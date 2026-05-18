Qué se sabe del brote de ébola que sacude a África y ya dejó más de 90 muertos

KINSHASA, República Democrática del Congo.– La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo una emergencia sanitaria mundial después de que alrededor de 90 personas murieran a causa de una epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

Por el momento, las autoridades congoleñas han reportado 91 decesos presuntamente debidos a esta nueva epidemia. Señalaron además alrededor de 350 casos sospechosos.

Un cartel con números de contacto de emergencia por ébola fijado en una carpa en el paso fronterizo de Busunga, entre Uganda y la RDC BADRU KATUMBA - AFP

Hasta ahora se pudieron analizar pocas muestras en laboratorio, con lo que los balances se basan principalmente en los casos sospechosos. La mayoría de personas afectadas tiene entre 20 y 39 años y más del 60% son mujeres.

El epicentro de la epidemia se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de la RDC, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. En esta región rica en oro se producen a diario intensos movimientos de población relacionados con la actividad minera.

Algunas partes de la provincia están además asoladas por la violencia, ejercida por varios grupos armados, lo que dificulta el acceso por motivos de seguridad.

Un agente sanitario fronterizo en el paso de Busunga, entre Uganda y la RDC, controla la temperatura de una viajera BADRU KATUMBA - AFP

El virus ya se ha propagado más allá de Ituri y de las fronteras de RDC, con dos decesos reportados en Uganda, según la OMS. Se trata de personas que habían viajado desde RDC, sin que se haya señalado ningún foco epidémico local.

El tipo de virus del ébola detrás del brote más reciente, conocido como Bundibugyo, es poco frecuente, dispone de menos pruebas de diagnóstico en terreno y no cuenta con una vacuna o tratamiento específico, lo que podría dificultar aún más la contención del brote.

Un agente sanitario fronterizo en el paso de Busunga, entre Uganda y la RDC, controla la temperatura de un viajero, el 18 de mayo de 2026 BADRU KATUMBA - AFP

La agencia sanitaria de la Unión Africana, Africa CDC, considera que el riesgo de propagación a los países de África Oriental fronterizos con la RDC es “alto”.

La OMS declaró el sábado que el brote constituía “una emergencia de salud pública de importancia internacional”, y el domingo activó su segundo nivel más alto de alerta internacional ante un brote de ébola.

A continuación, lo que hay que saber.

¿Qué es el ébola?

El ébola es una enfermedad causada por un grupo de virus conocidos como ortoebolavirus, descubiertos por primera vez en 1976 en los países que hoy se conocen como Sudán del Sur (antes parte de Sudán) y la República Democrática del Congo (antes conocida como Zaire), en una región cercana al río Ébola. La especie más común es el virus del Ébola de Zaire.

Los brotes de ébola se han producido principalmente en África subsahariana, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia nacional de salud pública de Estados Unidos. Cuatro de las seis especies conocidas del virus del ébola causan enfermedad en humanos y pueden ser mortales. Entre ellas se encuentra Orthoebolavirus bundibugyoense, responsable de la enfermedad por virus Bundibugyo, la forma de ébola que motivó la más reciente declaración de emergencia sanitaria mundial.

Un agente sanitario fronterizo desinfecta las manos de un motociclista en la frontera entre Uganda y la RDC, en Bundibugyo BADRU KATUMBA - AFP

Las personas con ébola pueden experimentar primero los llamados síntomas “secos”, como fiebre, dolores corporales, malestar y fatiga, antes de progresar a síntomas “húmedos”, que incluyen diarrea, vómitos y hemorragias, según los CDC.

Las enfermedades por ébola pueden contraerse por contacto con los fluidos corporales de una persona infectada, enferma o fallecida, así como con objetos contaminados como ropa, ropa de cama, agujas y equipamiento médico.

¿Existen vacunas?

No existe vacuna ni tratamiento específico para la variante Bundibugyo, ya que los brotes han sido poco frecuentes.

La variante Bundibugyo fue identificada por primera vez en 2007, tras la aparición de una enfermedad misteriosa en el distrito de Bundibugyo, en Uganda, fronterizo con el Congo. Muestras de diagnóstico enviadas a los CDC en Estados Unidos revelaron la existencia de un tipo de virus del ébola hasta entonces desconocido. En 2012, se detectó otro brote similar en el Congo.

Una trabajadora sanitaria permanece en un puesto de control en Goma, República Democrática del Congo JOSPIN MWISHA - AFP

En enero, científicos de la Universidad de Oxford anunciaron un esfuerzo para desarrollar y probar vacunas que protejan contra múltiples virus letales, incluido Bundibugyo. Y la OMS señaló que “hay productos candidatos en desarrollo” para abordar las especies del ébola que aún no cuentan con vacunas.

Las tasas de mortalidad durante los dos brotes anteriores de esta forma de ébola oscilaron entre el 30 % y el 50 %, según la OMS.

El período de incubación de esta variante del virus del ébola varía entre dos y 21 días, y las personas generalmente no son contagiosas hasta que aparecen los síntomas. Pero como los primeros síntomas –como fiebre y fatiga– se parecen a los de otras enfermedades, incluida la malaria, la detección temprana puede ser difícil.

