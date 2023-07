La oposición venezolana arrancó su primaria con un mensaje de unidad frente a Nicolás Maduro

escuchar

CARACAS.- “Estamos haciendo esto en dictadura, como primer paso para restablecer la democracia”, disparó Andrés Velásquez, abanderado de La Causa R, para abrir el fuego de un debate histórico, convertido en un hito democrático. Ocho de los 14 candidatos a las primarias opositoras participaron en un encuentro por 37 organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil, celebrado en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello, retransmitido sólo por internet y con las televisiones del país mirando a otro lado.

Desde la llegada del chavismo al poder a finales del siglo pasado, los debates se convirtieron en una rara avis política en medio del ventajismo oficialista y el control hegemónico de los medios. Incluso tras varios años sin celebrar ninguno, lo más parecido a un cara a cara lo disputaron cuatro candidatos revolucionarios al pie de la tumba de Hugo Chávez, en otro ejemplo de la democracia “participativa y protagónica” de la que alardea el presidente.

El líder opositor Henrique Capriles, del partido Primero Justicia, habla con los periodistas después de registrar su candidatura para las próximas elecciones primarias de la oposición en Caracas, Venezuela, el sábado 24 de junio de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix)

Desde el minuto uno, todas las miradas estaban puestas sobre la conservadora María Corina Machado, la gran favorita para las primarias de octubre y que se mantiene en liza tras sufrir la inhabilitación ilegal por 15 años, ordenada por el Palacio de Miraflores. Y no defraudó en su primera andanada: “Venezuela despertó, quiere un cambio profundo. Esta vez sí vamos a derrotar a Maduro para traer a nuestros chicos de vuelta a casa. Vamos a derrotar al socialismo para siempre”.

La coordinadora nacional de Vente Venezuela no bajó el volumen en todas sus intervenciones, convencida de que “estamos frente a una oportunidad única” y sin caer en engaños: “Aquí nadie se chupa el dedo, sin libertad no hay prosperidad. Venezuela está en ruinas”.

11/04/2014 El líder opositor y gobernador del estado Miranda , Henrique Capriles , asiste a una reunión con el presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , la Iglesia Católica Romana y la Unión de Naciones Suramericanas " (UNASUR ) en el Palacio de Miraflores en Caracas el 10 de abril de 2014. SUDAMÉRICA VENEZUELA POLÍTICA CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTE

Uno por uno, los candidatos expusieron mensajes y estrategias, pero faltaban varios de ellos, sobre todo uno: Henrique Capriles. La principal alternativa a Machado justificó su ausencia con el controvertido supuesto de que el debate profundizaría las diferencias intestinas que tanto daño han hecho a la oposición.

A la postre, Capriles volvió a equivocarse, ya que lo vivido ha supuesto el despegue de las primarias bajo el manto de la unidad y del frentismo contra Maduro. Un debate de guante blanco, marcado por el respeto, con coincidencias y diferencias, entre ocho demócratas que abarcan buena parte del arco ideológico (socialdemócratas, democristianos, liberales, independientes), incluso con la progresista Tamara Adrián, la primera diputada transexual de América Latina, advirtiendo que “winter is coming”, en referencia a la principal matriz de la serie Juego de Tronos.

“Salir de la dictadura”

“Tenemos la oportunidad de unirnos en un solo movimiento, para salir de la dictadura a la democracia”, subrayó el democristiano César Pérez Vivas resumiendo la primera intervención de todos ellos, incluidos la centrista Delsa Solórzano, el socialdemócrata Carlos Prosperi y el independiente Andrés Caleca.

Al ataque también estuvo Freddy Superlano, abanderado de Voluntad Popular y sustituto de Juan Guaidó tras su exilio. “Mientras estamos aquí reunidos los laboratorios de la dictadura están tratando de atentar contra la primaria”, recordó Superlano, quien al igual que Machado y Capriles sufre una inhabilitación política ilegal, incluso la más esperpéntica de todas: fue inhabilitado de forma sobrevenida tras ganar las elecciones a gobernador en Barinas.

El punto más polémico llegó con el nudo gordiano de las primarias, la estrategia a seguir en el caso de que el candidato ganador esté inhabilitado o lo sea posteriormente. Machado, muy por delante en las encuestas, no acepta la imposición de una línea sucesora: “No podemos jugar con las reglas de la tiranía”.

Estrategia

Al finalizar el acto, Machado evitó alzar las manos con el resto de candidatos, incluso se la vio incómoda, como para dejar claro que se siente una outsider dentro de la oposición. Esa es la estrategia que ha seguido hasta ahora.

La líder opositora venezolana María Corina Machado da una conferencia de prensa a propósito de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años que pesa contra ella, en Caracas, Venezuela, el martes 4 de julio de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)

No estuvieron todos, pero hasta los que no quisieron participar, como Capriles, y quienes no estaban invitados, como Maduro, hicieron “acto de presencia” a través de las redes sociales. El excandidato presidencial respondió a través de Twitter a uno de los habituales insultos de Maduro en sus prédicas televisivas (“Maduro, reconoce que fracasaste y vas a seguir fracasando”), pero la gran sorpresa llegó cuando el líder revolucionario contraatacó en la misma red social, algo inédito: “Fantasma te dije y fantasma te quedaste, porque tú en lugar de asustar das risa. Ahora pretendes alentar otra vez la guerra económica, no te lo vamos a permitir. ¡Venezuela se respeta!”.

Fantasma te dije y fantasma te quedaste pero tú en lugar de asustar das risa. El pueblo te conoce: apoyaste las guarimbas, al guaidosismo y las sanciones. Ahora pretendes alentar otra vez la guerra económica. No te lo vamos a permitir ¡Venezuela se respeta! https://t.co/Fa4RONakdF — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 11, 2023

La respuesta final de Capriles enmudeció al mandatario: “¿Fantasma? Será el fantasma de Tareck El Aissami que no aparece, como tampoco aparecen los más de 26.000 millones de dólares que se robaron desde 2020″.

La desaparición del zar petrolero es una de las grandes incógnitas tras el penúltimo escándalo millonario protagonizado por el chavismo.