La presidenta mexicana se ofrece a mediar entre Cuba y EE.UU. tras el ultimátum de Trump

MÉXICO.– La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que su gobierno podría mediar entre Cuba y Estados Unidos para solucionar sus diferencias, en momentos que Washington aumenta la presión sobre la isla.

El presidente estadounidense Donald Trump instó el domingo a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias, sin dar detalles de a qué tipo de acuerdo se refiere. “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!”, señaló. “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”.

“En las discrepancias entre Estados Unidos y Cuba, México está en la mejor disposición de ser un vehículo para generar un dialogo”, dijo la mandataria mexicana en su rueda de prensa diaria.

Claudia Sheinbaum junto a Donald Trump en el sorteo del mundial en Miami en diciembre Jacquelyn Martin - AP

Para que esta mediación se produzca, tanto Washington como La Habana deben estar de acuerdo en el diálogo y las condiciones en que se daría, dijo Sheinbaum al defender el derecho de los cubanos a “decidir su destino”.

La presidenta izquierdista fue consultada en esa misma conferencia sobre si los envíos de petróleo y sus derivados que México realiza a Cuba podrían provocar tensiones en la relación con Trump. “México es un país soberano y México toma sus decisiones”, respondió Sheinbaum.

Tras la incursión armada en Caracas el 3 de enero para capturar al presidente Nicolás Maduro, Washington ha tomado control del petróleo del país caribeño.

México es un importante proveedor de Cuba. El viernes llegó a La Habana un petrolero con 85.000 barriles de crudo procedente de México, según informó un experto del sector de la Universidad de Texas, aunque la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) no confirmó este envío.

En septiembre, Pemex comunicó a la Comisión de Valores de Estados Unidos que envía petróleo a Cuba desde 2023 y que en los primeros nueve meses de 2025 exportó 17.200 barriles diarios de crudo y 2000 de sus derivados, por un valor de 400 millones de dólares.

Homenaje a los cubanos caídos

Por otro lado, el gobierno cubano comenzó a preparar lo que espera que sea una masiva muestra de unidad nacional ante la llegada el jueves de los cuerpos de los 32 militares cubanos abatidos durante la operación militar de Estados Unidos para capturar a Maduro.

La recepción y honras fúnebres y una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en la isla que tendrá lugar un día después se producen en el marco de la serie de amenazas de la administración Trump contra la isla.

Medios de prensa locales mostraron las imágenes del presidente Miguel Díaz-Canel firmando un libro de condolencias en la embajada de Venezuela en La Habana.

Díaz-Canel y Maduro reunidos en diciembre de 2024 Getty Images

“Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores", escribió el dirigente cubano.

“Sentidas condolencias y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe", agregó.

Durante los días previos las autoridades indicaron que los cuerpos de los militares llegarán vía aérea en la mañana del jueves y serán instalados en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, a un costado de la Plaza de la Revolución, para que la población les rinda homenaje. Se espera que distintos actos de recordación se celebren también en las provincias del país.

Turistas extranjeros recorren la Plaza de la Revolución, en La Habana (Archivo) AP

Un recorrido por los puntos más icónicos de la capital cubana, como la Tribuna Antiimperialista –frente a la embajada a donde se convocó a la manifestación para el viernes–, comprobó que habían comenzado la instalación de banderas y torres e infraestructura de sonido. La policía informó que el tránsito de vehículos será reorganizado.

El homenaje recuerda al menos otros tres funerales montados a gran escala. En octubre de 1976 el líder histórico Fidel Castro encabezó una manifestación multitudinaria de despedida a 73 personas muertas en un atentado a un vuelo civil de la línea Cubana de Aviación financiado por líderes contrarios a la revolución residentes en Estados Unidos.

En diciembre de 1989 se realizó la “Operación Tributo” que despidió los restos de más de 2000 combatientes cubanos muertos en Angola. Y en octubre de 1997 se realizaron homenajes tras la llegada de los restos del comandante guerrillero argentino Ernesto “Che” Guevara y seis de sus combatientes, abatidos en 1967.

Cuba dio a conocer los nombres y los rangos de 32 militares que integraban la guardia de Maduro en el asalto a su residencia el 3 de enero. Había miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad de la isla.

Agencias AFP y AP