Terremoto en Japón: ascienden a 13 las víctimas fatales mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

TOKIO.- Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este martes a la isla de Kyushu, al suroeste de Japón, y dejó un saldo de al menos 13 muertos y más de 100 heridos. Las cifras fueron anunciadas por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien declaró que “se confirmaron daños considerables, que incluyen víctimas, derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras”.

El centro comercial AEON, ubicado en Kashima, en las afueras de la ciudad de Kumamoto, el sismo provocó una explosión en uno de sus pisos, lo que derivó en el derrumbe de techos y paredes, dejando al descubierto su estructura metálica. Por el evento, dos personas murieron y más de una decena quedaron atrapadas.

Las consecuencias del sismo se viralizaron en redes sociales

“La explosión ocurrió después de que se evacuara a los clientes y al personal”, precisó un un portavoz de Aeon, la empresa que opera el complejo. El representante dijo además que, “ocho personas fueron rescatadas en el lugar, entre ellas cinco heridas”.

Pese a que las primeras versiones indicaban que el número de personas atrapadas en los escombros ascendía a 30, las autoridades sostuvieron que la cifra real “sería menor”. Además de clientes, una de las hipótesis que se barajan es que, entre los sobrevivientes, también haya empleados del centro comercial.

Terremoto en Japón

Otro aspecto que subrayaron desde la gerencia del shopping es que debido a la falta de una vía de acceso segura, es difícil ingresar al lugar. Por otro lado, las autoridades locales apuntaron que dos personas se encontraban en paro cardiorrespiratorio en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde se desplomó una chimenea; y otras nueve continúan desaparecidas.

Por su parte, la cadena pública NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales con heridas y que 12 edificios se derrumbaron.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes en las estructuras colapsadas Naoki Hiraoka - Kyodo News

Shinji Kiyomoto, responsable de planificación de contramedidas contra sismos y tsunamis, dijo en una conferencia de prensa que el terremoto superficial estaba desencadenando una actividad sísmica activa en la zona, e instó a los residentes a tener especial precaución durante los próximos dos o tres días ante el riesgo de otro gran sismo.

Varios tramos de carretera quedaron destrozadas

El terremoto tuvo lugar a las 16.30 (hora local) y alcanzó el nivel máximo en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia bajo la cual se mide en el país del sol naciente la fuerza con la que se sienten estos tipos de movimientos telúricos. El ejército japonés movilizó a 3.600 personas para las labores de rescate y envió 20 aviones para evaluar los daños.

En medio de varias réplicas, las autoridades emitieron una alerta de tsunami que luego fue levantada rápidamente. En ese sentido, y durante las últimas horas, se viralizaron en redes sociales videos donde se pudo ver puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

Con información de AFP.