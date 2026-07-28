Una explosión provoca un derrumbe en un centro comercial de Japón y buscan a decenas de desaparecidos

TOKIO.– Un “número considerable” de personas murió en un centro comercial tras el potente terremoto de magnitud 7,1 que azotó este martes el suroeste de Japón, informó la cadena TBS.

La policía dijo a la AFP que había recibido reportes de lo que sonó como una explosión en el Aeon Mall de la ciudad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, pero que no podía confirmar si había víctimas mortales en el centro comercial.

Los servicios de emergencia habían señalado anteriormente que “varias personas” estaban atrapadas dentro del edificio después de que se derrumbara un piso. Según la televisión pública NHK, entre 20 y 30 empleados siguen desaparecidos.

Imágenes aéreas del Aeon Mall tras el terremoto en Japón

La emisora mostró imágenes de humo saliendo del complejo comercial poco después del terremoto, mientras los equipos de emergencia realizaban tareas de rescate. Al menos medio centenar de heridos fueron trasladados a hospitales de la región, informó NHK.

El movimiento telúrico golpeó a última hora de la tarde del martes la principal isla meridional de Japón, Kyushu, donde causó daños y lesiones, según los funcionarios. Poco después se emitió un aviso de tsunami que fue levantado dos horas más tarde, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Personas atrapadas en el Aeon Mal en Japón

La agencia dijo que el aviso cubría los cercanos mares de Ariake y Yatsushiro, en las costas occidentales de las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka y Saga, unos 900 kilómetros al suroeste de Tokio.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo inicialmente que el terremoto tenía una magnitud de 7,1, pero posteriormente la revisó a 6,8.

Los efectos del terremoto

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en un mensaje publicado en X, dijo que su gobierno ha establecido un grupo de trabajo para recopilar información, evaluar posibles daños y prepararse para operaciones de rescate si fuera necesario.

Takaichi dijo posteriormente a los periodistas que había reportes de varias lesiones y daños en rutas, puentes y edificios, así como apagones e incendios, aunque los detalles aún no están claros. Takaichi advirtió a las personas que cocinan que tengan cuidado con el fuego y con los fragmentos de vidrio roto.

La agencia de noticias Kyodo dijo que un hospital en la ciudad de Yatsushiro recibió a unas 40 personas con lesiones por el terremoto. Un tren se descarriló y cayó de lado en la estación de Yatsushiro, y varios muros de piedra resultaron dañados en el castillo de Kumamoto, dijo Kyodo.

Imágenes difundidas en redes sociales también mostraron escenas de pánico dentro de lo que parece ser un supermercado, con gente intentando escapar o resguardarse mientras el sismo sacudía el edificio.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón dijo que no había reportes de daños en las principales instalaciones públicas e infraestructura, aunque las autoridades aún estudiaban el alcance de los daños por el terremoto. Los departamentos locales de bomberos recibieron muchas llamadas de emergencia reportando incendios y daños a viviendas.

Personas atrapadas en un supermercado durante el terremoto en Japón

“Estamos poniendo las vidas de las personas como la máxima prioridad”, dijo Takaichi, instando a los residentes en las zonas fuertemente sacudidas a tener precaución ante la posibilidad de fuertes réplicas.

Shinji Kiyomoto, responsable de planificación de contramedidas contra terremotos y tsunamis de la JMA, dijo en una conferencia de prensa que el terremoto superficial estaba desencadenando una actividad sísmica activa en la zona, e instó a los residentes a tener especial precaución durante los próximos dos o tres días. Dijo, sin embargo, que no se observó ningún tsunami a causa del terremoto en el interior.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón dijo que no se encontraron anomalías en tres centrales nucleares cercanas a causa del terremoto, algo especialmente significativo para el país tras el accidente nuclear de Fukushima, causado por un tsunami a raíz de un terremoto en 2011.

Una pared dañada se ve en uno de los laterales del centro comercial Aeon Mall Kumamoto después de un terremoto en Kashima, Japón JIJI PRESS - JIJI Press

Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu se suspendieron para hacer controles de seguridad, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada, sin “perspectivas de reanudar las operaciones”, según un aviso en el sitio web del aeropuerto.

El Ministerio japonés de Defensa dijo que envió aeronaves a la zona para evaluar la situación.

Kumamoto fue golpeada por un terremoto mortal en 2016 que dejó más de 50 muertos, 1800 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas.

Agencias AP, AFP y Xinhua