nueva York Mary Altaffer - AP

Como parte de su acuerdo de divorcio, recibió U$14 millones, una mansión de 45 habitaciones en Connecticut y un departamento en el Trump Plaza en la ciudad de Nueva York, así como acceso a Mar-a-Lago cuatro semanas al año y U$650.000 al año para apoyar a sus tres hijos, señaló Celebrity Net Worth.

“En el transcurso de su matrimonio, Ivana y Donald tuvieron cuatro acuerdos prenupciales a medida que crecía su imperio”, agregó la publicación.

“Según los informes, Donald estaba muy endeudado en el momento del divorcio y se vio obligado a pagar el acuerdo con préstamos bancarios”.

Ivana Trump en House of Ivana, una tienda para su línea de joyería, perfumes y ropa, el 2 de marzo de 1995 ANGEL FRANCO - NYTNS

Pero Ivana usó el acuerdo de divorcio como trampolín para lanzar dos de sus propias empresas, Ivana Inc e Ivana Haute Couture, que vendía productos de belleza, ropa y joyas a través de canales de compras por televisión, que generaron millones de dólares en ganancias.

A mediados de la década de 1990, la exmodelo también fundó una empresa de perfumes y moda llamada House of Ivana.

Además, publicó una serie de libros, incluido Best is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again , en el que aconsejaba a los lectores que “llevaran su billetera a la tintorería”.

Ivana también hizo un cameo en The First Wives Club , una película de 1996 protagonizada por Goldie Hawn, Diane Keaton y Bette Midler, donde ofreció sabios consejos a mujeres divorciadas.

“Señoras, tienen que ser fuertes e independientes. Y recuerda: ¡no te enojes, consigue todo!”.

Donald e Ivana Trump en su departamento en Manhattan en marzo de 1979 FRED R. CONRAD - NYTNS

A pesar de su experiencia en administración de propiedades en la Organización Trump durante su matrimonio con el expresidente, donde fue vicepresidenta de diseño de interiores y presidenta del Trump Castle Hotel and Casino, estuvo involucrada en proyectos inmobiliarios fallidos en 2005, según Celebrity Net Worth.

“Esto incluyó el enorme edificio de condominios Ivana Las Vegas que nunca llegó a construirse”.

El año pasado, el expresidente dejó de figurar la lista Forbes 400 de 2021 de las personas más ricas de Estados Unidos por primera vez en 25 años.

Con un patrimonio neto de alrededor de 2500 millones de dólares, la fortuna de Trump, que en su mayoría está ligada a propiedades a través de la Organización Trump, se había reducido en 600 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 , según Forbes .

Ivana Trump anuncia la nueva "Dieta Italiana" para mantenerse saludable y combatir la obesidad en el Oak Room del Plaza Hotel, el 13 de junio de 2018 en Nueva York Evan Agostini - Invision

“Las acciones de tecnología, las criptomonedas y otros activos han prosperado en la era Covid”, dijo Forbes en ese momento. “Pero las propiedades de las grandes ciudades, que constituyen la mayor parte de la fortuna de Trump, han languidecido, sacando al expresidente del club más exclusivo de la nación”.

La lista Forbes 400 es una compilación anual de los estadounidenses más ricos que poseen activos en los Estados Unidos y los clasifica por su valor neto. La lista, que se publicó por primera vez en 1982, requiere un patrimonio neto mínimo de 2900 millones de dólares.