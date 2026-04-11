Liberan el paso a buques en el estrecho de Ormuz en medio del diálogo entre Washington y Teherán

Mientras en Pakistán tienen lugar los primeros contactos directos entre Washington y Teherán, en busca de una salida a la guerra en Medio Oriente, se registró el paso de buques petroleros y militares por el estrecho de Ormuz, hasta entonces bloqueado por Irán. La maniobra supone un gesto de distensión en el conflicto, ya que la reapertura del paso es una de las principales demandas de Estados Unidos.

Tres superpetroleros y dos buques de guerra estadounidenses atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado, el primer tránsito de este tipo desde que comenzó la guerra con Irán, informaron medios locales, maniobra con la que Washington ha comenzado a “desbloquear” esta vía vital para el comercio mundial de hidrocarburos, aseguró el sábado Donald Trump.

Esta información se da en momentos en que Irán y Estados Unidos se encuentran en plenas negociaciones de paz en Islamabad.

Dos destructores equipados con misiles guiados de la Armada de Estados Unidos atravesaron el estrecho sin que se registraran incidentes, según informó The Wall Street Journal, citando a tres funcionarios estadounidenses.

La operación se realizó sin coordinación con las autoridades iraníes, según informó el medio estadounidense Axios.

El paso de los dos barcos de guerra estadounidense tiene como objetivo dar confianza a los buques mercantes para que naveguen a través del estrecho, precisó Axios.

El presidente Donald Trump en el Corredor Estatal de la Casa Blanca, el miércoles 1 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Pool) Alex Brandon - AP Pool

A su vez, se registró que el superpetrolero (VLCC) Serifos, con bandera de Liberia, y los tanqueros VLCC Cospearl Lake y He Rong Hai, con estandarte chino, entraron y salieron también este sábado del “fondeadero de prueba del paso de Ormuz”, que rodea la isla iraní de Larak, según datos de LSEG.

Cada buque tiene capacidad para transportar 2 millones de barriles de petróleo. Se espera que el Serifos, que transporta crudo cargado en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a principios de marzo, llegue al puerto de Malaca (Malasia) el 21 de abril, según datos de LSEG y de la empresa de análisis Kpler.

En tanto, el Cospearl Lake transporta petróleo iraquí y el He Rong Hai, crudo saudí, según los mismos datos. Ambos VLCC están fletados por Unipec, la división comercial del gigante energético chino Sinopec, según los datos. Sinopec no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario de oficina.

El mensaje de Trump

Trump afirmó el sábado que Estados Unidos había iniciado “el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”, escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Otro mensaje de Trump

“Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos”, agregó. Irán bloqueó el paso de la gran mayoría de buques por el estrecho deOrmuzcomo respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, y en teoría la reapertura de esta vía era una de las condiciones del alto al fuego acordado entre Washington y Teherán anunciado el martes.

El presidente republicano también criticó a los medios de comunicación que aseguran que Irán está ganando la guerra contra Estados Unidos, “cuando en realidad todo el mundo sabe que ”están perdiendo, y perdiendo a lo grande”.

Y tras ello marcó: “Lo único que tienen a su favor es la amenaza de que un barco pueda chocar contra una de sus minas marinas.

Trump también dijo que toda la flota de barcos minadores iraní, compuesta por 28 naves, “yace en el fondo del mar” por los ataques estadounidenses.

Agencias AFP y Reuters