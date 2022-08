La pelea a las piñas en el Congreso de Chile aumenta el clima de tensión a días del plebiscito constitucional

SANTIAGO, Chile.- Una nueva polémica reafirmó la idea de que Chile vive la semana más intensa del año, en la antesala del plebiscito constitucional que se realizará este domingo y que definirá si el país aprueba o rechaza una nueva Constitución. En pleno Congreso, un parlamentario agredió a trompadas al vicepresidente de la Cámara de Diputados en un hecho que fue condenado por todo el espectro político y que aumentó la temperatura a días del hito electoral.

En medio de una sesión especial de seguridad realizada en el hemiciclo para discutir la presencia de carteles internacionales de narcotráfico en Chile, el diputado de extrema derecha Gonzalo de la Carrera le dio un puñetazo en el ojo derecho al parlamentario Alexis Sepúlveda, del Partido Radical y de centroizquierda, y que se desempeña como vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Un puesto de entrega de borradores de la Constitución para informar a los votantes, en Santiago MARTIN BERNETTI - AFP

La agresión de De la Carrera ocurrió tras finalizar el debate en el que participó la ministra del Interior, Izkia Siches, y donde el representante le dedicó unas palabras. “Algunos han pedido su renuncia y yo quiero despedirla gentilmente de su cargo, sé que después del resultado del domingo no la vamos a ver como ministra, quizás como embajadora”, dijo en referencia a las encuestas, que le dan ventaja al “rechazo” del proyecto constitucional. “Voy a intentar omitir la última falta de respeto del diputado que intervino”, respondió Siches al tomar la palabra.

Con el clima caldeado, el vicepresidente Alexis Sepúlveda amonestó verbalmente de De la Carrera, quien finalizado el debate se aproximó a la cabecera y se quejó ante Sepúlveda por esa intervención. En ese momento el diputado derechista, exmilitante del Partido Republicano, se enfrascó en una discusión con la diputada independiente de izquierda, Marcela Riquelme, a quien trató de “estúpida”, al tiempo que Sepúlveda reaccionó para intentar defenderla.

“El diputado De la Carrera se nos cruza por delante y se lleva a unos centímetros otro parlamentario y le dice: «Y hay estúpidas que llegan tarde y vienen a llamar la atención», refiriéndose a mí obviamente. Yo le dije: «Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás tratando de estúpida?». Y ahí, el diputado Soto le dijo que mantuviera la calma y él siguió insultándome”, relató la parlamentaria.

“Luego el diputado Alexis Sepúlveda y le dice a De la Carrera «por qué tan violento», y en ese momento el diputado De la Carrera le da un puñetazo en la cara, en el ojo, y le dio una patada. Nadie esperaba eso, nadie podría prever una situación así”, añadió Riquelme.

“Fue un grave error”

De la Carrera, en tanto, señaló que su golpe de puño se produjo a modo de reacción tras recibir empujones que le habría propinado el vicepresidente de la Cámara. “Él me pegó dos pechazos en la testera y yo reaccioné ante la agresión de él, me defendí”, dijo, aunque luego matizó su defensa en un comunicado de prensa.

“Más allá de las circunstancias de lo ocurrido y sin ánimo de justificar de ninguna manera los hechos, reconozco que cometí un grave error al reaccionar de esta manera para defenderme, señaló.

La Cámara de Diputados de Chile

Sin embargo, horas más tarde la propia Cámara de Diputados liberó un registro de las cámaras de seguridad del hemiciclo en el que se aprecia cómo De la Carrera es el primero que golpea a su colega. Tras el registro que fue ampliamente viralizado en redes sociales, fue el propio Partido Republicano que anunció la expulsión de la bancada del polémico legislador y el bloque de centroderecha Chile Vamos anunció que lo llevará a la comisión de Ética de la Cámara.

“Me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. El video lo prueba”, respondió Gonzalo de la Carrera, representante del Distrito 11 de la Región Metropolitana, por el periodo 2022-2026, padre de seis hijos, y quien realizó su educación básica en Estados Unidos y estudió Ingeniería Comercial en la Pontificia Universidad Católica.

“El diputado se escapa de las normas mínimas de conducta que deben tener las personas civilizadas y que tienen que tener la capacidad de poder conversar sin agredirse y sin faltarse el respeto”, esgrimió el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton.

La reaccción de Boric

La agresión ocurrida en el Congreso continuó generando reacciones y fue el propio presidente Gabriel Boric quien abordó el hecho y aseguró que “necesitamos estar todos más a la altura”. “Los actos de violencia que hemos visto en la Cámara de Diputadas y Diputados, en algunas regiones, en la Alameda, nos hacen muy mal como país y sociedad”, dijo el mandatario.

El presidente Gabriel Boric al momento de la firma del borrador de la Constitución, el 21 de julio pasado

Tras la condena transversal del resto de los parlamentarios y la reacción mediática, De la Carrera habló en un programa de televisión y valoró las “muestras de apoyo” de algunos de sus adherentes.

“Estoy orgulloso de haberme quedado solo. Jesucristo también se quedó solo, yo me quedé solo, lo voy a enfrentar solo y le voy a poner el pecho a las balas como lo he hecho toda la vida siempre y eso no me molesta, lo que pasa es que hay gente que va con la manada”, aseguró.

Muchas gracias por el apoyo🤗. Anoche no dormí . He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chilevamos, Longton, Macaya, Marcela Cubillos, etc y la gente se dio cuenta que fue un tongo . Me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. El video lo prueba. — 🎸 @carreragonzalo DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) August 31, 2022

Castigo

Sin embargo, desde la mesa directiva de la Cámara solicitaron a la Secretaría General un informe en derecho para analizar las causales de expulsión o inhabilidad que podrían afectar a De la Carrera. De hecho, se solicitó una sesión especial para analizar su caso y el Partido Socialista ingresará un proyecto de reforma constitucional que buscará que se implemente el cese de su cargo tanto para un diputado como un senador que “durante su ejercicio, ejerciere actos de violencia contra las personas o respecto de sus colegas en el desarrollo de sus funciones”.

Finalmente la Comisión de Ética sancionó al parlamentario. “Se ha estimado por mayoría establecer como sanción la máxima sanción que le es posible en este caso que corresponde a una sanción de censura [una suerte de amonestación] y a un 15% de lo que corresponde a su dieta parlamentaria”, dijo el presidente de la instancia, Nelson Venegas (PS).

A la pelea de la noche del martes se suman diversas denuncias en su contra, como la del diputado Nelson Venegas, quien anunció que se ingresará un nuevo requerimiento a la Comisión de Ética de la Cámara acusando a De la Carrera de tomarse los genitales en el momento en que arribó el presidente Gabriel Boric a la Cuenta Pública del Congreso en junio pasado.

Además, se difundió un video con otra agresión de De la Carrera: ocurrió el pasado 31 de mayo y la víctima fue el presidente de la Comisión de Economía, Daniel Manouchehri, al término de una reunión.

Se libera registro de agresión de diputado De la Carrera a Manouchehri https://t.co/uXm574Q2oo pic.twitter.com/81ylzpG0H2 — Agenda de Prensa - Agencia Informativa (@ADPrensa) August 31, 2022

Antes de ser legislador, Gonzalo de la Carrera se desempeñó como director en algunas empresas así como de la Asociación de Isapres y la Asociación de Clínicas Regionales. Además, entre 2015 y 2021 fue conductor del programa Directo al Grano de Radio Agricultura donde generó varias polémicas por sus dichos, ciclo que dejó para dedicarse de lleno al mundo político.