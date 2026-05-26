Por qué las mujeres viven más que los hombres

Si sos mujer, es probable que vivas más que tus hermanos o amigos varones: alrededor de 5 años más, si tomamos un promedio global. Las razones exactas de esta longevidad femenina no se conocen por completo, pero los científicos tienen algunas ideas. Y estas incluso podrían ayudar a explicar por qué, en especies como algunas aves, son los machos longevos quienes tienen la ventaja en la esperanza de vida.

Morir demasiado joven

“En casi todos los países, las mujeres viven más que los hombres”, dice la profesora Sarah Harper, directora del Instituto de Envejecimiento de la Población de Oxford, en Reino Unido. Pero “varía enormemente según el país”, señala.

En Rusia, Ucrania y Vietnam, por ejemplo, las mujeres viven unos 10 años o más que los hombres, mientras que en lugares como Nigeria la diferencia es muy pequeña, según la publicación Our World in Data. Los científicos atribuyen parte de esta variación a diferencias sociales y de comportamiento.

En 2023, la esperanza de vida en Vietnam fue de 79,3 años para las mujeres y de 69,9 años para los hombres, según Our World in Data Quynh Anh Nguyen/Getty Images

Hay evidencia de que en Rusia, un “factor realmente importante es básicamente el consumo de tabaco y alcohol”, explica Harper, algo más común entre los hombres allí. En todo el mundo, los hombres también son más propensos a involucrarse en otras conductas que limitan la vida. “Sus dietas tienden a ser menos saludables”, dice Harper.

También es menos probable que visiten al médico, añade, aunque “los hombres casados tienen una ventaja… porque normalmente su pareja los lleva”. Afirma que en muchas sociedades los hombres tienden a realizar trabajos más peligrosos, y que la masculinidad puede asociarse con una mayor toma de riesgos. “Los hombres tienen tasas mucho más altas de muertes por accidentes de tráfico, por violencia, por homicidio, por suicidio”, advierte. Pero el panorama está lejos de ser inamovible.

"No seas un pesado. ¡Déjalo, vive la vida!" fue una de las campañas antitabaco de la década de 1960 en Reino Unido Ronald Dumont/Getty Images

En Reino Unido, por ejemplo, las campañas antitabaco de las décadas de 1960 y 1970 llevaron a una disminución de las muertes prematuras entre los hombres. “De repente, esa brecha se cerró de forma drástica”, dice Harper.

Pero ella cree que la diferencia entre géneros nunca desaparecerá por completo con los cambios de hábitos, porque “siempre existirá esa diferencia biológica” entre mujeres y hombres.

Estrógeno versus testosterona

“El estrógeno hace muchas cosas para proteger a las mujeres”, dice la profesora Consuelo Borrás, fisióloga especializada en envejecimiento en la Universidad de Valencia, en España. Explica que esto abarca desde controlar los niveles de colesterol y regular el sistema inmunitario, hasta prevenir infecciones urinarias y proteger la salud del cerebro y los huesos.

Una de las formas en que ofrece tantos beneficios es actuando como antioxidante, contrarrestando partículas dañinas llamadas radicales libres que se acumulan dentro de nuestras células y contribuyen al envejecimiento.

“Muchos estudios demostraron que perder la protección del estrógeno en la menopausia va a afectar muchas funciones del cuerpo”, señala Borrás. “Por ejemplo, la osteoporosis se debe al proceso de envejecimiento, por supuesto, pero también a la falta de estrógeno”. Cuando la terapia hormonal sustitutiva se administra a las mujeres adecuadas en las primeras etapas de la menopausia, dice, a menudo vemos que algunas de estas funciones se restauran.

Las razones exactas de esta longevidad femenina no se conocen por completo MStudioImages/Getty Images

Por otro lado, la principal hormona sexual en los hombres es la testosterona, que se relacionó con conductas de mayor toma de riesgos. Borrás sospecha que también podría tener algunos efectos perjudiciales dentro del cuerpo, aunque aún no está claro cómo.

