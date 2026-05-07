Detienen a un hombre armado que amenazó e intentó atacar al expríncipe Andrés cerca de su residencia

LONDRES.– Un hombre fue arrestado por la policía británica bajo sospecha de delitos contra el orden público y posesión de un arma ofensiva, tras un incidente ocurrido cerca de la residencia de Andrew Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos III, en el este de Inglaterra.

La policía de Norfolk informó este jueves que los agentes acudieron el miércoles por la noche a la localidad de Wolferton, próxima a la estancia real de Sandringham, -donde actualmente vive el hermano del monarca-, después de recibir una denuncia sobre un individuo que “se comportaba de manera intimidatoria” en la zona.

“Los agentes acudieron al lugar y el hombre fue arrestado bajo sospecha de un delito de orden público y posesión de un arma ofensiva. Fue trasladado al centro de investigaciones policiales de King’s Lynn para ser interrogado y permanece bajo custodia”, indicó la fuerza policial en un comunicado.

El incidente ocurrió cerca de la finca Sandringham de la familia Real JUSTIN TALLIS - AFP

Las autoridades no identificaron públicamente a Mountbatten-Windsor ni precisaron qué tipo de arma fue hallada.

En Reino Unido, la categoría de “arma ofensiva” puede incluir cuchillos, bastones u otros objetos capaces de causar lesiones.

Según reportó el diario The Telegraph, el incidente ocurrió mientras el exprícipe paseaba a sus perros cerca de Sandringham Royal Parkland, no lejos de Marsh Farm, la propiedad dentro de la finca donde reside desde el año pasado. El periódico señaló que un hombre con el rostro cubierto por una máscara tipo pasamontañas o de esquí se acercó corriendo y le gritó insultos.

El exmiembro de la realeza habría reaccionado subiéndose rápidamente a un automóvil estacionado en las inmediaciones junto con un integrante de su equipo de seguridad privada y abandonando el lugar a gran velocidad, mientras el sospechoso intentaba perseguirlo, según el reporte.

El Palacio de Buckingham, en tanto, declinó de hacer comentarios sobre el episodio y los representantes de Mountbatten-Windsor no respondieron de inmediato a las solicitudes de declaraciones.

La reclusión pública de Mountbatten-Windsor

Andrew Mountbatten-Windsor, de 66 años, se trasladó recientemente a Sandringham después de abandonar Royal Lodge, su histórica residencia cercana al castillo de Windsor. De acuerdo con medios británicos, el rey Carlos III le otorga una asignación anual que incluye fondos destinados a seguridad privada, aunque la administración de esos recursos depende del propio Mountbatten-Windsor.

El hermano del monarca permanece alejado de la vida pública desde hace varios años debido a los escándalos vinculados a su amistad con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019.

Andrew Mountbatten Windsor sale de la comisaría el día en que fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas Phil Noble/Reuters - REUTERS

En febrero de este año, Mountbatten-Windsor fue arrestado —coincidiendo con su cumpleaños número 66— bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas, en una investigación relacionada con presuntas filtraciones de información sensible a Epstein durante la etapa en que se desempeñó como enviado especial británico para comercio internacional. Posteriormente fue liberado mientras continúa la investigación.

El scándalo Epstein

La policía británica indicó entonces que evaluaba informaciones según las cuales el exduque habría compartido documentación comercial y gubernamental con Epstein en 2010. Parte de la correspondencia entre ambos fue divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro de los archivos vinculados a la investigación sobre el financista.

Mountbatten-Windsor negó haber cometido irregularidades y sostuvo públicamente que lamenta su relación con Epstein. También rechazó todas las acusaciones formuladas en su contra.

Virginia Giuffre junto al entonces príncipe Andrés HANDOUT - US District Court - Southern Dis

El expríncipe perdió sus títulos militares y patronazgos oficiales tras el creciente deterioro de su imagen pública. Además, alcanzó un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, quien aseguró haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años. Aunque Mountbatten-Windsor negó las acusaciones, aceptó un arreglo económico cuyo monto nunca fue revelado y expresó su pesar por el sufrimiento de Giuffre como víctima de tráfico sexual.

Giuffre murió en abril de 2025 a los 41 años, en un caso que las autoridades estadounidenses calificaron como suicidio.

Agencias AP y Reuters