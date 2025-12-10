Bolivia: arrestaron al expresidente Luis Arce en una causa en la que investigan corrupción

El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles en el marco de una investigación sobre el presunto desfalco de recursos públicos, según informó el diario boliviano El Deber. El exmandatario está acusado de haber autorizado desembolsos de fondos estatales a cuentas particulares en un programa que beneficia a comunidades indígenas.

Tras la detención, la exministra María Nela Prada cuestionó la acción, y habló de “secuestro ”y denunció que fue trasladado a las oficinas centrales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Anticorrupción (FELCC).

La exdiputada Lidia Patty, detenida por el caso, admitió que recibió dinero del Estado en cuentas particulares para proyectos del Fondo Indígena bajo instrucción de Arce. Presidencia de Bolivia

El exmandatario estaría prestando declaraciones en instalaciones de la FELCC para responder por el caso del Fondo Indígena en el que la Fiscalía procesa a varias personas por la malversación de altos montos de dinero destinados a obras sociales pero que fueron a parar a cuentas personales de autoridades del gobierno, según consignó El Deber.

De acuerdo con Nela Prada, Arce fue aprehendido en Sopocachi, barrio de la Ciudad de la Paz. En un video publicado en Facebook denunció que lo “secuestraron cuando él estaba solo”. El expresidente no opuso resistencia ante la presencia de los policías, según medios locales.

El caso, uno de los mayores escándalos de corrupción en el país, se remonta a la época en el que el ex mandatario ejerció como ministro de Economía y Finanzas, cartera de la que dependía dicho fondo. Entre las personas arrestadas figura la exdiputada del MAS, Lidia Patty, quién durante su reciente declaración admitió que recibió dinero del Estado en cuentas particulares para proyectos del Fondo Indígena bajo instrucción de Arce.

Previo a la detención de Patty, el Ministerio Publico, junto con efectivos de FELCC, allanó las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), en el marco de la investigación por irregularidades en ocho proyectos donde se encuentra implicada la exdiputada.