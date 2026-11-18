SHENZHEN (AFP).- Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia intercambiaron sus primeros saludos este miércoles, un día antes de su histórica reunión trilateral en una de las ciudades más importantes del gigante asiático.

Las transmisiones de video mostraron al ruso Vladimir Putin estrechar la mano del estadounidense Donald Trump, y a ambos intercambiar palabras con su anfitrión Xi Jinping, antes de tomar sus lugares para una foto grupal en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

El saludo de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en China

Trump y Putin no se veían desde agosto del 2025.

Noticia en desarrollo