Una viajante se lava las manos en el paso fronterizo de Busunga, entre Uganda y la RDC BADRU KATUMBA - AFP

Por el momento, las medidas para intentar frenar su propagación se basan, esencialmente, en respetar las medidas de prevención y en detectar rápidamente los casos para limitar los contactos.

Las vacunas contra el ébola existentes solo son eficaces frente a la cepa Zaire del virus, responsable de las mayores epidemias registradas.

Una viajante se lava las manos en el paso fronterizo de Busunga, entre Uganda y la RDC, en Bundibugyo BADRU KATUMBA - AFP

Expertos señalan que cambios importantes en el sistema de salud global podrían complicar la respuesta al brote actual.

Estados Unidos se retiró de la OMS en enero –la Argentina hizo lo propio en marzo– , y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que había desempeñado un papel clave en la contención de brotes anteriores, fue desmantelada el año pasado por el gobierno de Trump. No está claro cómo esto pudo haber afectado la respuesta a este brote. Atul Gawande, exalto funcionario de USAID, sugirió en redes sociales que el brote podría haber pasado desapercibido durante semanas debido a la reducción de las agencias estadounidenses.

Un control de temperatura que forma parte de las medidas de prevención del ébola en Goma, República Democrática del Congo JOSPIN MWISHA - AFP

En los últimos años se han producido varios brotes mortales de ébola.

Tras su descubrimiento en 1976, cuando brotes simultáneos en Sudán del Sur y el Congo infectaron a casi 600 personas y causaron más de 430 muertes, el virus reapareció en varios brotes importantes antes del año 2000. Entre ellos se destacó un resurgimiento masivo en 1995 en el Congo que dejó más de 250 fallecidos.

Un conductor de mototaxi espera pasajeros frente a la entrada del Hospital General CBCA Virunga, en Goma JOSPIN MWISHA - AFP

En el siglo XXI se registraron numerosos brotes mortales de distintos virus del ébola:

2025: El año pasado, autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo declararon oficialmente el 16.º brote de ébola del país desde 1976. Hubo 53 casos confirmados y 45 muertes . Ese mismo año, Uganda informó 12 casos confirmados y cuatro muertes .

El año pasado, autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo declararon oficialmente el 16.º brote de ébola del país desde 1976. . Ese mismo año, Uganda informó . 2022: Uganda confirmó un brote que finalizó a comienzos de 2023, con 142 casos confirmados y 55 muertes confirmadas . También se reportaron casos en el Congo.

Uganda confirmó un brote que finalizó a comienzos de 2023, . También se reportaron casos en el Congo. 2020: Congo registró 130 casos , de los cuales 55 terminaron en fallecimiento .

Congo registró , de los cuales . 2019: Un brote severo provocó casi 3500 casos en el Congo, con cerca de 2300 muertes .

Un brote severo provocó en el Congo, con . 2014: Una epidemia de ébola en África occidental empezó en 2014 y finalizó en 2016. Fue la mayor epidemia de este tipo en la historia , con casos en el sureste de Guinea, Liberia y Sierra Leona . Más de 28.600 personas se enfermaron y más de 11.300 murieron . También se reportaron casos en el Congo, Mali, Nigeria, Senegal, España, Reino Unido y Estados Unidos .

Una epidemia de ébola en empezó en 2014 y finalizó en 2016. , con casos en el sureste de . Más de . También se reportaron casos en . 2007: Unos 130 habitantes de Uganda enfermaron por el virus Bundibugyo y más de 40 murieron . En el Congo se registraron más de 260 casos vinculados a la variante Zaire del virus, y más del 70 % de los casos resultaron mortales .

Unos . En el Congo se registraron vinculados a la variante Zaire del virus, y . 2003: Dos brotes en la República del Congo provocaron alrededor de 180 casos y 170 muertes .

Dos brotes en la provocaron alrededor de . 2001: Dos pequeños brotes ocurrieron en la República del Congo y en Gabón , cada uno con alrededor de 60 personas afectadas y con la muerte de la mayoría de quienes enfermaron .

Dos pequeños brotes ocurrieron en la República del Congo y en , cada uno con alrededor de y con . 2000: Cerca de 425 personas enfermaron durante un brote en Uganda. Más de la mitad fallecieron.

¿Cómo se originó el último brote?

Aún se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas para determinar el origen de la brote actual.

El primer caso identificado hasta ahora es el de un enfermero que acudió el 24 de abril a un centro de salud de Bunia, la capital de la región de Ituri.

Pero el foco se encuentra a unos 90 kilómetros de allí, en la zona de Mongbwalu, lo que hace pensar que la epidemia se habría originado en esa localidad y que los casos habrían migrado posteriormente.

Una mujer con barbijo en el pasillo de un hospital en Bunia, en la República Democrática del Congo Dirole Lotsima Dieudonne - AP

La OMS fue alertada de la aparición de una enfermedad con una alta mortalidad el 5 de mayo, tras la muerte de cuatro trabajadores de salud en tan solo cuatro días en la región de Mongbwalu.

Además de que los primeros síntomas de la enfermedad son fácilmente confundibles con otras afecciones, según el ministro de Salud congoleño, la detección se demoró porque las comunidades afectadas creyeron en un primer momento que se trataba de una “enfermedad mística” o de “brujería”, lo que llevó a los enfermos a acudir “a centros de oración” en lugar de consultar a profesionales de la salud.

Agencia AFP y diario The New York Times