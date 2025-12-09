Brigitte Macron, en el ojo de la tormenta por un comentario despectivo sobre un grupo de feministas

PARÍS.– La primera dama francesa, Brigitte Macron, quedó en el centro de una controversia tras la amplia difusión de un video donde se ve a la mujer del presidente Emmanuel Macron refiriéndose despectivamente al parecer a la militancia feminista.

En la escena, filmada el domingo, la primera dama aparece en una conversación tras bambalinas en el teatro Folies Bergère de París con Ary Abittan, un actor y humorista francés acusado en su momento de violación, antes de una actuación que estaba a punto de dar.

La noche anterior, activistas feministas interrumpieron su espectáculo con gritos de “¡Abittan, violador!”.

Brigitte Macron qualifie de "sales connes" les militantes mobilisées devant le théâtre où se produit un homme qui a été accusé de violences sexuelles.



Les violences, la fameuse « grande cause du quinquennat ».

Antes de la actuación del domingo, Brigitte Macron le preguntó cómo se sentía. Cuando el artista le dijo que estaba asustado, ella hizo una referencia despectiva y sexista hacia las feministas: “Si hay sucias estúpidas, las vamos a echar”.

“Métodos radicales”

Su oficina dijo en un comunicado que la primera dama había tratado de calmar los nervios del actor.

“Como se muestra en el video, la única intención de la señora Macron era tranquilizar a un artista que, en su camerino antes de salir al escenario, acababa de decirle: ‘Estoy asustado’, porque su espectáculo había sido interrumpido la noche anterior", señaló. “De ninguna manera ataca una causa. Sin embargo, desaprueba los métodos radicales utilizados para impedir que un artista actúe en el escenario, como fue el caso el sábado por la noche", concluyó.

El grupo feminista “Nous Toutes” (“Todas Nosotras”) dijo que sus activistas interrumpieron el espectáculo de Abittan para protestar contra lo que describieron como "la cultura de la impunidad" en torno a la violencia sexual en Francia.

« Sales connes » : une association annonce porter plainte contre Brigitte Macron

« Sales connes » : une association annonce porter plainte contre Brigitte Macron

Los magistrados dieron por terminada la investigación de la acusación de violación de 2021 contra Abittan por falta de pruebas en 2024, una decisión confirmada en apelación en enero de este año, según los medios franceses.

A través de su abogada Caroline Toby, Abittan insistió en su inocencia. “La Justicia me ha declarado inocente, tras una investigación de más de tres años y numerosas pesquisas, informes periciales, comisiones rogatorias, interrogatorios y careos", señaló.

De acuerdo a la abogada, “los siete magistrados que fallaron en este caso fueron unánimes en su inocencia. El caso está cerrado y no hay motivo para que Abittan se encuentre en esta situación".

Nous Toutes dijo en un comunicado que denuncian “a los lugares que despliegan una alfombra roja para hombres acusados de violación, normalizando la violencia sexista y sexual. Es un insulto público a las víctimas. Víctimas, les creemos. Violadores, no los perdonamos".

Brigitte y Emmanuel Macron, en una ceremonia en Londres (Archivo) LUDOVIC MARIN - POOL

“Las palabras utilizadas dicen mucho de su visión de las cosas; el mensaje político es extremadamente impactante. Escupen a las víctimas y a las asociaciones feministas", añadió la agrupación sobre la primera dama.

Los opositores del presidente Macron en la izquierda del espectro político criticaron el insulto sexista de su esposa y algunos dijeron que debería disculparse. Entre los críticos se encontraba el expresidente François Hollande. “Hay un problema de vulgaridad”, dijo el exmandatario.

Desde la extrema derecha tomaron el comentario viralizado de otra manera, saliendo en defensa de la primera dama. El legislador de Agrupación Nacional, Jean-Philippe Tanguy, dijo que los comentarios de Brigitte Macron fueron hechos en privado y “robados”.

“Si cada uno de nosotros fuera filmado entre bastidores diciendo cosas con amigos, creo que habría mucho que comentar," dijo Tanguy. “Todo esto es muy hipócrita”.

Agencias AP y ANSA