La OMS advierte por el alto riesgo epidémico del ébola en la región, pero descarta una amenaza global

KINSHASA.- El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y que ya dejó al menos 131 muertos y más de 500 casos sospechosos representa un riesgo epidémico alto tanto a nivel nacional como regional, aunque la Organización Mundial de la Salud aclaró este miércoles que la amenaza es baja a nivel global.

La agencia de la ONU con sede en Ginebra estima “como elevado el riesgo epidémico nacional y regional, y débil a nivel global”, declaró en conferencia de prensa el director, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El responsable hizo su declaración al día siguiente de una reunión del comité de emergencias, centrada en en la epidemia declarada en el este del Congo.

En ese sentido, el organismo confirmó el nuevo brote de ébola de la rara cepa Bundibugyo del virus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero no pandémica. La evaluación del riesgo se dio a conocer después que la OMS adviertiera que el brote podría durar al menos otros dos meses, a medida que se intensifican los esfuerzos de ayuda para frenar la propagación.

Hasta el momento, se han confirmado 51 casos en las provincias orientales de Ituri y Kivu Norte, “aunque sabemos que la magnitud de la epidemia en la República Democrática del Congo es mucho mayor”, alertó Ghebreyesus.

Un funcionario de salud utiliza un termómetro para tomar la temperatura a las personas frente al Hospital Musulmán de Kibuli, en Kampala, Uganda, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Hajarah Nalwadda) Hajarah Nalwadda - AP

El responsable afirmó que Uganda también había notificado dos casos confirmados en la capital, Kampala, incluido un fallecimiento, mientras que un ciudadano estadounidense que trabajaba en la RDC dio positivo y fue trasladado a Alemania. “Hay varios factores que justifican una grave preocupación por la posibilidad de una mayor propagación y más muertes”, declaró Ghebreyesus.

“Más allá de los casos confirmados, hay casi 600 casos sospechosos y 139 muertes sospechosas. Prevemos que esas cifras sigan aumentando, dado el tiempo que el virus estuvo circulando antes de que se detectara el brote”, agregó.

¿Qué es el ébola?

El ébola es una enfermedad causada por un grupo de virus conocidos como ortoebolavirus, descubiertos por primera vez en 1976 en los países que hoy se conocen como Sudán del Sur (antes parte de Sudán) y la República Democrática del Congo (antes conocida como Zaire),en una región cercana al río Ébola. La especie más común es el virus de lÉbola de Zaire.

La enfermedad provoca una fiebre hemorrágica especialmente letal, pero el virus, que ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años, es relativamente menos contagioso que, por ejemplo, el covid-19 o el sarampión.

Un trabajador médico es visto en un sitio de aislamiento y observación para casos sospechosos de ébola y contactos cercanos, en Goma, República Democrática del Congo (RDC), el 19 de mayo de 2026 (XinHua) Str - XinHua

La cepa Bundibugyo del ébola que causó el brote tiene una tasa de mortalidad media de alrededor del 40%, según la OMS. A diferencia de la cepa Zaire, más común, no existen tratamientos ni vacunas específicos aprobados contra el virus, y la capacidad para realizar pruebas es limitada.

Los expertos han señalado que se están barajando dos posibles vacunas para su uso en el brote, pero que su desarrollo podría llevar entre tres y nueve meses. El brote de la cepa Zaire que se produjo entre 2018 y 2020 en el este de la RDC fue el segundo más mortífero de la historia, con casi 2.300 víctimas mortales.

Respuesta internacional

Frente a este escenario, la OMS declaró el domingo que la situación constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional, el segundo nivel más alto de alerta según el RSI (Reglamento Sanitario Internacional), lo que desencadenó reacciones en países de todo el mundo.

La Unión Europea afirmó el miércoles que el riesgo de un brote en su territorio es “muy bajo” y que “no hay indicios” de que los europeos deban tomar medidas adicionales. Sin embargo, la respuesta ante el decimo séptimo brote de ébola en la RDC, un vasto país con más de 100 millones de habitantes, tarda en organizarse en las provincias orientales, de difícil acceso y azotadas por la violencia de los grupos armados.

En Congo se esperan envíos desde Estados Unidos y Reino Unido de una vacuna experimental para distintos tipos de ébola, desarrollada por investigadores de Oxford, anunció el martes Jean-Jacques Muyembe, virólogo del Instituto Nacional de Investigación Biomédica.

“Administraremos la vacuna y veremos quién desarrolla la enfermedad”, señaló el especialista. Por su parte la OMS aseguró haber entregado 12 toneladas de material médico en las regiones afectadas por el virus, mientras se acumulan otras toneladas en los depósitos de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF) en Bunia.

Agencias AFP y Reuters