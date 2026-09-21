María Corina Machado y el nuevo pedido de un aliado de Trump: “Elecciones presidenciales libres en Venezuela”

La referente política venezolana María Corina Machado respaldó la propuesta del senador republicano estadounidense Bernie Moreno de establecer una fecha para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. El legislador aliado de Donald Trump sostuvo que los comicios son necesarios para completar la transición democrática.

Elecciones en Venezuela: Machado respaldó la propuesta de Bernie Moreno

En un mensaje en X, Machado agradeció a Moreno por su planteo y destacó la importancia de celebrar elecciones presidenciales libres .

. La dirigente afirmó que una Venezuela democrática es importante para la estabilidad del hemisferio y para los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos.

María Corina Machado respaldó el planteo de Bernie Moreno y pidió avanzar con la definición de una fecha para las elecciones presidenciales X @MariaCorinaYA

“Los venezolanos están listos para construir una nación libre, pacífica y próspera”, escribió. La publicación terminó con la etiqueta #SetTheDate, en referencia al pedido de establecer una fecha para los comicios.

24 de julio: la propuesta de Bernie Moreno sobre las elecciones en Venezuela

En su publicación en X, Moreno compartió un video de una entrevista con Fox News. En el mensaje, además de hacer hincapié en la libertad a la hora de votar, el senador propuso el 24 de julio de 2027 como fecha para los comicios y vinculó el día con Simón Bolívar, cuyo nacimiento se conmemora el 24 de julio.

Just as Simón Bolívar liberated Venezuela nearly 200 years ago, President Trump has liberated Venezuela from dictatorship. President Trump’s historic oil deal securing American majority control of 65 billion barrels of Venezuelan reserves is a win for American energy dominance… pic.twitter.com/zff2pCfZC3 — Bernie Moreno (@berniemoreno) September 20, 2026

El legislador también afirmó que Trump liberó a Venezuela de la dictadura y lo comparó con Bolívar. Además, presentó el acuerdo petrolero alcanzado por Washington como un avance para la energía de EE.UU. y la prosperidad de los venezolanos.

Para que esta o cualquier otra fecha se designe de manera oficial, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela debe publicar el cronograma con el día dispuesto.

El senador republicano Bernie Moreno propuso el 24 de julio de 2027 como fecha para celebrar elecciones presidenciales en Venezuela X @BernieMoreno

María Corina Machado prepara su regreso a Venezuela

El intercambio se produjo después de que Machado reafirmara su intención de regresar a Venezuela. En una entrevista con The Wall Street Journal publicada el 19 de septiembre, la dirigente dijo que no puede liderar el proceso político desde el exterior y que considera que llegó el momento de volver al país sudamericano.

Según el medio, Machado permanece en Panamá y prepara su retorno para impulsar una transición democrática y nuevas elecciones en territorio venezolano. La referente política no precisó una fecha para su regreso.

María Corina Machado cuestionó el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela y reclamó que los recursos del país sean administrados con legitimidad democrática y transparencia ap - AP

De acuerdo con el medio, su estrategia contempla reorganizar su movimiento dentro de Venezuela y preparar las condiciones para un proceso electoral.

El acuerdo petrolero entre EE.UU. y Venezuela

La referencia de Moreno al petróleo se relaciona con un acuerdo anunciado por la Casa Blanca a fines de agosto. Según el gobierno federal de EE.UU., el convenio otorga a North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones por 100 años para 17 campos petroleros con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles.

La Casa Blanca sostiene además que el gobierno de EE.UU. obtuvo derechos de gobernanza , participación económica y acceso garantizado a parte de la producción.

, económica y garantizado a parte de la producción. El acuerdo forma parte del nuevo vínculo energético entre Washington y las autoridades interinas venezolanas.

Corina Machado brindó una conferencia tras reunirse con Trump y elogió su accionar en Venezuela

De acuerdo con CNN, la cifra de reservas y las condiciones mencionadas en la publicación de Moreno coinciden con las cifras difundidas oficialmente por la administración Trump.