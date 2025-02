La vicepresidenta de Sánchez criticó a Milei en un acto con sindicalistas y apoyó investigarlo en España por el escandalo de $LIBRA

La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aterrizó este jueves en Buenos Aires y eligió como primera actividad un evento con dirigentes sindicales en la sede de CTERA, donde aseguró que el escándalo de la memecoin $LIBRA que involucra al presidente, Javier Milei, es un hecho “grave” que debe ser sujeto a investigación y afirmó que la extrema derecha en el mundo tiene como objetivo “acabar con los derechos laborales de la gente y empobrecerlos” así como también “destruir el feminismo y el sindicalismo”.

“Los hechos que hemos conocido [sobre el caso $LIBRA] son graves, aquí y en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, lo que hay que hacer ante los hechos graves es proceder a su investigación. Quedamos a la espera del resultado de la misma”, respondió Díaz en una conferencia de prensa a la que asistió LA NACION.

Su comentario llega un día después de que el diputado español Gerardo Pisarello, miembro de SUMAR, partido que Díaz fundó, presentara una denuncia en la Audiencia Nacional de Madrid contra Hayden Davis y su familia para que sean investigados por presuntos delitos detrás de $LIBRA. Sin mencionar si estaba al tanto de esta denuncia previamente, Díaz coincidió en que la cuestión debía ser investigada.

En una actividad con el movimiento obrero de la que formaron parte representantes y dirigentes sindicales de las dos CTA y la CGT, entre ellos Héctor Daer, Hugo Yasky, Hugo Godoy, Yamile Socolovsky y Roberto Baradel, la vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez indicó que eligió como primera parada en la Argentina este evento sindical porque en el país “se están fulminando los derechos de la gente trabajadora”.

“Es un viaje muy importante para nuestro país y para la Argentina. No hay democracia sin sindicalismo. Ellos y ellas representan los derechos laborales, los derechos humanos y la dignidad”, dijo Díaz, quien señaló que trabaja con el sindicalismo argentino en agendas laborales comunes, con cuestiones como la reducción de la jornada laboral. En su discurso, apuntó contra el gobierno argentino: “Nosotros avanzamos subiendo el salario mínimo interprofesional un 61%; aquí se dice que el salario mínimo interprofesional estorba. Nosotros hemos hecho una reforma laboral que da estabilidad y que permite que hoy España tenga casi 22 millones de ocupados y ocupadas, una cifra récord. Aquí se están fulminando los derechos de la gente trabajadora. Por tanto, mi primera parada en la Argentina es con los sindicatos en su país”.

Díaz viajó al país este miércoles por invitación de la Universidad de Buenos Aires, donde dará una conferencia esta tarde. También tiene previsto una reunión con el gobernador Axel Kicillof con el objetivo de compartir agendas comunes y “una agenda global de derechos laborales que es en lo que estoy trabajando hace ya 5 años en mi país”, dijo. Remarcó su interés en “conocer la gestión del gobernador, ya que es muy importante su tarea”.

Asimismo, mencionó que comunicó de forma institucional su vista al presidente Milei y a la vicepresidenta Victoria Villaruel, pero “el gobierno nacional no se ha puesto en contacto conmigo”. Aún así, destacó que “las relaciones institucionales con el gobierno argentino son absolutamente correctas”.

“Yo misma, como Ministra de Trabajo y Economía social trabajo y tengo varias asistencias técnicas, como tengo en muchísimas partes del mundo, con el gobierno argentino. Por tanto las relaciones son correctas. Con todo lo que podamos ayudar, desde el ministerio, para ayudar a la vida de las trabajadoras y los trabajadores argentinos lo voy a hacer”, dijo.

Críticas a la extrema derecha

Al respecto del fortalecimiento de los movimientos de extrema derecha, principalmente en Europa, Díaz argumentó que tienen una agenda común en la que su objetivo es destruir a la clase trabajadora, el feminismo y el sindicalismo con el fin de empobrecer a la sociedad.

“No es casual que la extrema derecha en el mundo, se llame Trump, se llame Meloni, Orban, Mileil, Bolsonaro, tengan dos objetivos claros: atacar el feminismo y el sindicalismo. Lo hacen fundamentalmente porque saben que el feminismo es el futuro del mundo. No hay democracia sin feminismo, no hay vuelta atrás”, dijo ante referentes sindicales y del ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. “Y pasa exactamente igual con el sindicalismo. Tienen una agenda para debilitarlos en todo el mundo (...) En la anterior fase que hemos vivido sabían que claramente debilitando a los sindicatos debilitaban a la mayoría social de nuestros países, que son los trabajadores y las trabajadoras. Ahora dan un salto mucho más complejo: Van a por todos. Tienen claro que tienen que debilitar y destruir al sindicalismo de clase en todo el mundo”.

“El desafío principal que tenemos hoy (...) es como siempre la desigualdad. Las distintas formas de extrema derecha y su agenda común, que es el neoliberalismo que comparten, tienen un objetivo claro que es acabar con los derechos laborales de la gente en cualquier país y empobrecerlos. Es una evidencia que practican políticas públicas que empobrecen a sus mayorías sociales (...) es el camino hacia la servidumbre para que unos muy poquitos sigan arrasando con nuestros derechos y con nuestra vida. La batalla es la de siempre: defender la democracia, la igualdad y la libertad, no hay otra batalla”, agregó.

Además, señaló que los representantes de la extrema derecha niegan el cambio climático, la igualdad, y son “negacionistas democráticos y la imagen que lo representa es el asalto al Capitolio o puede ser también una criptomoneda en forma de estafa o una motosierra”.

“Cuando alguien se presenta ante un auditorio, no con un libro, sino con una motosierra, es que su vocación es clarísima de convertir la democracia en una gran estafa y sobre todo en una empresa. El modelo que están representando hoy ellos en el mundo es el de una democracia gobernada por una empresa y por un CEO. No es una hipérbole, está pasando hoy en el mundo”, dijo, al tiempo que propuso al sindicalismo argentino unirse bajo la agenda común laboral y promoviendo la “esperanza”.

“Tenemos que mover una bandera que nos une, que no es su odio ni el miedo que provocan en la población. Es la esperanza, es una agenda común compartida”, puntualizó.

En línea con el mensaje que dio este jueves Pedro Sánchez en respuesta a la imposición de aranceles del 25% a las importaciones europeas de Donald Trump, Díaz argumentó que “las guerras comerciales empobrecen a los pueblos” y que “Europa tiene que despertar”.

“Lo que quiere el señor Trump es mantener un modelo bipolar entre Washington y China. Pero el presidente Sánchez y gobierno de España sabemos que la potencia de la UE es completa. Y por tanto lo que vamos a hacer es defender nuestros intereses sin ninguna duda y evitar lo que está pasando”, declaró. “Las guerras comerciales son antieconómicas. No es posible ensamblar un vehículo de motor en EE.UU sin Canadá ni México. Es imposible, ineficiente económicamente y además el mundo no pasa por aquí. Tenemos que tener una propuesta que denominamos de autonomía estratégica que decimos abierta, multilateral y justa. Nos tiene que servir para tener relaciones comerciales justas entre los países. No es posible en pleno siglo XXI vivir en autarquía económica”.

