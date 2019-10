La soprano rusa sin techo que conmovió con su canto. Fuente: Twitter 01:00

1 de octubre de 2019 • 13:42

El video lo grabó un policía de Los Ángeles, y se volvió inmediatamente viral. En él se ve a una mujer, de unos 50 años, que canta una aria de ópera con su maravillosa voz de soprano en el andén semivacío de una estación de subte. Se trata de Emily Zamourka, una señora rusa que vive en la calle y que fue descubierta cantando por un agente policial en la estación de la Línea Púrpura en el barrio Koreatown, de Los Ángeles.

La imagen de la improvisada cantante, peinada con dos colitas y que llevaba consigo varias bolsas y un carrito con sus pocas pertenencias, recorrió el mundo cuando fue subido a las redes por la cuenta oficial de la Policía de Los Ángeles. También se divulgó la historia de la mujer, que resultó ser una inmigrante rusa, de 52 años, que perdió su hogar en Los Ángeles luego de que un hombre le robara su violín, que era con lo que se ganaba la vida.

La mujer, de 52 años, llegó de Rusia cuando tenía 24 y vivía de dar clases y tocar su violín, hasta que se lo robaron Crédito: GoFundMe

La imagen de esta señora, que fue desalojada al quedarse sin posibilidades de pagar el alquiler, conmovió no sólo los corazones sino también los bolsillos de quienes accedieron a ella, y así fue como cientos de personas donaron desde la difusión de la historia fondos para ayudar a Zamourka a salir de las calles.

"Cuatro millones de personas llaman a Los Ángeles su hogar. Cuatro millones de historias. Cuatro millones de voces... a veces solo tenés que detenerte y escuchar una de ellas, para escuchar algo hermoso", decía el tuit oficial de la policía de Los Ángeles que era acompañado por la imagen y sobre todo el sonido de la mujer, arrobada con la música de su propia voz, mientras cantaba con los ojos cerrados el aria O mío Babbino caro, ( Oh, mi papá querido) de la ópera Gianni Schicchi, del italiano Giacomo Puccini.

Al poco rato, la soprano se volvió viral, y los medios locales se hicieron eco de la historia. La mujer no sólo recibió donaciones de dinero, sino que también un concejal de la citada ciudad de California invitó a la vocalista a presentarse en la inauguración del nuevo distrito citadino Little Italy el próximo sábado. También, la oficina de este edil comenzó a trabajar para encontrarle una vivienda, según dijo el vocero de Buscaino a The Washington Post.

La historia de Emily Zamourka

Cientos de miles de personas la vieron actuar en el video de un minuto de LAPD. Las noticias locales rastrearon a Zamourka en Koreatown para revelar quién era ella: una inmigrante de Rusia que quedó sin hogar después de que un hombre le robó el violín, que era su medio de vida, y el músico terminó desalojado. Cientos de personas han donado desde entonces a recaudadores de fondos en línea para ayudarla a salir de las calles. Ofrecieron ponerla en un departamento de Airbnb hasta que le encontraran un lugar permanente.

La mujer contó a los medios locales que había aprendido a cantar sola, que nunca recibió clases ni fue a una escuela de muúsica. Dijo también que llegó a Estados Unidos cuando tenía 24 años y que daba clases de violín para ganarse la vida, y también empezó a tocar en la calle con ese instrumento, hasta que se lo robaron.

"Cuando perdí eso -le dijo la mujer a KABC el lunes- sentí que perdí todo". El robo ocurrió fuera de un restaurante céntrico. Ella terminaba una actuación y un hombre que había sido su espectador, se abalanzó sobre ella y se lo arrebató. Cuando lo atraparon, el hombre arrojó el violín y lo dejó inutilizable.

Emily Zamourka sorprendió con su voz de soprano en el Metro de Los Ángeles Crédito: Captura Twitter LAPD

Zamourka perdió su medio de vida y poco después fue desalojada y comenzó a dormir sobre cartones en la vereda, o buscando algún refugio para cada noche.

Al ser consultada por los medios sobre lo que le parecía la difusión de su video en el que canta, la mujer señaló: "Estoy sin palabras. Es casi como un milagro".

Un consultor político llamado Michael Trujillo fue quien abrió en la página de GoFundMe la solicitud para que la gente aporte dinero para la soprano rusa, y hoy llevaba recolectados unos 34 mil dólares, donados por más de 900 personas.

Posiblemente, con ese dinero, y un poco de ayuda de gente de buen corazón, la impresionante soprano rusa del subte pueda conseguir un hogar pronto, y obtener un violín para volver a trabajar. Mientras tanto, su video continúa en circulación en las redes para disfrutar de su angelical canto.