El video viral de Amalia de los Países Bajos que sorprendió por su perfecto español

Amalia de los Países Bajos, hija del rey Guillermo Alejandro de Orange y la reina consorte Máxima Zorreguieta, se volvió viral en las redes sociales en los últimos días gracias a un video que se grabó en abril y que la muestra como protagonista en un emotivo evento en Madrid, ciudad en la que vivió un año debido a las amenazas de secuestro que recibió por parte del crimen organizado. En ese clip de unos pocos segundos se escucha a la heredera al trono neerlandés pronunciarse con un español perfecto, algo que llamó la atención de los usuarios y que la volvió tendencia.

El video de Amalia que es tendencia porque habla español fluido

El registro se trata de la entrega por parte de Amalia de un obsequio a la ciudadanía madrileña que sucedió a principios de este año y que pasó desapercibido. Para sorpresa de todos, la princesa emitió un discurso fluido y sin trabas en el idioma con el que también la crio su madre. Aquella no fue la primera vez que habló en la lengua materna de Zorreguieta, sino que en anteriores ocasiones lo hizo en escuetas entrevistas.

En abril del 2025, Amalia protagonizó un evento en la Plaza de los Tulipanes en donde obsequió a la ciudad de Madrid una placa en agradecimiento a los ciudadanos (Fuente: Instagram/@dutchroyalexpert)

El contexto del video se remonta a cuando inauguró un monumento en la Plaza de los Tulipanes, el cual lleva una placa que conmemora su tiempo de residencia en la ciudad madrileña.

“Madrid es una segunda casa para mí, en un momento que fue realmente muy difícil. En una manera muy holandesa, les quiero agradecer”, pronunció Amalia. En tanto, la placa de bronce reza: “Muchas gracias por mi tiempo en Madrid. Disfruten de los tulipanes. La princesa de Orange de los Países Bajos”.

El fragmento audiovisual que dura unos pocos segundos se volvió tendencia en Instagram y recordó la capacidad de expresarse en el idioma que también la identifica como hija de una argentina.

La placa que inauguró Amalia de Países Bajos (Fuente: Instagram/@dutchroyalexpert)

En la actualidad, la princesa vive en Ámsterdam y con 21 años ya se graduó en la Universidad de Ámsterdam en la licenciatura en política, psicología, derecho y economía. En septiembre inició una segunda carrera en Derecho y además empezó con los estudios militares, necesarios por su rol como primera sucesora al trono.

Cabe recordar que Amalia atravesó un momento complejo en 2022, a poco de finalizar la secundaria, cuando un grupo de crimen organizado que tiene su sede en Ámsterdam, envió una clara amenaza a la familia real y aludió a que secuestraría a la princesa. Por este motivo, el primer ministro Mark Rutte ordenó intensificar la seguridad en torno a la Casa Real.

La vida de Amalia dio un giro, no pudo salir con sus amigos, debía estudiar en el perímetro de su hogar y no recibía visitas. Según describió BBC News, los reyes decidieron enviar a su hija a Madrid, bajo el resguardo de los monarcas Felipe VI y Letizia.

Un video de Amalia de Países Bajos se volvió tendencia en Instagram por el sorprendente nivel de español que maneja (Fuente: Instagram/@dutchroyalexpert)

En 2023 participó de un viaje fugaz que Guillermo y Máxima hicieron a la isla caribeña de Sint Maarten, que depende de la corona neerlandesa. En esa visita de Estado, Amalia comentó a la prensa de su país que extrañaba la antigua normalidad de ser una estudiante más. “Lamentablemente, la realidad fue diferente”, sentenció.

Durante un año Amalia se mantuvo ajena al ojo público y logró desarrollar un estilo tranquilo y reservado. Cuando la situación en su país mejoró, la joven retornó con su familia, no sin antes mostrar su eterno agradecimiento al pueblo que le dio cobijo y protección.