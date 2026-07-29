Qué se sabe del terremoto en Japón hoy: dónde fue, imágenes y la cantidad de víctimas al 29 de julio

Un potente terremoto sacudió el suroeste de Japón y dejó al menos 18 muertos y más de 100 heridos, según el balance actualizado este miércoles 29 de julio. Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades advirtieron que todavía hay personas desaparecidas y pidieron mantener la precaución ante la posibilidad de fuertes réplicas.

El sismo ocurrió el martes a las 16.30, hora local, y golpeó principalmente la isla de Kyushu. La prefectura de Kumamoto quedó entre las áreas más afectadas, con edificios derrumbados, incendios, cortes de electricidad y daños graves en rutas, puentes y servicios de transporte.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró que “se confirmaron daños considerables, que incluyen víctimas, derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras”. El Ejército movilizó a 3600 personas para colaborar con los operativos de rescate y desplegó 20 aeronaves con el objetivo de evaluar la magnitud del desastre.

Fuerte terremoto en Japon

Dónde fue el terremoto de Japón

El movimiento telúrico tuvo su principal impacto en Kyushu, la isla más meridional de las cuatro principales que conforman Japón, unos 900 kilómetros al suroeste de Tokio. Las localidades de Yatsushiro y Kashima, ambas en la prefectura de Kumamoto, concentraron algunos de los daños más graves.

El terremoto fue informado inicialmente con una magnitud de 7,1, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos revisó luego su cálculo a 6,8. En Japón, el fenómeno alcanzó el nivel máximo de la escala de intensidad sísmica Shindo, que mide la fuerza con la que se perciben los movimientos en cada zona.

El terremoto en el sur de Japón, en los medios locales ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Por tratarse de un terremoto superficial, las autoridades alertaron sobre una intensa actividad sísmica posterior. Shinji Kiyomoto, responsable de planificación de contramedidas contra terremotos y tsunamis, instó a los residentes a extremar los cuidados durante los próximos dos o tres días ante el riesgo de otro movimiento de gran intensidad.

Poco después del sismo, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami para los mares de Ariake y Yatsushiro y las costas occidentales de las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka y Saga. El aviso fue retirado unas dos horas después y no se registró ningún tsunami.

Cuántas víctimas dejó el terremoto al 29 de julio

El último balance oficial difundido por Takaichi confirmó 18 víctimas fatales y más de 100 heridos. Además, los equipos de emergencia todavía buscaban a personas atrapadas bajo los escombros de viviendas y otros edificios.

Uno de los episodios más graves ocurrió en el centro comercial AEON, situado en Kashima, en las afueras de Kumamoto. Allí se produjo una explosión después de que clientes y empleados fueran evacuados, lo que provocó el derrumbe de techos y paredes y dejó expuesta parte de la estructura metálica.

El centro comercial AEON Mall dañado tras un terremoto en Kashima, en la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón Kyodo News

Unas 3000 personas fueron evacuadas del complejo. Hasta el momento se confirmaron cuatro muertos, mientras que tres personas continuaban desaparecidas. Otras ocho fueron rescatadas, cinco de ellas heridas.

Varios tramos de carretera quedaron destrozadas

“La explosión ocurrió después de que se evacuara a los clientes y al personal”, precisó un portavoz de Aeon, la empresa que administra el centro comercial.

Las imágenes difundidas por medios japoneses mostraron techos derrumbados, piezas metálicas y escombros esparcidos por el lugar, mientras rescatistas con cascos y mascarillas revisaban las instalaciones. La cadena pública NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales y que 12 edificios colapsaron.

Las consecuencias del sismo se viralizaron en redes sociales

Las imágenes de los daños en Kyushu

Las fotografías y los videos conocidos durante las últimas horas exhibieron la magnitud de la destrucción en Kumamoto. Casas enteras quedaron reducidas a escombros, vehículos terminaron aplastados y varios tramos de autopistas presentaron desniveles y roturas que obligaron a cerrar la circulación.

Derrumbe en Yatsushiro Shrine YUICHI YAMAZAKI - AFP

También se registraron daños en el puente Ueyanagi, parte del santuario de Yatsushiro y la planta de Nippon Paper Industries, donde colapsó una chimenea. En Yatsushiro, un tren se descarriló y quedó volcado sobre uno de sus laterales, mientras que varios muros de piedra del castillo de Kumamoto resultaron afectados.

Puentes y autopistas quedaron destruidos, algunos fueron cerrados al tránsito Kyodo News

“Fue el terremoto más violento que he sentido. Las paredes y ventanas quedaron dañadas. La puerta principal, declarada patrimonio cultural nacional, se derrumbó”, relató Kanzo Matsumoto, gerente de 73 años de un hotel de aguas termales de Yatsushiro.

Vista aérea de una casa derrumbada en Hikawa, Kumamoto Naoki Hiraoka - Kyodo News

Otras grabaciones difundidas en redes sociales mostraron momentos de pánico dentro de un supermercado, con personas que intentaban abandonar el establecimiento o encontrar refugio mientras las instalaciones se sacudían.

El cartel de un restaurante cayó tras el terremoto en Kumamoto, Japón Kyodo News

Miles de hogares permanecen sin electricidad

Al menos 36.880 hogares e instalaciones continuan sin suministro eléctrico este miércoles en la prefectura de Kumamoto, de acuerdo con la empresa Kyushu Electric Power.

Los servicios del tren bala Shinkansen y de los trenes locales de Kyushu fueron suspendidos para realizar controles de seguridad. El Aeropuerto Aso Kumamoto retoma gradualmente sus operaciones, aunque algunas aerolíneas mantienen vuelos cancelados como medida de precaución.

El Aeropuerto Aso Kumamoto retoma gradualmente sus operaciones Kyodo News

El gobierno se prepara, además, para distribuir alimentos y otros productos básicos entre los habitantes de las zonas más perjudicadas. Takaichi pidió a los afectados que se protegieran especialmente de las altas temperaturas durante las tareas de evacuación y recuperación.

La Autoridad Reguladora Nuclear de Japón informó que no se detectaron anomalías en las tres centrales nucleares cercanas a la zona del terremoto.

El antecedente de los terremotos de Kumamoto

La prefectura ya había sufrido una serie de devastadores terremotos en 2016. En aquella oportunidad, un primer movimiento de magnitud 6,5 fue seguido dos días después por otro de 7,3. El desastre dejó 273 muertos y más de 2800 heridos.

Japón se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a que está situado en la confluencia de cuatro grandes placas tectónicas, sobre el borde occidental del denominado “anillo de fuego” del Pacífico.

El país también continúa marcado por el terremoto submarino de magnitud 9,0 de marzo de 2011, que desató un tsunami devastador. La tragedia dejó alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y desencadenó la catástrofe nuclear de Fukushima.

Agencias AP, AFP y Xinhua