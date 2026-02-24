Liberan bajo fianza al exembajador británico Peter Mandelson y crece el reclamo político por el fin de la impunidad

LONDRES.–El escándalo político que sacude a Gran Bretaña por los vínculos entre figuras del establishment y el financista estadounidense Jeffrey Epstein sumó este martes un nuevo capítulo con la liberación bajo fianza del exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson, detenido en Londres por sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. El caso, que ya había derivado en la caída de funcionarios y en tensiones dentro del gobierno, también salpica al hermano menor del rey Carlos III, Andrew Mountbatten-Windsor, arrestado –y luego liberado– la semana pasada por acusaciones similares.

La Policía Metropolitana confirmó que Mandelson, de 72 años, fue detenido el lunes en su domicilio del barrio londinense de Camden y trasladado a una comisaría para ser interrogado, tras una investigación iniciada a partir de comunicaciones entre el exdiplomático y Epstein remitidas por el gobierno del primer ministro Keir Starmer. Posteriormente fue liberado bajo fianza a la espera de nuevas diligencias, una medida que implica la sospecha de que se haya cometido un delito, pero no constituye una declaración de culpabilidad.

El exministro laborista, que había sido destituido en septiembre de su puesto como embajador en Washington cuando comenzaron a conocerse detalles de su relación con Epstein, quedó en el centro de la controversia luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicara correos electrónicos que revelan una relación más estrecha de lo que había reconocido públicamente. Parte de esos intercambios datan de 2009, cuando Mandelson se desempeñaba como ministro en el gobierno del entonces primer ministro Gordon Brown, y sugieren que compartió información con el financista condenado por delitos sexuales.

Las propiedades del exembajador en Londres y en el oeste de Inglaterra ya habían sido registradas a comienzos de mes. En paralelo, Mandelson anunció su salida del Partido Laborista y su dimisión de la Cámara de los Lores, mientras reiteraba que lamentaba “profundamente” su vínculo con Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras aguardaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Piden el fin de la “era de impunidad”

La presión política sobre el gobierno se intensificó aún más tras la detención de Andrew Mountbatten-Windsor, investigado por presunta conducta indebida durante su etapa como representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011. Según documentos publicados en Estados Unidos, el entonces príncipe habría transmitido información confidencial al financista, acusación que siempre negó.

Ante la magnitud de las revelaciones, diputados británicos exigieron la publicación de los documentos relativos tanto al nombramiento de Mandelson como al del duque de York en sus respectivos cargos públicos. El partido Liberal Demócrata anunció la presentación de una moción parlamentaria para obligar al Ejecutivo a hacer públicos los antecedentes y la correspondencia ministerial vinculados a la designación de Mountbatten-Windsor, mientras que los conservadores impulsaron una iniciativa similar en el caso del exembajador.

El líder liberal demócrata Ed Davey reclamó el fin de lo que describió como una “era de impunidad” y sostuvo que cualquier funcionario público debe rendir cuentas por sus actos. Desde el gobierno, la ministra de Educación Bridget Phillipson respondió que el Ejecutivo fijará su posición ante el Parlamento, aunque advirtió que la divulgación de ciertos documentos podría comprometer investigaciones en curso.

El Ejecutivo, no obstante, confirmó su intención de publicar en marzo los archivos relativos al nombramiento de Mandelson como embajador en Washington, que según la BBC superan los 100.000 documentos e incluyen intercambios de correos electrónicos con miembros del gobierno británico.

Las revelaciones colocaron a Starmer bajo un creciente escrutinio, acusado por sectores de la oposición e incluso dentro del laborismo de haber nombrado a Mandelson pese a que sus vínculos con Epstein eran conocidos desde hacía años. El líder laborista escocés Anas Sarwar llegó a exigir su dimisión a principios de febrero, en medio de temores sobre el impacto institucional del escándalo.

Aunque las investigaciones sobre Mandelson y Mountbatten-Windsor avanzan por carriles distintos, el caso amenaza con erosionar tanto al gobierno como a la monarquía, al poner nuevamente en cuestión los mecanismos de control sobre quienes ocupan funciones públicas.

Una eventual condena por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público podría implicar penas de hasta cadena perpetua y sería juzgada en un tribunal de la Corona, reservado para los delitos penales más graves.

El caso salpica a Estados Unidos

En paralelo, con las investigaciones que afectan a figuras del establishment británico, el alcance internacional del caso vinculado a Jeffrey Epstein volvió a evidenciarse en Estados Unidos con la renuncia de Peter Attia, médico e influencer, al puesto de colaborador en CBS News, luego de que salieran a la luz correos electrónicos que intercambió con el financista.

Attia, presentador de podcast y autor del libro Outlive: The Science & Art of Longevity, había sido incorporado el mes pasado a la programación de la cadena por su editora jefe, Bari Weiss. Sin embargo, el nombre del científico apareció más de 1700 veces en el conjunto de 3 millones de correos electrónicos publicados por el DOJ.

Aunque el médico aseguró no haber cometido ningún delito ni haber participado en las reuniones organizadas por Epstein, reconoció que algunos de los mensajes eran “vergonzosos, de mal gusto e indefendibles”. Si bien CBS News no rompió relaciones con Attia tras la divulgación de los archivos, el propio especialista decidió apartarse del cargo.

A principios de febrero, el experto en longevidad había dimitido como director científico de una importante compañía de barra de proteínas llamada David Protein.

