Paso a paso: la reconstrucción de la muerte de un hombre en Minnesota contradice la versión oficial

Las protestas por la política migratoria de Donald Trump terminaron con un segundo muerto en Minneapolis, cuando agentes del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) balearon a Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, lo que escaló la tensión entre el gobierno federal y el gobernador demócrata de Minnesota Tim Walz, y provocó conmoción social.

Una reconstrucción posterior al hecho a través de fotos y videos contradice la versión oficial. El DHS sostuvo que los agentes actuaron en defensa propia porque Pretti tenía un arma con dos cargadores, sin embargo, todo indica que lo asesinaron cuando estaba indefenso y lo remataron de varios tiros mientras yacía en el suelo.

The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal aportaron la evidencia. La información que recabaron reveló que Pretti estaba filmando el accionar al parecer violento de los agentes federales contra algunos manifestantes y que, cuando lo detectaron, fueron a buscarlo.

En el minuto a minuto que publicaron los principales medios de Estados Unidos se puede apreciar que Pretti es desarmado antes de recibir un disparo a quemarropa en la espalda por parte de uno de los agentes. En total, según The New York Times, se escucharon al menos 10 disparos realizados por dos de los uniformados que rodeaban a la víctima.

A Pretti le dispararon y lo mataron el sábado 24 de enero aproximadamente a las 9 AM (hora central, las 12 PM de la Argentina) cuando estaba desarmado e imposibilitado de moverse. Los agentes federales le habían quitado su pistola 9 milímetros (la llevaba en la parte trasera a la altura de la cintura) y lo sujetaban de a varios contra el piso.

Agentes federales disparan a Alex Pretti, de 37 años

La cronología

Pretti estaba filmando el accionar de las fuerzas de seguridad cuando todo empezó. La secuencia grabada por testigos y difundida por los medios dura menos de un minuto.

El episodio ocurrió durante las protestas contra el gobierno federal por las violentas redadas del ICE. De acuerdo al minuto a minuto que hizo el Times, 48 segundos antes del desenlace, Pretti filmaba a una distancia de unos metros a los agentes federales empujando hacia el suelo a un grupo de manifestantes.

Alex Pretti está grabando el accionar de los agentes federales en Minnesota, el sábado 24 de enero a la mañana Captura video/Reuters

Se ve a Pretti caminando hacia atrás mientras los agentes van a buscarlo porque lo detectaron. El hombre se interpone entre el uniformado y una mujer y le tiran gas pimienta directo en la cara.

Los uniformados del DHS lo van a buscar a Pretti; uno le arroja gas pimienta Captura video/Reuters

Varios agentes reducen a Pretti y tratan de quitarle el teléfono mientras él lo sujeta.

Alex Pretti es reducido por varios agentes de Homeland Security, mientras le tiran más gas pimienta Captura video/Reuters

Pretti es retenido por siete efectivos y uno de ellos le vuelve a tirar varias veces gas pimienta en la cara.

Mientras uno de los agentes le quita la pistola 9 milímetros que Pretti llevaba en su espalda, otro desenfunda y le dispara por la espalda Captura video/Reuters

Uno de los agentes, mientras Pretti está reducido en el suelo, le quita la 9 milímetros con total seguridad mientras se ve a otro agente en la imagen desenfundado su arma. Primero le disparan una vez e inmediatamente tres veces más. Mientras la mayoría se corre de la escena, uno de los agentes vuelve a dispararle y el que había tirado primero vuelve a hacerlo varias veces más.