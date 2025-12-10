Zelensky dijo que no está aferrado al poder, como afirmó Trump, y que convocaría a elecciones en los próximos meses

KIEV.– Al regresar de una gira por capitales europeas, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo que está listo para celebrar elecciones en tiempos de guerra dentro de los próximos tres meses, si el parlamento de Ucrania y sus aliados extranjeros lo permiten, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo acusara de aferrarse al poder.

Zelensky, visiblemente irritado por la intervención de Trump, afirmó que “esta es una cuestión que concierne al pueblo de Ucrania, no a la de otros Estados, con el debido respeto a nuestros socios”.

Sin embargo, prometió explorar vías para celebrar elecciones en los próximos meses. “Dado que esta pregunta la plantea hoy el presidente de los Estados Unidos de América, nuestros socios, responderé muy brevemente: miren, estoy listo para las elecciones”, declaró Zelensky el martes por la noche.

“Además, solicito a Estados Unidos que me ayude, posiblemente junto con socios europeos, a garantizar la seguridad de las elecciones, y en los próximos 60 a 90 días Ucrania estará lista para celebrar las elecciones. Personalmente, tengo la voluntad y la disposición para ello”, añadió.

Trump hizo estos comentarios en una entrevista confusa con Politico publicada el martes por la mañana. “Hace mucho que no hay elecciones”, dijo el presidente estadounidense. “Hablan de una democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky; el secretario gen. De la OTAN, Mark Rutte y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante una reunión en Bruselas COMISIÓN EUROPEA / X� - COMISIÓN EUROPEA / X�

El mandato de cinco años de Zelensky expiró en mayo del año pasado, pero la constitución ucraniana prohíbe las elecciones en tiempos de guerra, e incluso sus oponentes políticos han dicho repetidamente que las consideraciones políticas y de seguridad no permiten celebrar elecciones en tiempos de guerra.

“Solo causaría daño”, declaró Serhiy Rakhmanin, diputado del partido opositor Holos. “Es el comandante en jefe, y el país está en una posición en la que no podemos permitirnos ese lujo, independientemente de los problemas que tengamos con él. Solo beneficiaría al enemigo”, añadió.

Zelensky dijo que las dos cuestiones clave a resolver serían la logística de cómo los soldados, los millones de personas desplazadas y aquellos que viven bajo la ocupación podrán votar, y en segundo lugar, cómo celebrar elecciones legalmente, dada la ley marcial en vigor.

Pidió consejo a sus aliados para asegurar las elecciones y a los parlamentarios sobre cómo modificar la ley para permitir la celebración de elecciones. “Estoy esperando propuestas de mis socios, de nuestros parlamentarios, y estoy listo para ir a las elecciones”, declaró Zelensky.

Zelensky hizo estas declaraciones mientras regresaba a Ucrania después de una gira diplomática por capitales europeas que tuvo lugar mientras la Casa Blanca aumentaba la presión sobre Kiev para que firme un acuerdo de paz.

Durante el fin de semana, el hijo de Trump, Donald Jr., declaró en una conferencia en Doha que Zelensky estaba prolongando la guerra porque le preocupaba perder el poder. También sugirió que Trump podría “retirarse” de Ucrania si la guerra no termina pronto. “No es correcto. Pero no es del todo erróneo”, dijo Trump al ser preguntado sobre la afirmación de su hijo.

Zelensky, en una reunión con Trump en junio pasado durante una cumbre de la OTAN -� - Ukrainan Presidency�

Estados Unidos ha indicado que Ucrania debería ceder la región del Donbass para lograr la paz, una medida que sería muy impopular en Ucrania. Tampoco hay indicios de que Rusia esté dispuesta a aceptar un acuerdo, ni siquiera uno que parezca beneficioso para Moscú.

Agencias DPA y AP