La muerte de Maricarmen desata una feroz batalla política en España entre acusaciones de desprecio y oportunismo

MADRID.– La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en Madrid el 23 de septiembre, desató una nueva batalla política en España en plena precampaña electoral, mientras cientos de personas se movilizaron para despedir a quien se convirtió en símbolo de la crisis de la vivienda y de la escalada de los alquileres.

Abascal murió el miércoles en un hospital de Madrid, donde permanecía internada desde su desahucio debido a un cuadro de ansiedad grave y agotamiento. Hasta el momento no se informó la causa de su fallecimiento. Su muerte, sin embargo, provocó una ola de indignación entre los activistas por el derecho a la vivienda, que desde hace diez días mantienen un campamento en la Puerta del Sol y que responsabilizan de su situación a un sistema que, según denuncian, antepone el beneficio económico al derecho a una vivienda.

Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen.



Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia.



Descanse en paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026

“Cuando todo es privado, nos privan de todo”, se leía en una de las pancartas instaladas en la céntrica plaza madrileña, donde durante toda la jornada se encendieron velas, se depositaron flores y se improvisó un altar en memoria de la anciana.

Manifestantes se reúnen en la Puerta del Sol de Madrid tras conocerse la muerte de María del Carmen Abascal Bernat Armangue - AP

Luis Rodríguez, un madrileño de 64 años, consideró “inadmisible” que una mujer que llevaba 70 años viviendo en su casa fuera expulsada de ella. “Los precios de la vivienda han llegado a un punto tan disparatado, no solo para los jóvenes, sino para el público en general, de cualquier edad”, afirmó frente al memorial.

Rodríguez consideró que el caso de Maricarmen fue “la gota que colmó el vaso” y la definió como “una víctima más” de una crisis que, según los manifestantes, excede ampliamente su historia personal.

“Es una mujer que se la ha utilizado políticamente por unos y por otros”, resumió Juana Sotillos, una jubilada de 68 años que se acercó al homenaje.

Se ven flores en la entrada de la antigua residencia de Maricarmen Abascal OSCAR DEL POZO - AFP

La despedida de Maricarmen se convirtió también en una escena de la campaña electoral. Una marcha en su memoria esta prevista para este jueves por la tarde desde el campamento de la Puerta del Sol hasta el edificio donde vivió durante siete décadas. “La abuela de todo un país” y “La lucha continúa” eran algunos de los mensajes escritos en cartones junto a ramos de rosas.

“Es que todo lo ha empezado ella”, dijo Aitana López, una estudiante de 25 años que se acercó al campamento con una vela que llevaba la inscripción “Gracias por todo, nunca te olvidaremos”. “¿Qué más tiene que pasar para que haya un cambio de verdad? Porque parece que nos tenemos que morir todos para que empiece a pasar algo aquí”, agregó frente al pequeño memorial.

La muerte de Abascal volvió a colocar la vivienda en el centro de la disputa entre el gobierno socialista de Pedro Sánchez y el opositor Partido Popular (PP), apenas semanas antes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

Un hombre coloca una planta en un memorial improvisado en honor a Maricarmen Abascal OSCAR DEL POZO - AFP

El Congreso rechazó la semana pasada un paquete de medidas impulsado por el gobierno para enfrentar la crisis habitacional, que incluía la suspensión de los desahucios de personas vulnerables. El bloqueo parlamentario fue uno de los factores que profundizaron la crisis política y que precedieron al llamado a elecciones anticipadas.

“Un instrumento electoral”

La izquierda acusó al PP de haber rechazado medidas destinadas a contener los alquileres y proteger a los sectores más vulnerables. La derecha, en cambio, responsabilizó al gobierno de Sánchez de no haber solucionado el problema después de ocho años en el poder y acusó a los socialistas de intentar convertir la muerte de Maricarmen en un instrumento electoral.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitó mencionar directamente a Abascal durante una reunión de la cúpula de su partido este jueves, aunque dedicó buena parte de su discurso a cuestionar que la izquierda intente centrar la campaña en la vivienda.

Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen.



Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro.



Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 7, 2026

“No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los ciudadanos”, afirmó Feijóo, que pidió a los dirigentes populares “no caer en las trampas” de la izquierda. El líder opositor había expresado el miércoles sus condolencias a la familia de Maricarmen y había reclamado que no hubiera “ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada” de su muerte.

Feijóo sostuvo que el gobierno pretende utilizar el caso para desviar la atención de los problemas de sus ocho años de gestión y llamó a sus dirigentes a prepararse para una campaña dura. “No salimos a conservar ninguna encuesta. Salimos a ganar”, arengó ante la plana mayor del PP.

Se acabó.

No les vamos a pasar ni una.



El 29N, el cambio. pic.twitter.com/KBfNSOCxN0 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 8, 2026

En Madrid, la disputa alcanzó un nivel especialmente tenso. El PP, que gobierna con mayoría absoluta tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital, se negó a guardar un minuto de silencio en homenaje a Maricarmen. Los representantes de izquierda realizaron el homenaje por su cuenta frente al consistorio.

También hubo un homenaje durante un debate en la Asamblea de Madrid. Los diputados de la oposición se pusieron de pie y guardaron 60 segundos de silencio, mientras los representantes del PP permanecieron sentados, con los brazos cruzados.

La ultraizquierda acaba de desafiar la paz de las calles madrileñas.



Ya conocemos sus “rodea el congreso”, coacciones… No pueden estar más pasados de moda.



Sabemos sus resultados en Venezuela, Cuba…



Amenazarán, pero no convencerán. pic.twitter.com/WZz59SqDFB — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 8, 2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizó a Sánchez por el desahucio, al recordar que ocurrió durante su gobierno. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, justificó la decisión de su grupo de no participar del minuto de silencio y calificó a Maricarmen de “un señuelo electoral”.

“Si tanto quieren a Maricarmen, que vayan a la acampada de Sol”, afirmó Almeida, en referencia al campamento instalado en el centro de la capital.

Le digo Ayuso que me mire a la cara y pida perdón por reírse de Maricarmen. pic.twitter.com/2PPQ9cdqrS — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) October 8, 2026

Desde Más Madrid, la líder de la oposición regional, Manuela Bergerot, acusó a Ayuso y al PP de haber despreciado a la anciana. Dijo que Maricarmen murió por culpa de “miserables que han puesto el beneficio económico por encima de la vida de una persona” y sostuvo que “no debía morir”.

Bergerot recordó además un comentario irónico realizado por Ayuso el 28 de septiembre, pocos días después del desahucio, cuando la presidenta madrileña dijo: “Que avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros”. Para la dirigente de Más Madrid, aquella fue una muestra del desprecio con el que la presidenta trató el caso.

Agencias AFP y Reuters y diario El País