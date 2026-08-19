La reina Camila de Inglaterra dijo que le resultó “bastante difícil” mantener en secreto el cáncer de Carlos III⁩

LONDRES.- La reina consorte del Reino Unido, Camila Parker Bowles, declaró que no le fue fácil guardar silencio sobre la enfermedad de su esposo, el rey Carlos III, antes de que el Palacio de Buckingham lo comunicara oficialmente.

“En aquel momento nadie podía decir nada. Fue bastante difícil”, dijo durante una conversación difundida este miércoles en las redes oficiales de la familia real británica, en colaboración con la asociación de apoyo a los enfermos de cáncer Maggie’s.

La mujer, de 79 años, recordó especialmente una visita que hizo el 31 de enero de 2024 a un centro de la institución en el Royal Free Hospital de Londres, cuando el monarca ya conocía su diagnóstico, pero la noticia no se había filtrado.

Camila tuvo que guardar el secreto hasta la comunicación oficial CASA REAL BRITÁNICA - CASA REAL BRITÁNICA

“Estuve a punto de decir algo, pero sentí que no era el momento”, le contó a Laura Lee, la directora general de la entidad. “Tenía ganas de contarlo, pero, evidentemente, no podía”, agregó sobre los días previos al anuncio formal, que se hizo el 5 de febrero.

Sobre la reacción del rey, de 77 años, la reina remarcó que mantuvo una postura fuerte y resiliente frente a la situación. “Nada lo detenía. Simplemente decía: ‘Voy a superar esto’”, dijo acerca del comportamiento del monarca, quien en diciembre de 2025 comunicó una mejora en su salud y una “reducción” en su tratamiento.

En ese entonces, Carlos usó la noticia positiva para concientizar sobre los chequeos de rutina: “Hoy puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias a un diagnóstico precoz, una intervención eficaz y el cumplimiento de las indicaciones de los médicos, mi propio programa de tratamiento contra el cáncer puede reducirse en el nuevo año”

El comunicado con el que se informó de la enfermedad de Carlos @theroyalfamily / Instagram

“Un mensaje poderoso de Su Majestad el rey. Sé que hablo en nombre de todo el país cuando digo lo contento que estoy de que su tratamiento contra el cáncer se reduzca en el año nuevo. La detección temprana del cáncer salva vidas”, agregó en ese entonces, sobre los cuidados de salud, quien era el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer.

Por otro lado, Camila Parker Bowles reconoció que el proceso de su marido la ayudó a comprender el rol de quienes acompañan a los pacientes: “De repente, es tu marido quien recibe un diagnóstico y tienes que ayudarle e intentar entenderlo todo”.

El anuncio de la enfermedad del monarca ocurrió un mes antes de que se hiciera público el avance de la princesa Catalina, esposa del príncipe Guillermo, quien en enero de 2025 confirmó que su estado de salud estaba en remisión —la enfermedad había desaparecido por completo—. Catalina también afrontó un diagnóstico y tratamiento por cáncer, aunque nunca se especificó su naturaleza.