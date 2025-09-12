La ONU aprobó una resolución que busca revitalizar la solución de dos Estados, pero Israel la calificó de “vergonzosa”

NACIONES UNIDAS.- La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes la llamada “Declaración de Nueva York”, un documento que busca revitalizar la solución de dos Estados para Israel y Palestina y que excluye de manera explícita a Hamas. El texto, redactado por Francia y Arabia Saudita, obtuvo 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones.

Entre los países que rechazaron la resolución figuran Estados Unidos, Israel y Hungría, además de la Argentina, Paraguay, Micronesia, Tonga, Nauru, Palaos y Papúa Nueva Guinea. Los países de la Unión Europea (UE) votaron a favor.

La declaración condena de manera inequívoca el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 —que desencadenó la guerra en Gaza— y exige la liberación inmediata de los rehenes aún retenidos. “Condenamos los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás contra civiles” y “Hamás debe deponer las armas y liberar a todos los rehenes”, afirma el texto. Además, establece que, con el fin de la guerra en Gaza, “Hamas debe cesar el ejercicio de su autoridad sobre la Franja de Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional”.

Today, under the leadership of France and Saudi Arabia, 142 countries have adopted the New York Declaration on the implementation of the Two-State Solution.



Together, we are charting an irreversible path towards peace in the Middle East.… pic.twitter.com/74c5CrMKW1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2025

El documento fue concebido como la antesala de la cumbre de la ONU del 22 de septiembre en Nueva York, copresidida por Francia y Arabia Saudita, en la que el presidente Emmanuel Macron prometió reconocer formalmente al Estado palestino. En un mensaje publicado en X, Macron celebró la votación: “Juntos, estamos sentando las bases de un camino irreversible hacia la paz en Medio Oriente”.

El mandatario francés agregó que “otro futuro es posible. Dos pueblos, dos Estados: Israel y Palestina, viviendo uno junto al otro en paz y seguridad. ¡De nosotros depende implementarlo!”.

Israel consideró “vergonzosa” la resolución y aseguró que alienta a Hamas a “continuar la guerra”.

El texto, adoptado por una amplia mayoría, apoya la creación de un futuro Estado palestino, pero excluye la participación de Hamas en el gobierno y reclama al movimiento que entregue sus armas.

“Israel rechaza categóricamente la decisión de la Asamblea General de la ONU” que es una “decisión vergonzosa”, escribió en X vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein. “La resolución no favorece una solución de paz. Al contrario, alienta a Hamas a continuar la guerra”, agregó.

Israel utterly rejects the decision of the UN General Assembly this evening.



Once again, it has been proven how much the General Assembly is a political circus detached from reality: in the dozens of clauses of the declaration endorsed by this resolution, there is not a single… pic.twitter.com/UAT2VaAysi — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) September 12, 2025

En cambio, el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, afirmó que la votación es “un paso importante hacia el fin de la ocupación”.

“Acojo con satisfacción la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución (...) sobre la aplicación de la solución de dos Estados y la creación de un Estado palestino independiente”, escribió Al Sheij en X.

“Esta resolución expresa la voluntad internacional a favor de los derechos de nuestro pueblo y constituye un paso importante hacia el fin de la ocupación y la concreción de nuestro Estado independiente sobre las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital”, añadió en relación a la guerra en la que Israel tomó varios territorios, incluidos Cisjordania y Gaza.

Un escudo frente a las críticas

El voto de la Asamblea General supone un giro tras casi dos años de críticas israelíes a Naciones Unidas por no haber condenado de manera clara a Hamas. Para Richard Gowan, analista del International Crisis Group, el hecho de que la ONU apruebe un texto que responsabiliza directamente al grupo terrorista “es significativo”, aunque Israel lo considere “demasiado poco y demasiado tarde”. No obstante, señaló que el documento brinda a los países que apoyan a los palestinos un argumento frente a las críticas de Israel, al demostrar que no respaldan a Hamas.

Estados Unidos calificó la votación como “otra maniobra publicitaria errónea e inoportuna” que socava los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

La declaración también exige el fin inmediato de la guerra en Gaza y aboga por una solución justa, pacífica y duradera del conflicto israelo-palestino, basada en la aplicación efectiva de la solución de dos Estados, posición que la Asamblea General ha reiterado históricamente.

En previsión de un eventual alto el fuego, el texto contempla el despliegue de una misión internacional temporal de estabilización en Gaza, bajo mandato del Consejo de Seguridad, con el objetivo de proteger a la población, fortalecer las instituciones palestinas y ofrecer garantías de seguridad tanto a Palestina como a Israel.

Humo y llamas se elevan tras un ataque militar israelí contra un edificio en la ciudad de Gaza, el viernes 12 de septiembre de 2025. Yousef Al Zanoun� - AP�

Hoy, cerca de tres cuartas partes de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen al Estado palestino proclamado en 1988. Sin embargo, tras casi dos años de guerra en Gaza, la expansión de los asentamientos en Cisjordania y las intenciones de sectores del gobierno israelí de anexar ese territorio ocupado, crece el temor de que la creación de un Estado palestino independiente sea cada vez más inviable.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo reiteró el jueves con contundencia: “No habrá un Estado palestino”. En la misma línea, Estados Unidos adelantó que el presidente palestino Mahmoud Abbas no recibirá visa para viajar a Nueva York y participar en la Asamblea General.

Agencias AFP y ANSA