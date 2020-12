La viuda de Pablo Escobar reveló nuevos detalles de la vida junto al capo narco

Victoria Eugenia Henao, la viuda de Pablo Escobar, el narcotraficante más peligroso de Colombia, habló de cómo sobrellevó la violencia de género de la que fue víctima Crédito: Semmana

19 de diciembre de 2020

El riesgo a ser asesinada, el peligro y la tensión constantes fueron una parte troncal de la vida de Victoria Eugenia Henao (hoy María Isabel Santos). En una reciente entrevista, la viuda de Pablo Escobar Gaviria reveló nuevos detalles de lo vivido junto a quien fue el narcotraficante más peligroso de Colombia.

Con sus flamantes 60 años, Victoria Henao sabe que su vida difiere de la de los demás. Según ella no fue fácil vivir junto a Escobr cuando ostento el poder del Cártel de Medellín. En diálogo con la revista Semana, la viuda del capo narco habló de los padecimientos que soportó y de cómo sobrellevó la violencia de género de la que era víctima.

Desde un primer momento, la relación entre Victoria Henao y Pablo Escobar estuvo marcada por la desigualdad. Se conocieron cuando ella era una niña de 13 años y él tenía 24.

A través de romanticismo y la experiencia que confieren los años, Escobar conquistó a Henao cuando apenas era una preadolescente. Sin imaginarlo ese sería el comienzo de una vida repleta de experiencias negativas, con el delito y los crímenes omnipresentes. Un verdadero infierno. Calvario que revivió cuando las nuevas identidades de sus hijos y la suya quedaron al descubierto en Buenos Aires.

En la entrevista con el medio colombiano, Henao aseguró que logró volver a encontrarle sentido a su vida a partir del libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar (2018). En esa obra, la viuda del capo narco documentó todo lo vivido en forma de memoria y, casi sin proponérselo, se transformó en conferencista y una referente para mujeres que también tuvieron historias de vida difíciles.

"Yo no sabía que había vivido tanta violencia de género. La cultura en Colombia es muy machista, una cultura dodne las mujeres en mi época no teníamos derecho ni a preguntar ni a opinar", explica Henao en una videollamada con Semana.

La viuda de Pablo Escobar se refirió al "sometimiento absoluto" mientras estuvo casada con el capo narco. Sobre los cuestionamientos de las personas hacia su relación, Henao explicó que no tomó acciones contra su marido por temor a perder la vida. "Muchas personas me preguntaban '¿Por qué no te fuiste?, ¿Por qué no lo dejaste? ¿Por qué no lo denunciaste?'. Un hombre que tenía paralizada a Colombia con su violencia, hoy, mirándolo 27 años después, no me quiero imaginar denunciando yo a Pablo Escobar", relató.

Henao repasó los logros que realizó gracias a la ayuda de psicólogos y profesionales de la salud mental y cómo pudo darse cuenta de la patología que padecía el capo narco. "Con mis terapeutas, yo también fui descubriendo muchas situaciones traumáticas que viví. Descubrí una situación que me duele muchísimo: los profesionales me mostraron que yo vivía con un psicópata. Y los psicópatas son muy seductores con su familia o con la gente que quieren tener allí [bajo su poder] todo el tiempo", comentó.

Sobre el final de la entrevista, Henao reflexionó sobre cómo ese poder psicopático tuvo efectos nocivos en ella. "Él fue siempre muy seductor. Yo a Pablo siempre lo idealicé y por eso yo tuve a mis hijos desde el amor. Siempre quiero aclarar las diferencias: no es que yo esté hablando de Pablo Escobar porque se me antoja, sino porque vengo haciendo un proceso que me ha costado años de lágrimas y de dolor", concluye.