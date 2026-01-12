Cuba desmiente conversaciones con Estados Unidos tras advertencias de Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que no hay conversaciones en curso con Estados Unidos, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista.

“No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, dijo Díaz-Canel en la red X, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, señaló el domingo que su gobierno tiene diálogo con La Habana.

No existen conversaciones con el gobierno de EE.UU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio.



1/6 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 12, 2026

“Estamos hablando con Cuba”, aseguró Trump a bordo del Air Force One el domingo.

“Existen Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente”, sostuvo Díaz-Canel en una serie de mensajes en X este lunes.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, añadió.

Trump había instado el domingo a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, y había advertido que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendría a partir de ahora. No dio detalles sobre a qué tipo de acuerdo se refiere.

Trump, al hablar el domingo con periodistas durante el vuelo en el Air Force One Julia Demaree Nikhinson� - AP�

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!”, dijo Trump en su red Truth Social. “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, añadió.

Estas declaraciones de Trump se producen una semana después de la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano ahora depuesto, Nicolás Maduro.

Trump sube el tono contra Cuba

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez.

En su propia publicación poco después, Trump dijo que “Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘Servicios de Seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO MÁS!”.

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel y el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro Getty Images

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en la red X tras el comentario de Trump que “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”.

“A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se preste al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, añadió. Además dijo que su país “tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo”.

Trump utiliza un lenguaje provocador sobre Cuba tras insinuar que tiene a otros países en la mira después de capturar a Maduro. Ha amenazado recientemente a Colombia, México, Irán y Groenlandia.

Donald Trump, durante su reunión con los ejecutivos de las compañías petroleras estadounidenses, el 9 de enero SAUL LOEB - AFP

Algunos legisladores republicanos elogiaron el domingo a Trump por sus comentarios agresivos sobre Cuba, entre ellos Mario Díaz-Balart, representante estadounidense por Florida de origen cubano.

“Estamos presenciando lo que, estoy convencido, será el principio del fin del régimen en La Habana”, escribió Díaz-Balart en español en X. “La tiranía en Cuba no sobrevivirá al segundo mandato del presidente Trump, y Cuba será finalmente libre tras décadas de miseria, tragedia y dolor”.

Cuba se prepara para defenderse de EE.UU.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, respondió en X Díaz-Canel, tras subrayar que la isla “se prepara” y está “dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

“Dispuestos a morir”: con este título, el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba y del gobierno de Castro, Granma, presentó hoy un extenso informe sobre los ejercicios militares realizados el sábado con motivo del Día de la Defensa Nacional.

La bandera cubana ondeando a media asta en la Tribuna Antiimperialista, en La Habana, en memoria de los cubanos fallecidos en Caracas, Venezuela Ramon Espinosa - AP

“Estar siempre bien preparado y dispuesto a morir si es necesario es la mejor señal que se puede enviar a un enemigo que recurre a todo tipo de artimañas con la esperanza de someterte”, afirma el diario.

El informe detalla los diversos ejercicios organizados en las provincias de Santiago, Matanzas, Sierra Maestra, Las Tunas, Cienfuegos y, finalmente, Camagüey, donde se simuló un ataque a la infraestructura de comunicaciones y el bombardeo de una fábrica de ron.

Agencia AFP y ANSA