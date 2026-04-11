Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 11 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Las fuerzas israelíes continuaron durante la noche su campaña de incursiones en la Cisjordania ocupada
Según informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa, las tropas israelíes cerraron el puesto de control en la localidad de az-Zawiya, al oeste de la ciudad de Salfit, a última hora del viernes, dificultando la circulación de los residentes locales, y registraron varias viviendas.
Máxima tensión en la antesala de las negociaciones del fin de semana
La incertidumbre se cierne el viernes sobre las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, con acusaciones cruzadas que ponen en riesgo la tregua.
El alto el fuego, de dos días de vigencia, ha detenido la campaña de bombardeos aéreos de Estados Unidos e Israel sobre el régimen islámico. Pero hasta ahora no ha hecho nada para calmar la guerra paralela que Israel libra contra el aliado de Teherán, Hezbollah, en el Líbano, ni para poner fin al bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha provocado la mayor interrupción de la historia en el suministro mundial de energía.
Estados Unidos e Irán desembarcan en Pakistán para negociar la paz
En medio de altas expectativas globales, las delegaciones de ambos países se preparan para unas difíciles conversaciones, tras acusaciones cruzadas de incumplir el acuerdo.
Alza récord del combustible enciende los precios al consumo en Estados Unidos
Los precios al consumidor en Estados Unidos anotaron en marzo su mayor subida en casi cuatro años, debido a que la guerra con Irán provocó un aumento sin precedentes del valor de la gasolina y el diésel, en un duro golpe para el presidente Donald Trump.
Si bien el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado el viernes por el Departamento de Trabajo mostró que la medida subyacente de la inflación -que excluye los componentes volátiles de alimentos y energía- subió moderadamente el mes pasado, los economistas señalaron que ello se debía a que los datos de marzo solo reflejaban los efectos inmediatos de la crisis del precio del petróleo.
El canciller español descarta que la OTAN participe en la operación Ormuz
El canciller español, José Manuel Albares, descartó hoy que la OTAN participe en una operación militar para reabrir el estrecho de Ormuz.
“La OTAN no tiene ninguna participación en esta guerra. Los aliados no hemos sido ni informados ni consultados. Oriente Medio no está dentro del radio de acción de la OTAN y, por tanto, no solo nosotros, muchos aliados se han expresado en el mismo sentido: la OTAN no participará en esta guerra”, dijo Albares.
El canciller español desmintió de esta forma al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, Rutte declaró: “Si la OTAN puede ayudar, evidentemente no hay ninguna razón para no ofrecernos”, dijo.
Monedas y bolsas suben a la espera negociaciones de paz
Los mercados de monedas y bolsas de América Latina suben este viernes, perfilando una semana positiva en medio de las expectativas de los inversores ante las negociaciones de paz en Medio Oriente el fin de semana.
El martes se acordó lo que ha sido un frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.
Presidencia del Líbano anunció que tendrá conversaciones con Israel el martes en Washington
La presidencia del Líbano informó que el próximo martes 14 de abril se celebrará en Washington una reunión con Israel para discutir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hezbollah y el posible inicio de negociaciones entre los dos países vecinos.
En un comunicado señaló que el viernes por la noche se llevó a cabo la primera llamada telefónica entre los embajadores libanés e israelí en Washington y la embajadora estadounidense en el Líbano, que se encontraba en Estados Unidos. “Durante la llamada, se acordó celebrar la primera reunión el próximo martes en el Departamento de Estado para debatir la declaración de un alto el fuego y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos”, añadió el comunicado.
Wall Street cierra dispar a la espera de conversaciones de paz entre EEUU e Irán
La Bolsa de Nueva York cerró con resultados dispares el viernes, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos a pocas horas del inicio de las conversaciones de paz en Pakistán entre Washington y Teherán.
El Dow Jones cedió un 0,56%, el índice Nasdaq ganó un 0,35% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,12%. En la semana, los tres índices de referencia del mercado estadounidense avanzaron más de un 3%.
La delegación iraní llegó a Pakistán para las negociaciones con EE.UU.
La televisión estatal iraní reportó que la delegación de la república islámica, liderada por jefe del Parlamento, llegó a Pakistán para mantener conversaciones con Estados Unidos.
Israel y Hezbollah intensifican ataques en vísperas de conversaciones bilaterales
Los ataques entre Israel y el grupo político-militar libanés Hezbollah se intensificaron este viernes, antes de las conversaciones directas entre el gobierno de Líbano e Israel, programadas para la próxima semana.
Al menos 13 miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado de Líbano murieron en un ataque israelí en el sur del país, mientras que Hezbollah se atribuyó un ataque contra una base naval en la ciudad portuaria israelí de Ashdod, a unos 145 kilómetros de la frontera.
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