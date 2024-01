escuchar

KIBBUTZ NIR OZ.- “Pelea por mí. No te rindas”, cuenta ella que le dijo su marido. “Por favor, grita lo que yo no puedo gritar. Estoy aterrorizado”. Sharon Alony Cunio fue secuestrada junto a su marido y sus hijos aquel 7 de octubre en su país, Israel, durante el feroz asalto del grupo terrorista Hamas. El 27 de noviembre fue liberada junto a sus gemelas de 3 años en el marco de un canje por prisioneros, pero su esposo sigue en cautiverio. En una entrevista a más de tres meses del horror, rememoró las últimas palabras que escuchó de su pareja, el argentino David Cunio, en Gaza antes de su regreso a Israel. Desde entonces, no sabe nada de él.

De pie en las ruinas de su casa en la aldea agrícola de Nir Oz, en la frontera con Gaza, Sharon contempló la distante silueta de Khan Yunis, la ciudad palestina hacia donde los combatientes de Hamas se la llevaron hace más de tres meses. Su esposo, David, sigue cautivo en Gaza. Está a pocos kilómetros de distancia, pero completamente fuera de su alcance.

Sharon Alony Cunio en las ruinas de su casa en el kibutz de Nir Oz, donde fueron secuestrados

Sharon y sus gemelas de 3 años, están sanas físicamente; a salvo. Pero ella no puede dejar de pensar en los últimos dichos de su esposo. Estaba delgado y frágil, herido en una pierna, cuando la familia se abrazó por última vez en cautiverio.

David Cunio se encuentra entre más de un centenar de rehenes que se cree que están vivos en Gaza luego de que otros 120 rehenes, entre ellos su esposa e hijas, fueran liberados durante una tregua de una semana.

El traslado de las gemelas Cunio

A medida que pasan los días, salpicados de informes de que otros rehenes han muerto mientras estaban cautivos, los liberados han hablado cada vez más sobre las condiciones que padecieron en Gaza. Mientras las difíciles circunstancias de los rehenes restantes acaparan la atención de la nación, quienes sobrevivieron esperan presionar al gobierno para que llegue a otro acuerdo.

Su cautiverio

En una entrevista con la agencia Associated Press, Sharon describió el ataque de Hamas y su tiempo en cautiverio, la mayor parte del cual, dijo, pasó en un hospital, lo que refuerza las afirmaciones de Israel de que Hamas ha usado instalaciones médicas con fines militares.

“Te privan de todas las necesidades básicas, te tienen sometido como un animal en una jaula”, dijo. “Es devastador que tus hijas te pidan comida y no tener respuestas”, agregó. Sus hijas, Emma y Julie, aún no entienden qué les pasó después de que los combatientes de Hamas incursionaron en el sur de Israel el 7 de octubre, mataron a unas 1200 personas y secuestraron a 250. El ataque de Hamas provocó una feroz ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

En cautiverio, Sharon les dijo a sus hijas que los sonidos casi constantes de los bombardeos eran sólo tormentas eléctricas y que los hombres que custodiaban su puerta eran sus protectores. Ahora, cuando llueve en Yavne, la ciudad central de Israel donde las tres se alojan con los padres de Sharon, las chicas preguntan: “Mami, ¿dónde están los ‘pums?’”.