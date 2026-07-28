Terremoto en Japón: al menos 50 heridos, edificios derrumbados y miles de hogares sin luz

TOKIO.- Al menos 50 personas fueron hospitalizadas y 12 edificios colapsaron en el suroeste de Japón tras un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la isla de Kyushu. Además, más de 45.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico, mientras las autoridades evaluaban el alcance de los daños.

El sismo se registró a las 16.27 (hora japonesa) y alcanzó el nivel máximo (7.0) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Terremoto en Japón

La cadena pública NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales con heridas y que 12 edificios se derrumbaron. En cuatro de ellos había personas atrapadas, según el mismo medio.

⚠️ JAPAN UPDATE: At least 50 injured have been hospitalized in Hikawa, Kumamoto, following the severe quake.



Aerial footage shows a factory chimney collapsing in Yatsushiro, while an explosion has been reported at the Aeon Mall Kumamoto.



地震 - Uki - Earthquake - JMA - Sismo pic.twitter.com/gHLo7eSjoH — GeoTechWar (@geotechwar) July 28, 2026

En paralelo, “varias personas” quedaron atrapadas en un centro comercial afectado luego de que un piso se desplomara, informó la televisión NHK. La policía dijo previamente que había recibido reportes sobre lo que sonó como una explosión en el Aeon Mall, en la ciudad de Kumamoto, sin que se informara de daños o víctimas.

Colapsó el piso de Aeon Mall y varias personas quedaron atrapadas

La primera ministra, Sanae Takaichi, había indicado que el terremoto dejó “varias personas heridas”. “En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios; además, carreteras y puentes resultaron dañados y se derrumbaron edificios”, agregó.

La JMA lanzó inicialmente una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantó poco después tras no observar ninguna actividad.

El terremoto en el sur de Japón, en los medios locales ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

“Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie”, declaró en televisión, media hora después del sismo, un empleado de la cadena pública NHK en la prefectura de Kumamoto, donde se produjo la sacudida.

Imágenes del Aeropuerto Aso Kumamoto (KMJ), Japón, durante el masivo terremoto de magnitud 7.1

“Fue realmente muy fuerte. Los temblores continúan en el momento en que les hablo. Algunas personas, yo incluido, sintieron que el corazón se les aceleraba”, añadió.

Sin electricidad

Unos 45.060 hogares e instalaciones están sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power.

Terremoto en Japón

La Autoridad Japonesa de Regulación Nuclear señaló por su parte que no se detectó ninguna anomalía en las centrales nucleares de esa región.

Kumamoto había sido golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6,5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7,3. Causaron 273 muertos y más de 2800 heridos.

Zona sísmica

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del “anillo de fuego” del Pacífico.

El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año.

La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9.0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

El pasado 20 de abril, un temblor de magnitud 7.7 sacudió el norte del país, dejando al menos diez heridos tras sacudir incluso grandes edificios en Tokio.

Las autoridades emitieron entonces un aviso especial advirtiendo de un riesgo elevado de terremotos de magnitud 8.0 o superior. Este aviso fue levantado una semana después.

Agencias AFP y Reuters