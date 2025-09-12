Donald Trump anunció que detuvieron al presunto asesino de Charlie Kirk

WASHINGTON.- Después de una intensa cacería humana por el crimen que conmocionó a Estados Unidos, el presunto asesino del activista e influencer Charlie Kirk fue detenido. El presidente norteamericano, Donald Trump, lo confirmó en una entrevista con Fox News: “Con un alto grado de certeza, tenemos bajo custodia al sospechoso del asesinato”, aseguró.

Según el presidente, de quien Kirk era un estrecho aliado, la captura se produjo luego de que “alguien muy cercano” al sospechoso lo entregara a las autoridades. El joven se encuentra detenido en una comisaría local y, de acuerdo con fuentes citadas por Trump, tanto un ministro como el propio padre del sospechoso colaboraron en la entrega. Está anunciado que en breve las autoridades brindarán una conferencia de prensa.

BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: "I think, with a high degree of certainty, we have him in custody." pic.twitter.com/wAAGegrrWI — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Un hombre, de alrededor de 20 años, fue detenido cerca de las 23 (hora local del jueves) tras entregarse a la policía estatal y local de Utah, según un funcionario policial que confirmó los detalles de las declaraciones de Trump a Fox News. Las autoridades federales no han revelado su nombre porque aún están investigando pistas y ejecutando órdenes de registro, según el funcionario, que pidió permanecer en el anonimato para discutir los detalles de la investigación en curso, reportó The New York Times.

DEVELOPING: Officials release new video and still photographs of the person of interest in Charlie Kirk's killing. pic.twitter.com/eT8dFn4mSm — MSNBC (@MSNBC) September 12, 2025

“Básicamente, alguien muy cercano a él lo delató”, dijo Trump en el programa Fox and Friends. “Eso es lo que pasa cuando se tienen buenas fotos”, añadió el presidente, en referencia a las fotos del sospechoso publicadas el jueves por el FBI.

Trump dijo que el informante era “una persona relacionada con las fuerzas del orden, pero era una persona de fe, un ministro”. El mandatario también señaló que el padre de la persona detenida cooperó con los investigadores. Trump reconoció que solo recibió una breve información antes de la entrevista, y aclaró: “Siempre estoy sujeto a correcciones, pero solo les estoy dando lo que he oído”.

“Trabajamos con la policía local, el gobernador [del estado de Utah, Spencer Cox]... Todos hicieron un gran trabajo", felicitó Trump.

De acuerdo a The New York Times, el hombre que está siendo interrogado por las autoridades como parte de la investigación fue detenido en St. George, Utah, cerca del Parque Nacional Zion, a unos 400 kilómetros al sudoeste del campus donde Kirk fue asesinado, según un agente de las fuerzas del orden que pidió permanecer en el anonimato para hablar de los detalles de la investigación en curso.

El anuncio marca un giro decisivo en la investigación tras dos días de intensa cacería humana en Utah, donde el FBI y la policía estatal desplegaron un amplio operativo en el área boscosa cercana a la Universidad del Valle de Utah, escenario del ataque del miércoles. Allí, Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello mientras encabezaba un acto ante más de 3000 estudiantes, en lo que constituía la primera parada de su “Gira del Regreso Estadounidense”.

Disparan a Charlie Kirk en el cuello

Hasta ahora, las autoridades habían pedido ayuda al público, al ofrecer una recompensa de 100.000 dólares, y habían difundido imágenes del sospechoso huyendo con una gorra y una mochila. La confirmación de Trump de que el individuo está bajo custodia supone el primer indicio firme de que la investigación se encamina hacia su desenlace.

Mientras tanto, el cuerpo de Kirk fue trasladado el jueves a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente JD Vance, quien ayudó a cargar el ataúd. La viuda, Erika Kirk, también estaba a bordo de la aeronave.

“No se merecía esto”, dijo Trump esta mañana al referirse al asesinato de Kirk. El presidente señaló que no vio el video en el que el activista fue alcanzado por un disparo. “No quería recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, según lo que he oído, simplemente horrible”, expresó el líder republicano.

Imágenes del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk difundidas por el FBI. HANDOUT� - AFP�

Anoche, funcionarios del FBI y Cox brindaron una conferencia de prensa en la que hicieron público un video en el que se observa desde lejos el techo del edificio del campus universitario en el que estaba apostado el atacante. En las imágenes se lo ve correr a lo largo del techo y luego bajar por un vértice, para después correr por el césped que hasta una calle cercana, en la que pasaban autos.

Cox afirmó que las autoridades planean aplicar la pena de muerte contra el asesino de Kirk cuando sea identificado y arrestado.

Los investigadores creen que el atacante disparó desde el Losee Center, ubicado a unos 137 metros de distancia en línea recta al anfiteatro al aire libre donde se realizaba el evento. Un video publicado en redes sociales captura la figura de una persona que parece correr por el techo del edificio segundos después del atentado. En el instante previo al disparo, Kirk había contestado una pregunta sobre los tiroteos masivos en Estados Unidos.

El activista era el cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA (Tpusa), y se había convertido en una de las voces más influyentes de la derecha norteamericana.

Tpusa afirmó que el difunto activista se convirtió en “el mayor mártir de Estados Unidos en la lucha por la libertad de expresión que tanto adoraba”. El comunicado fue distribuido incluso en las redes sociales de Kirk, que tenía 31 años.