La reacción de los medios del mundo a la operación del papa León XIV: “Pone a prueba las expectativas”

Tras conocerse que, durante la operación de este martes, al papa León XIV se le extirpó un tumor maligno del pulmón, medios de todas partes del mundo reaccionaron a la noticia con distintos focos. Algunos de ellos señalaron que se trató de una enfermedad que “conmocionó” al Vaticano, otros destacaron que la cirugía fue un “éxito”, mientras que algunos advirtieron por el “ritmo frenético” del pontificado del Santo Padre.

El diario local La Repubblica informó que el Papa pasó tres horas en el quirófano, marcó que la operación no tuvo complicaciones y explicó en qué consistió la intervención quirúrgica. Luego, señaló que, ante el hecho, el Vaticano quedó entre “la confusión y la cautela” y debe “reconsiderar su agenda y sus planes de viaje”.

“La Curia quedó conmocionada por la confirmación de la gravedad de la enfermedad. Y ahora, no se descartan cambios en el programa”, sostuvo.

Así tituló el diario local La Repubblica

The Washington Post, de Estados Unidos, anunció que el pontífice fue intervenido y escribió: “León XIV, de 71 años, fue sometido a una operación para extirpar un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón. Las autoridades informaron que la intervención se completó con éxito”.

En cambio, The New York Times fue más analista y dijo que el diagnóstico de cáncer del sumo pontífice “pone a prueba la expectativa de un pontificado prolongado”. “Para un Papa que parecía tener el tiempo a su favor, el cáncer ha planteado interrogantes sobre su longevidad y ha conferido una nueva urgencia a sus planes para la Iglesia”, expresó.

El País detalló sobre la operación del Papa

Además, en otra publicación, afirmó: “La cirugía de cáncer del Papa León suscita una gran respuesta de líderes mundiales. La enfermedad del pontífice también motivó llamamientos a la población para que busque tratamiento médico y se someta a pruebas de detección precoz del cáncer”.

El diario El País, de España, declaró que la operación del Papa concluyó “positivamente”, compartió el parte médico y desarrolló: “El hecho de que al pontífice, de 71 años, se le haya extirpado todo un lóbulo inferior puede implicar, a priori, que el nódulo detectado era de una dimensión relevante, o bien que su posición ha aconsejado que era la mejor solución quirúrgica. Esto no impide llevar luego una vida normal, al propio papa Francisco le habían extirpado parte de un pulmón en su juventud”.

El título que publicó El Comercio, de Perú

El Comercio, de Perú, por su parte, fue más informativo y tituló: “El papa León XIV fue operado por un cáncer de pulmón: le extirpan el lóbulo inferior derecho”. Además realizó otras dos publicaciones: en una explicó en qué consistió la intervención quirúrgica y en la otra detalló que la Argentina le expresó su apoyo al pontífice.

En esta línea, el medio británico The Guardian redactó: “Al papa León le diagnosticaron cáncer de pulmón tras extirparle un tumor durante una cirugía. El Vaticano afirma que al pontífice le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho en una operación exitosa, programada y según lo previsto en Roma”.

Le Monde, de Francia, destacó que el tumor fue extirpado en una fase muy temprana

En Francia, Le Monde destacó que el nódulo fue detectado en una fase muy temprana pero advirtió que se trata de la “primera alerta sanitaria tras diecisiete meses de un pontificado de ritmo frenético”.