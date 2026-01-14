La red social X volvió a estar disponible en Venezuela tras el bloqueó impuesto por Nicolás Maduro
A más de un año de su prohibición, establecida luego de las fraudulentas elecciones de julio de 2024, volvió a estar disponible en el país; los mensajes de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello
- 3 minutos de lectura'
Venezuela volvió a tener acceso a la red social X este martes a la mañana tras el bloqueo ordenado hace más de un año por el depuesto presidente Nicolás Maduro luego de su controvertida reelección en julio de 2024.
Maduro suspendió la plataforma el 9 de agosto de 2024, poco después de ser autoproclamado vencedor de las presidenciales entre denuncias y acusando a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y de formar parte de un “golpe de Estado ciberfascista” contra su administración.
Ministros, parlamentarios e instituciones del gobierno pararon el uso de esta red que era el primer canal de información del país. Desde entonces su acceso dentro de Venezuela era solo posible mediante el uso de una red privada, también denominada VPN.
No obstante, usuarios de la operadora telefónica Digitel podían acceder a X, según pudo constatar AFP. Sin embargo, en otras compañías como Movistar y la estatal Cantv el acceso a la plataforma era aún parcial.
Tras la reapertura de la red social de Musk, altos dirigentes del chavismo como la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, publicaron mensajes para informar que retomaban el uso de X.
“Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ”¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”, publicó Rodríguez.
Por su parte, el ministro del Interior y de Paz, publicó: “Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos”.
La presidenta interina asumió el poder tras la captura de Maduro el 3 de enero durante ataques de fuerzas estadounidenses que dejaron más de 100 muertos en Venezuela, según cifras oficiales.
En la cuenta en X de Maduro también fue publicado un mensaje con una fotografía junto a su esposa, Cilia Flores. “Los queremos de vuelta”, se lee en la publicación. Ambos son procesados por la justicia estadounidense por supuestos cargos de narcotráfico.
Con información de AFP.
- 1
“Que Trump no se deje engañar”: los familiares en Venezuela que aguardan sin noticias la excarcelación de los presos
- 2
Venezuela liberó a un preso argentino-israelí, tras más de 450 días detenido
- 3
Trump impone aranceles del 25% a todos los socios comerciales de Irán para aumentar la presión sobre el régimen
- 4
Denuncian que Irán ejecutará a Erfan Soltani, el primer condenado a muerte por las protestas contra el régimen