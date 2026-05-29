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La Casa Blanca publica una web en la que equipara a los inmigrantes ilegales con extraterrestres

El gobierno de Donald Trump asegura que los alienígenas “están entre nosotros”; la página contabiliza detenciones del ICE

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En la campaña se contabiliza a las detenciones de inmigrantes como avisajes extraterrestres
En la campaña se contabiliza a las detenciones de inmigrantes como avisajes extraterrestres

La Casa Blanca lanzó en las últimas horas una página web y una campaña digital que compara a los inmigrantes indocumentados con aliens. En el sitio se incluye un video animado que muestra a un inmigrante ilegal atravesar por el aire una frontera en una nave espacial; además hay un contador de detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en vivo, que simula registrar “apariciones extraterrestres”.

El video donde un "alien" traspasaría la frontera ilegalmente
El video donde un "alien" traspasaría la frontera ilegalmente

El portal oficial de la administración del republicano Donald Trump, denominada “ALIENS.GOV”, también incentiva a los estadounidenses a denunciarlos. Allí se afirma: “No eran pequeños hombres verdes. Estos aliens son los millones de inmigrantes ilegales”.

Bajo una apariencia de revelación de un secreto estatal, la web indica que los extraterrestres “convivieron con los ciudadanos locales en los mismos vecindarios, compraron en los mismos comercios y asistieron a los colegios junto a los niños estadounidenses mientras sostenían una rutina aparentemente normal”.

El mapa donde se contabilizan las detenciones
El mapa donde se contabilizan las detenciones

Estos aliens son los millones de inmigrantes ilegales que invadieron nuestro país bajo el amparo de la oscuridad”, asegura después. Además, la plataforma incorpora un acceso directo para denunciar a los ciudadanos en situación irregular ante el ICE.

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