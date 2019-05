Eduardo cuenta la agresión que sufrió este mediodía en la embajada de Venezuela en Buenos Aires 00:53

Las imágenes de Eduardo un joven venezolano que era agredido por militantes de izquierda y la posterior desesperación del chico luego de que le rompieran el teléfono con el que trabajaba, fueron una de las postales de la jornada de protesta en Buenos Aires ante la crítica situación que se vive en tierras chavistas.

La angustia se transformó a las pocas horas en alivio luego de que otro argentino se acercó y le regaló un teléfono celular para que pudiera seguir trabajando como repartidor en bicicleta a través de diferentes aplicaciones.

En un par de videos que compartió por Twitter Fernando Poyo, se puede ver al joven venezolano que contó lo sucedido: "Estábamos frente a la embajada, a unos metros, cuando un grupo de manifestantes que apoyan a Maduro, pero son argentinos, se nos lanzaron encima porque sabían que nosotros los Rappi y Glovo casi siempre somos venezolanos".

Cómo es el día a día del joven que emigró a Buenos Aires

"Se nos lanzaron encima, nos comenzaron a golpear y tirar las bicicletas. A mí me arrancaron el teléfono que es con lo que trabajo y estudio. Todo mi trabajo se basa en ese teléfono, por eso lo necesito", agregó y luego contó la buena noticia: "El señor Fernando me ofreció uno y se lo agradezco mucho. Ya estoy más tranquilo".

En otro mensaje, el chico explicó cómo es su día a día en Buenos Aires: "Yo me levanto a las seis de la mañana para ir a la universidad a las siete. Salgo al mediodía o a las once. De ahí me voy a trabajar con Rappi o Glovo hasta las cuatro de la tarde. Vuelvo a casa duermo un rato y me voy a trabajar de nuevo desde las seis hasta las once o doce".