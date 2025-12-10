Ucrania inutiliza un buque ruso de la “flota en la sombra” con drones navales en el mar Negro

LONDRES.– Un enjambre de drones marítimos ucranianos alcanzaron e inutilizaron el miércoles un petrolero ruso dedicado al comercio mientras navegaba por la zona económica exclusiva de Ucrania en el mar Negro rumbo al puerto ruso de Novorosíisk, informó un funcionario ucraniano.

Footage of Ukrainian sea drones repeatedly striking the Russian dark fleet oil tanker Dashan in the Black Sea earlier today.



The tanker was headed to pick up oil from the port of Novorossiysk. pic.twitter.com/T8ervOdOQM — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 10, 2025

El ataque es el tercero con drones en dos semanas contra buques que forman parte de la llamada “flota en la sombra” rusa, barcos no regulados que, según Kiev, ayudan a Moscú a exportar grandes cantidades de petróleo y a financiar su guerra en Ucrania a pesar de las sanciones occidentales.

Los costos de los seguros de guerra para los buques que navegan hacia el mar Negro se han disparado, con las aseguradoras revisando diariamente las pólizas a medida que el conflicto en Ucrania se extiende a las rutas marítimas.

El petrolero Dashan navegaba a máxima velocidad con sus transpondedores apagados cuando fuertes explosiones golpearon su popa, infligiendo daños críticos al buque, dijo el funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania. No mencionó posibles víctimas en el incidente.

El ataque al Dashan, que está sometido a sanciones de la Unión Europea y Gran Bretaña y navega sin bandera conocida, fue confirmado también por tres fuentes de seguridad marítima.

El Dashan, antes del ataque ucraniano

Rusia no ha hecho comentarios inmediatos sobre el incidente.

Según las imágenes de video proporcionadas por el funcionario, se pudo ver a los drones navales acercarse a toda velocidad al petrolero, seguidos de potentes explosiones al alcanzarlo.

El petróleo ruso

En tanto, en una entrevista con el canal indio India Today el presidente ruso Vladimir Putin dijo que el volumen de negocios comercial de petróleo y productos derivados rusos solo ha experimentado “un ajuste menor” en los primeros nueve meses de 2025.

Según estimaciones de analistas, la flota "fantasma" transporta actualmente el 80% de las exportaciones marítimas de petróleo de Rusia, desafiando las sanciones occidentales

“Hay un cierto descenso en el volumen de negocios comercial general durante los primeros nueve meses de este año. Esto es solo un ajuste menor. En general, nuestro volumen de negocio comercial se sitúa prácticamente en el mismo nivel que antes”, dijo Putin tras ser preguntado por si la India, el segundo mayor importador de petróleo ruso, ha reducido su consumo de crudo de Moscú por la presión occidental.

“No puedo darle cifras mensuales exactas (…) El petróleo ruso fluye sin problemas en la India", añadió Putin durante la entrevista, grabada en Moscú antes de la visita del mandatario de Rusia a Nueva Delhi la semana pasada.

China sigue siendo el principal importador del petróleo ruso. Aproximadamente el 47 % de las exportaciones rusas de crudo van a China y un 37 % a la India.

Las refinerías indias entre ellas Jamnagar -la más grande y productiva del mundo-, han permitido que el crudo ruso encuentre una salida estable hacia los mercados internacionales, entre ellos Europa y Medio Oriente, a través de la transformación en productos refinados legalmente en su territorio.

Según la consultora Vortexa, se anticipa una caída fuerte de las exportaciones rusas de petróleo en diciembre, tras entrar en vigor las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil.

Además, en agosto, Washington impuso aranceles de hasta el 50 % a productos indios con el argumento de que Nueva Delhi alimentaba, a través de la llamada “laguna de la refinería”, una puerta trasera para que el petróleo ruso transformado en la India siguiera llegando a Europa.

Agencia Reuters y AP