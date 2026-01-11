Trump reposteó un mensaje que sugiere que Rubio será presidente de Cuba: “¡Suena bien para mí!”

El presidente Donald Trump reposteó este domingo un mensaje que sugiere que el Secretario de Estado, Marco Rubio, sea presidente de Cuba luego de apuntar contra el gobierno caribeño y advertir sobre la posibilidad de una intervención en la isla en caso de que no lleguen a un acuerdo, una semana después de la operación militar estadounidense en Venezuela.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario republicano republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji de risa.

El comentario de Trump en su republicación fue: “¡Suena bien para mí!”.

Esto ocurre bajo una intensa presión de la Casa Blanca, apenas una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran al ahora depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue trasladado Nueva York, donde se encuentra encarcelado y bajo proceso judicial por narcotráfico.

Horas antes en la misma red social Trump instó al país caribeño, uno de los aliados y socios comerciales más importantes de Venezuela, “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias, advirtiendo que la nación caribeña ya no recibiría petróleo.

“Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!“, escribió este domingo en su cuenta de la red social Truth.

Y añadió: “La mayoría de esos cubanos murieron tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos".

Donald Trump, vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca Alex Brandon - AP

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto", advirtió.

Días atrás, Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ya había declarado que el gobierno de la isla tenía que “estar preocupado”. “Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupado”, había dicho recientemente en una conferencia de prensa en Florida junto al presidente Trump.

Diplomáticos y expertos latinoamericanos en Washington sostienen que Rubio domina como pocos los asuntos de la región, tras más de 10 años ocupando cargos de política exterior e inteligencia en el Senado.

Su batalla siempre fue imponer una agenda agresiva contra lo que considera una excesiva amenaza izquierdista en América Latina, dominada por Caracas en alianza con La Habana y con aliados menores, como la Nicaragua del matrimonio Ortega o la Bolivia de Evo Morales.

La respuesta del presidente de Cuba

Horas después de las amenazas y mensajes de Trump contra Cuba, su presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez emitió un fuerte descargo en X. Acusó al gobierno del mandatario republicano de convertir “todo en negocio”, atribuyó la crisis económica del país a las “medidas de asfixia extrema de EE.UU” y advirtió que la isla que rige está dispuesta a “defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

#Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre.#CubaEsCoraje — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026

“No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”, escribió.

Y continuó: “Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”.

En el cierre, expresó: “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

Con información de AFP