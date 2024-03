Las reacción de la dirigencia colombiana tras la decisión de Petro de expulsar a diplomáticos argentinos

Escuchar

La decisión del gobierno de Gustavo Petro de expulsar a los diplomáticos argentinos de Colombia luego de que el presidente Javier lo acusara de “asesino, terrorista y comunista” en una entrevista con CNN generó fuertes repercusiones en el arco político colombiano. Si bien la mayoría son en acuerdo con la disposición del mandatario local, hay quienes consideran algo excesiva la medida y le recriminan su “pasividad” en cuanto a la situación política en Venezuela.

La determinación de Petro se conoció durante la noche del miércoles, luego de que el mandatario se reuniera con el canciller Luis Gilberto Murillo sobre las expresiones del líder de La Libertad Avanza (LLA). En este contexto, el presidente colombiano resolvió la expulsión del embajador Gustavo Dzugala, y a su equipo. De acuerdo a la Cancillería, los comentarios de Milei van en “detrimento de la confianza en la nación austral”.

En este contexto, fueron varias las voces que se expresaron sobre esta situación conflictiva. Una de las primeras en hacerse escuchar fue la del presidente del Congreso, Iván Name, quien repudió “el irrespeto” del argentino contra el jefe de Estado colombiano pese a que siempre fue crítico de las reformas implementadas desde que asumió la conducción del país.

Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, se pronunció a favor de la resolución, se mostró en defensa de la institucionalidad y consideró “fundamental que el debate político se centre en encontrar soluciones constructivas para mejorar la situación de la región, en lugar de desviar la atención con ataques personales”.

En diversas ocasiones, el Presidente Milei ha expresado críticas hacia el Presidente @petrogustavo. Sin embargo, es importante reconocer el gran compromiso que ha tenido el Gobierno del Presidente Petro con la democracia y la paz.



Aunque creo fundamental que el debate político… — ANDRÉS CALLE (@AndresCalleA) March 28, 2024

En la misma sintonía, el representante del oficialismo Gabriel Becerra sostuvo que la determinación de Petro fue para cumplir con el “deber constitucional de defender la dignidad de la institución presidencial y el mandato popular” y definió a la política de Milei como de “odio, revanchismo social y grosería”.

“ Como colombiano no se puede tolerar el insulto al presidente Petro por parte de otro mandatario . Respetamos y queremos al pueblo argentino, pero no se puede tolerar este tipo de insultos”, agregó el representante del Pacto Histórico, David Racero, quien destacó que no se trata de una cuestión de “partidos o posturas políticas”.

Desde el mismo espacio, el senador Iván Cepeda evaluó que el accionar de la administración colombiana “no es contra el pueblo argentino”, sino “en contra de quien hoy los gobierna con talante autoritario”.

Además de calumniar a nuestro presidente, @petrogustavo, el presidente Milei ofende gravemente a nuestra Nación que lo eligió democráticamente como Jefe de Estado. La decisión de nuestro gobierno no es contra el pueblo argentino que queremos y admiramos, es contra quien hoy los… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 28, 2024

El senador Humberto de la Calle, quien fuera jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC y previamente vicepresidente de Ernesto Samper, repudió los dichos de Milei. “Las discrepancias entre presidentes son inevitables. Y quizás necesarias. Pero la deriva hacia los insultos es inadmisible. Y como colombiano, no puedo aceptar el tratamiento infame de Milei a Gustavo Petro”, escribió el legislador en su cuenta de X y luego subrayó: “El presidente simboliza nuestra soberanía. No meta la mano Milei. Es cosa nuestra”.

Las discrepancias entre presidentes son inevitables. Y quizás necesarias. Pero la deriva hacia los insultos es inadmisible. Y como colombiano, no puedo aceptar el tratamiento infame de Milei a @petrogustavo

. El presidente simboliza nuestra soberanía. No meta la mano Milei. Es… — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) March 28, 2024

El excandidato presidencial Sergio Fajardo, derrotado por Petro en las elecciones de 2022, también cargó contra Milei. “Las repetidas ofensas del presidente Milei contra el presidente Petro son vergonzosas, irresponsables y dañinas. Inaceptables. La decencia siempre es la mejor forma de tratarnos. Las relaciones entre países no pueden ser como peleas de calle”, apuntó quien fuera alcalde de la ciudad de Medellín y gobernador de Antioquia.

Las repetidas ofensas del presidente Milei contra el presidente Petro son vergonzosas, irresponsables y dañinas. Inaceptables. La decencia siempre es la mejor forma de tratarnos. Las relaciones entre paises no pueden ser como peleas de calle. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 28, 2024

Otros dirigentes colombianos, no obstante, se pusieron del lado de Milei. El legislador de Centro Democrático Andrés Forero, el partido de derecha fundado por el expresidente Álvaro Uribe, sostuvo que “Milei respondió insultos de Petro” y afirmó que el mandatario colombiano tiene “vanidad y doble rasero”.

Maduro excluye a la oposición de las presidenciales e insulta y se ríe de @petrogustavo.



Respuesta: tibio comunicado de @CancilleriaCol y exaltación presidencial de Chávez.



Milei responde a insultos de Petro:



Respuesta: romper relaciones con Argentina.



Vanidad y doble rasero. — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) March 28, 2024

En la misma línea se pronunció María Fernanda Cabal, senadora por el mismo partido, quien reivindicó los insultos de Milei a Petro. “¡Viva la libertad! La decisión de Gustavo no representa a los colombianos. Estamos contigo Javier Milei. ¡Aquí también venceremos a la casta!”, publicó la legisladora junto a una foto suya con Milei que se tomó en la edición brasileña de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en 2022.

¡Viva la libertad! La decisión de Gustavo no representa a los colombianos. Estamos contigo @JMilei.



¡Aquí también venceremos a la casta! pic.twitter.com/a97ybUvih7 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 28, 2024

LA NACION