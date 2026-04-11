Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 11 de abril

La incertidumbre se cierne el viernes sobre las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, con acusaciones cruzadas que ponen en riesgo la tregua.

Agentes de seguridad custodian las calles pakistaníes en la previa de los diálogos por la paz Anjum Naveed - AP

El alto el fuego, de dos días de vigencia, ha detenido la campaña de bombardeos aéreos de Estados Unidos e Israel sobre el régimen islámico. Pero hasta ahora no ha hecho nada para calmar la guerra paralela que Israel libra contra el aliado de Teherán, Hezbollah, en el Líbano, ni para poner fin al bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha provocado la mayor interrupción de la historia en el suministro mundial de energía.