León XIV firma su primera encíclica sobre IA y envía un mensaje al Pentágono

ROMA.- Tal como se había adelantado, el papa León XIV firmó su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas, sobre el cuidado de la persona humana en tiempos de la Inteligencia Artificial (IA) el viernes pasado, 15 de mayo, en el 135° aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII.

Así lo confirmó este lunes la Sala de Prensa de la Santa Sede, que anunció que la presentación de este primer gran documento de Robert Prevost será el próximo lunes 25 de mayo en el Aula del Sínodo, en un evento en el cual estará presente el propio Papa y, además, diversos relatores. Al margen de dos cardenales, el argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández, prefecto del dicasterio para la Doctrina de la Fe y el checo canadiense Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, disertará Chris Olah, directivo de Anthropic, empresa estadounidense líder en IA, que mantiene una batalla legal con el Pentágono.

La invitación de Olah representa un nuevo mensaje subliminal del Vaticano a Estados Unidos en cuanto a los límites éticos que debe tener la IA en su uso en cuestiones militares.

Chris Ollah

A principios de mes, el Pentágono anunció acuerdos con siete empresas líderes en IA para implementar su tecnología en sistemas militares clasificados, un contrato que no incluye a Anthropic.

Según un comunicado del gobierno estadounidense, SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services se integrarán en los sistemas clasificados más sensibles del Departamento de Defensa. El anuncio no incluyó a Anthropic, empresa que se encuentra inmersa en una disputa con el Pentágono debido a su exigencia de establecer límites respecto a la forma en que el ejército utiliza sus herramientas de IA, según informó en su momento AFP.

Las fuerzas armadas estadounidenses buscan dejar de depender de la IA de Anthropic, debido a la objeción de la compañía a que su tecnología se utilice para la vigilancia masiva interna o como máquinas de matar autónomas. A principios de este año, el Pentágono calificó a la startup de IA como un riesgo para la cadena de suministro, prohibiendo su uso por parte del ejército estadounidense y sus contratistas.

Anthropic quedó al margen de los sistemas clasificados más sensibles del Departamento de Defensa Manuel Balce Ceneta - AP

Además de Olah, que en 2024 fue incluido entre las cien personalidades más influyentes de la IA por la revista Time, presentarán el nuevo documento del Papa la teóloga y académica británica Anna Rowlands, experta en doctrina social de la Iglesia y ética teológica de las migraciones humanas, que enseña en la Universidad Durham del Reino Unido; y la religiosa africana Leocadie Lushombo, también teóloga y experta en pensamiento social católico, que enseña en la Universidad de Santa Clara, California.

También hablará el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y el propio León XIV, toda una novedad, tal como adelantó la oficina de Prensa.

La semana pasada, en un discurso que pronunció en la Universidad La Sapienza de Roma, León XIV denunció el uso de la IA en las guerras. “Es necesario vigilar el desarrollo y la aplicación de las inteligencias artificiales en los ámbitos militar y civil, para que no desresponsabilice las decisiones humanas ni agrave la tragedia de los conflictos”, dijo. “Lo que está ocurriendo en Ucrania, en Gaza y en los territorios palestinos, en el Líbano y en Irán describe la inhumana evolución de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías en una espiral de aniquilación”, advirtió.

León XIII, en 1887 ullstein bild Dtl.

Como León XIII (1878-1903) -en quien Robert Prevost se inspiró para elegir su nombre- en su encíclica Rerum Novarum (Cosas nuevas), de 1891, considerada la base de la doctrina social de la Iglesia, abordó los efectos de la revolución industrial, León XIV tiene muy claro que el gran desafío de sus tiempos es la IA.

De hecho, tal como el Vaticano anunció el sábado pasado, decidió crear una comisión interdicasterial sobre el tema, que presidirá el cardenal Czerny, debido al “desarrollo del fenómeno de la IA en las últimas décadas y la reciente aceleración de su uso generalizado”.

Según un “rescriptum” -decreto papal en respuesta a un asunto que le ha sido presentado-, la comisión estará formada por representantes de diversos “ministerios” vaticanos: el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Dicasterio para la Educación y las Pontificias Academia de Ciencias y de Ciencias Sociales.

Dal 25 maggio in libreria pic.twitter.com/KYm3bkvOLt — Lorenzo Fazzini (@FazziniLorenzo) May 18, 2026

“La coordinación de la comisión se encomienda al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral por un período de un año, renovable si fuera necesario. Posteriormente, el Romano Pontífice encomendará la coordinación a una de las instituciones participantes, también por un período de un año”, indicó el rescriptum. “La institución coordinadora es responsable de facilitar la colaboración y el intercambio de información entre los miembros del grupo en relación con las actividades y proyectos sobre IA, incluidas las políticas para su uso dentro de la Santa Sede, promoviendo el diálogo, la comunión y la participación”, añadió.

En realidad, desde hace más de una década el Vaticano estudia la cuestión de la IA e invita periódicamente a expertos en la materia a aportar sus ideas. En junio de 2024, el papa Francisco fue invitado a una cumbre del G7 que tuvo lugar en Apulia a hablar sobre la ética y la IA, convirtiéndose en el primer pontífice que participa en un foro similar. Entonces, pidió la prohibición del uso de armas sofisticadas vinculadas a esta tecnología, llamadas “armas autónomas letales”. “Ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano”, sentenció.