De hecho, un estudio de 2012 encontró que un grupo de eunucos coreanos, que habían sido castrados y no producían testosterona, vivieron entre 14 y 19 años más que sus homólogos no castrados. Sin embargo, los datos tienen limitaciones y no pueden reproducirse por razones obvias. Pero la evidencia en algunos animales también parece sugerir que los machos viven más tiempo cuando son castrados.

Las hormonas pueden representar una pieza del rompecabezas de la longevidad, pero hay más. “Hay muchos factores y conocemos algunos de ellos, pero creo que es un proceso realmente muy complejo”, afirma Borrás.

Pistas evolutivas

Para intentar comprenderlo mejor, algunos científicos estuvieron mirando más allá de los seres humanos. No somos la única especie en la que las hembras viven más tiempo. Muchos mamíferos presentan este patrón, desde leones y ovejas hasta orcas y ratones.

Curiosamente, en las aves ocurre lo contrario: son los machos quienes suelen tener la ventaja. Una pista podría encontrarse en los diferentes cromosomas sexuales.

En los hombres, el cromosoma Y es más pequeño que el X y porta menos genes Nathan Devery/Getty Images

“En los mamíferos, las hembras tienen dos cromosomas X, mientras que los machos solo tienen un X y un Y”, explica la Dra. Johanna Staerk, investigadora del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania.

Una teoría sugiere que tener XX puede dar a las hembras una ventaja de supervivencia porque “si hay una mutación en una de las copias, aún tenés una copia extra que puede compensarlo”, explica Staerk. “Pero en los machos, como solo tienen un cromosoma X, estas mutaciones pueden ser más perjudiciales”.

En las aves, son los machos quienes tienen dos copias del mismo cromosoma -llamado Z en su caso-, mientras que las hembras tienen un Z y un W. “Eso podría ser una explicación de por qué en los mamíferos las hembras viven más, y en las aves son los machos los que viven más”, sugiere Staerk. Pero su trabajo publicado en 2025 indica que hay más elementos a considerar.

Los gorilas tienen un sistema de apareamiento poligínico, en el que un macho de lomo plateado se aparea con múltiples hembras de su grupo guenterguni/Getty Images

“Encontramos que las especies monógamas… no muestran grandes diferencias entre sexos”, dice. “Las especies no monógamas, por ejemplo, los gorilas o los leones, en las que los machos compiten por varias hembras, muestran diferencias mucho mayores entre sexos”.

Sospecha que, en estas últimas, los machos pueden haber evolucionado para priorizar tareas que requieren mucha energía, como desarrollar cuerpos grandes o cuernos imponentes para atraer a las hembras, a costa de su longevidad.

Por otro lado, la evolución podría haber tomado un camino distinto en las hembras. Una idea es que, en especies en las que las hembras cuidan de las crías, “especialmente en especies muy longevas como los humanos o los grandes simios, es beneficioso para la madre vivir más tiempo para poder criar a su descendencia hasta la madurez”, señala Staerk.

Una vida más larga y mejor

Pero no todo son buenas noticias para las mujeres. Pueden vivir más años que los hombres, pero la investigación sugiere que también soportan más enfermedades no mortales a lo largo de su vida, cosas como dolor lumbar, trastornos depresivos y dolores de cabeza.

“Las mujeres tienden a tener reacciones inmunitarias más fuertes, pero eso puede conducir a enfermedades inflamatorias”, explica Harper. “Y además, por supuesto, tenemos sistemas musculares y óseos ligeramente menos robustos”.

Un análisis del Estudio de la Carga Global de Enfermedad de 2021 reveló que las mujeres padecían más dolor lumbar que los hombres, y que esta brecha aumentaba con la edad The Good Brigade/Getty Images

“La biología de los hombres los hace más vulnerables a la muerte, y la biología de las mujeres las hace más vulnerables a la discapacidad”, concluye. Pero las tres expertas insisten en que nuestra biología no determina necesariamente nuestro destino.

“Las diferencias biológicas están totalmente influenciadas por el entorno y por los comportamientos”, explica Borrás. Dice que tanto mujeres como hombres deberían pensar en aspectos como la alimentación, el ejercicio, el sueño y los niveles de estrés, no solo “para vivir más, sino, por supuesto, mejor”.

*Por Ellen Tsang