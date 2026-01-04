Lo comparan con Pablo Escobar y “El Chapo”: el exatleta olímpico que se convirtió en narcotraficante y es buscado por el FBI

El exatleta olímpico canadiense, Ryan James Wedding, fue incluido en marzo de 2025 en la lista de los “10 fugitivos más buscados” del Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI, por sus siglas en inglés). El hombre, comparado con Pablo Escobar y “El Chapo” Guzmán, se convirtió en narcotraficante y su nombre volvió a los titulares por una millonaria incautación en México.

El pasado 24 de diciembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que en coordinación interinstitucional con agencias de seguridad internacionales y locales, ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México, relacionados con el exatleta olímpico.

“Se catearon los domicilios donde se hallaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación”, indicaron las autoridades mexicanas en un comunicado.

Al respecto, la oficina en Los Ángeles del FBI publicó en sus redes sociales que las autoridades mexicanas habían ejecutado múltiples órdenes de cateo y decomisaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares, que se cree pertenecen a James Wedding.

Entre los 10 más buscados por el FBI

Ryan James Wedding compitió en snowboard Giant Slalom durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, Utah. Tras su carrera en ese deporte, las autoridades de EE.UU. señalan que se dedicó al delito como narcotraficante transnacional.

De acuerdo con la ficha del canadiense en el sitio del FBi, es buscado por presuntamente dirigir y participar en una operación transnacional de narcotráfico que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Canadá y otros lugares de Estados Unidos.

Además, se indica que participó en la orquestación de múltiples asesinatos para promover estos delitos de drogas.

Actualmente, hay una recompensa de hasta US$15 millones por información que conduzca a su arresto o condena. La cifra subió en noviembre de 2025, cuando se dio a conocer que fue acusado de ordenar el asesinato de un testigo federal, quien fue ejecutado a principios de 2025, antes de que pudiera testificar en su contra.

Ryan Wedding: comparado con Pablo Escobar y “El Chapo”

En una conferencia de prensa celebrada el 19 de noviembre en el Departamento de Justicia de EE.UU., junto a funcionarios de Canadá, describieron a exatleta olímpico como un narcotraficante comparable a capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Pablo Escobar.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que la operación de Wedding generaba más de US$1000 millones anuales en ingresos por tráfico de drogas ilegales.

Las autoridades indicaron que se cree que Wedding reside en México y que el hombre colabora con el Cartel de Sinaloa para llevar cocaína procedente de Colombia a comunidades estadounidenses y canadienses, y que la organización criminal mexicana lo protege.

En marzo del año pasado, cuando fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, Akil Davis, subdirector de la Oficina de Campo de la agencia en Los Ángeles, dijo que “Wedding pasó de esquiar en las pistas de los Juegos Olímpicos a distribuir cocaína en las calles de ciudades estadounidenses y de su natal Canadá”.

Además, indicó que los presuntos asesinatos que se le atribuyen lo convierten en un hombre muy peligroso.

El FBI insta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Wedding a contactarlos por WhatsApp, Signal o Telegram al +1-424 495-0614. También pueden comunicarse con la oficina local del FBI, la embajada o el consulado estadounidense más cercano, o enviar una pista en línea en tips.fbi.gov.