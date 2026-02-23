Detienen al exembajador británico en EE.UU. Peter Mandelson por su vínculo con el caso Epstein

LONDRES.– La policía de Londres arrestó este lunes al exembajador británico en Estados Unidos y figura histórica del laborismo Peter Mandelson. La detención responde a una presunta conducta indebida en el ejercicio de su cargo público, luego de que salieran a la luz detalles comprometedores sobre su relación con el fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Mandelson, de 72 años, enfrentó el procedimiento policial en las afueras de una residencia tras semanas de intensa presión política y social.

La investigación criminal cobró fuerza a principios de este mes, cuando el gobierno del primer ministro Keir Starmer entregó a las autoridades una serie de comunicaciones entre el exembajador y Epstein. Estos documentos forman parte de un archivo masivo de tres millones de páginas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó recientemente.

Peter Mandelson sale de su casa en Wiltshire, Inglaterra

El núcleo de la imputación

La detención del veterano político se fundamenta en la sospecha de que utilizó su posición oficial para beneficio de Epstein. Los archivos que analizan los investigadores sugieren que Mandelson compartió información gubernamental sensible con el financista durante su etapa como ministro en el gabinete de Gordon Brown.

Entre los datos filtrados figuran detalles estratégicos sobre la crisis financiera global de 2008 y las medidas internas que el Reino Unido planeó para estabilizar su economía.

Mandelson, en su etapa como embajador ante los EE.UU. en el despacho de Donald Trump.

Keir Starmer, que ya había destituido a Mandelson de su cargo como embajador en Washington el pasado septiembre, calificó la situación como vergonzosa. El primer ministro se mostró horrorizado ante la posibilidad de que correos electrónicos sobre asuntos de Estado llegaran a manos de Epstein, quien consultó de forma inmediata sobre la venta de activos públicos tras recibir informes confidenciales.

La foto de Mandelson en ropa interior junto a una mujer en el departamento de París de Epstein

La situación legal de Mandelson se complicó de manera drástica este lunes con la aparición de nuevos registros financieros. Los documentos revelan transferencias por un total de 75.000 dólares desde cuentas de Epstein hacia fondos vinculados al político o a su pareja, Reinaldo Avila da Silva.

Estos pagos refuerzan la teoría de una relación de mutua dependencia que perduró incluso después de que Epstein recibiera su primera condena por delitos sexuales con menores.

Peter Mandelson, entonces embajador británico en Estados Unidos, en un evento en Londres el 18 de junio del 2025

Además de las pruebas, la opinión pública británica reaccionó con indignación ante la difusión de material visual. Una de las fotografías que circula en los medios muestra a Mandelson en ropa interior dentro del departamento de Epstein en París.

Otra imagen, que data de diciembre de 2025, captura a ambos en una celebración de cumpleaños, lo que ratifica la cercanía que el propio Mandelson admitió alguna vez al referirse a Epstein como su “mejor amigo”.

El fin de una era política

El arresto marca el colapso definitivo de una carrera que ya superó diversas crisis previas. Mandelson renunció a su escaño en la Cámara de los Lores apenas unos días antes de su detención, en un intento por mitigar el daño institucional al Partido Laborista. El gobierno británico ya inició los trámites para retirarle su título vitalicio de Lord, bajo la premisa de que no debe formar parte de la vida pública nunca más.

El británico Peter Mandelson

Este escándalo no afecta únicamente a Mandelson. La semana pasada, las autoridades también arrestaron a Andrew Mountbatten–Windsor, hermano del rey Carlos III, bajo cargos similares de conducta indebida por el envío de documentos confidenciales a Epstein.

La Policía Metropolitana mantiene una revisión urgente de todos los contactos gubernamentales del exembajador para determinar el alcance total de las filtraciones.

Mandelson, que en el pasado expresó un profundo arrepentimiento por su asociación con el financista, no realizó declaraciones oficiales tras su detención. Su legado, que fue clave para los éxitos electorales de Tony Blair, queda ahora bajo la sombra de un proceso judicial que busca esclarecer hasta dónde llegó la traición a la confidencialidad del Estado británico.

