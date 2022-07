La renuncia de Boris Johnson abre una incógnita: ¿por cuánto tiempo podrá mantener su puesto?

PARIS.– Sin sorpresa para nadie, finalmente se produjo el Borixit. Tras una gigantesca crisis política y una avalancha de renuncias, que incluyó a más de 60 miembros de su equipo gubernamental, Boris Johnson anunció esta mañana su dimisión como líder del Partido Conservador. El primer ministro británico tiene intenciones, sin embargo, de permanecer en su puesto hasta la elección de su sucesor.

“El partido quiere escoger un nuevo líder y un nuevo primer ministro”, dijo en su discurso a los británicos frente al 10 de Downing Street, afirmando que la gran victoria electoral obtenida por los conservadores en 2019 le impidió dar este paso antes.

“Era mi deber hacer lo que habíamos prometido. Entre otras cosas, recuperar el poder de las manos de la Unión Europea (UE), que permitió al país atravesar la pandemia y lanzar más rápido la campaña de vacunación”, precisó. “Pero, cuando el rebaño se desplaza, se desplaza”, prosiguió, aludiendo a las renuncias de los últimos días en el seno de su partido. “Y en política, nadie es indispensable”, reconoció.

Boris Johnson renunció como primer ministro

Es verdad, nadie es indispensable y Boris Johnson parece haber comenzado a aceptarlo hace menos de una semana cuando, convencidos de que era necesario decir “basta” a los escándalos a repetición protagonizados por el primer ministro, hasta sus más fieles colaboradores comenzaron a abandonar el barco.

La elección de un sucesor

Si todo ocurre como lo desea, Johnson seguirá siendo jefe del gobierno británico hasta octubre cuando, tras un largo proceso de selección, su sucesor entre en funciones para la Conferencia del Partido Conservador.

Antes que nada, los tories deberán darse un nuevo líder del partido. Con las reglas actuales, los pretendientes deben obtener el apoyo de ocho miembros de la Cámara de los Comunes para ser candidatos. Acto seguido, y tras una serie de votaciones eliminatorias, los diputados conservadores retendrán solo dos candidatos, que serán sometidos al voto de todos los miembros del partido a nivel nacional.

Pero la agenda para cada etapa debe ser decidida por el famoso Comité 1922, responsable de la organización de la bancada tory en la Cámara. Y como ese organismo debe renovarse el lunes próximo, muchos esperan que también opte por cambiar las reglas antes del futuro proceso.

Boris Johnson (centro), flanqueado por el secretario de Justicia y viceprimer ministro de Gran Bretaña, Dominic Raab (izquierda), y el nuevo ministro de Hacienda de Gran Bretaña, Nadhim Zahawi (derecha), durante las preguntas del primer ministro en la Cámara de los Comunes, ayer JESSICA TAYLOR - UK PARLIAMENT

En todo caso, el ganador de esa fase se convertirá automáticamente en el líder del Partido Conservador y será a él o ella a quien la reina Isabel II pedirá que forme un nuevo gobierno.

Calificando de “buena noticia” la renuncia de Boris Johnson, el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, agregó esta mañana que el país no necesita un cambio a la cabeza de los tories: “Necesitamos un verdadero cambio de gobierno”. En otras palabras, Starmer quiere elecciones anticipadas que, debido al descontento actual de la población, seguramente beneficiarían a su formación.

Pero, contrariamente a lo que muchos creen, la crisis actual no obliga al futuro jefe del Gobierno a llamar a elecciones anticipadas. Cuando un primer ministro renuncia, esos comicios no son automáticos. El Partido Conservador tiene tiempo hasta enero de 2025 para llamar a elecciones, aun cuando un nuevo primer ministro podría decidir organizarlas antes de esa fecha.

El primer ministro británico, Boris Johnson, regresa al número 10 de Downing Street después de anunciar su renuncia JUSTIN TALLIS - AFP

Qué pasará con Johnson

Otra de las incógnitas reside en saber por cuánto tiempo Boris Johnson puede, realmente, permanecer en su puesto como lo anunció este jueves. La práctica es habitual y así lo hicieron sus predecesores tories, Theresa May y David Cameron.

“Acordé con Sir Graham Brady, presidente de la bancada conservadora, que el proceso para elegir nuevo líder debe comenzar ahora y anunciaremos el calendario la semana próxima”, dijo Johnson en su discurso. “Por eso he nombrado un nuevo gabinete que me acompañará hasta que un nuevo líder haya sido nombrado”, precisó.

Protestas en contra de Boris Johnson fuera del Parlamento, ayer Matt Dunham - AP

Sin embargo, a pesar de sus deseos, no es nada seguro que Johnson pueda permanecer en Downing Street. No solo la oposición, sino gran cantidad de miembros de su propio partido, así como la prensa, consideran que debe dejar de inmediato sus funciones.

“Get the exit done, Boris!” (¡Salí de una vez, Boris!), titulaban ayer numerosos diarios, en un juego de palabras que aludía al lema que, defensor principal del Brexit, Johnson utilizó durante todo el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (¡Get de Brexit done!).

El laborista Keir Starmer advirtió este jueves que, si Johnson no se va de inmediato, llamará a organizar una moción de censura en el Parlamento. En este caso, no se trataría ya de una votación exclusiva de los miembros del partido de gobierno -como sucedió hace unas semanas, donde el primer ministro salió victorioso a pesar de que más del 40% de la bancada tory votó en su contra- sino de toda la Cámara de los Comunes, y bastaría una mayoría simple para que Johnson perdiera el puesto. Esa perspectiva parece, sin embargo, difícil de lograr, teniendo en cuenta que, aun deseando su partida, los diputados conservadores no se animarán a votar contra su propio gobierno.

El primer ministro británico, Boris Johnson, parte de su oficina en el número 10 de Downing Street el miércoles 6 de julio de 2022, en Londres. (AP Foto/Frank Augstein)

Por último, la gran incógnita es quién remplazará al actual primer ministro. Candidatos hay muchos, aunque ningún favorito.

Entre ellos se menciona a los exministros de Gobierno, Jeremy Hunt y Sajid Javid, así como a Michael Gove, uno de los más estrechos apoyos de Johnson, destituido antenoche por el primer ministro; al exresponsable de Finanzas, Rishi Sunak, y a su flamante sucesor, Nadhim Zahawi; a la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss y a su colega de Defensa, Ben Wallace.

En Moscú, el presidente Vladimir Putin reaccionó esta mañana a la renuncia de Johnson a través de su portavoz. “Esperamos que, un día, gente más profesional llegue al poder en Gran Bretaña, y esté en condiciones de tomar decisiones a través del diálogo”, dijo su portavoz Dimitri Peskov.