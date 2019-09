Cientos de personas llegaron disfrazadas a la base secreta militar de Estados Unidos Fuente: Reuters - Crédito: Jim Urquhart

NEVADA .- Fin de la cuenta regresiva. Un llamado para "asaltar" la base militar secreta de Estados Unidos conocida como Área 51 atrajo a varias decenas de personas a la entrada fuertemente vigilada. Nadie intentó ingresar al sitio, que se cree que conserva secretos sobre vida extraterrestre, pero afuera pasó de todo.

La concentración empezó esta mañana a las 10. Esa fue la fecha y hora en que el usuario de Facebook Matty Roberts convocó a sus amigos para correr hacia la base para "verse como extraterrestres" y conocer los secretos de la base.

Lo hizo en junio pasado a través de un grupo cerrado llamado " Storm Area 51, They Can't Stop All of Us" ("Ellos no pueden frenarnos a todos") , al que se sumaron 2 millones de personas que confirmaron asistencia al lugar.

Esta mañana entusiastas de los ovnis y curiosos llegaron en autos particulares y colectivos.

Había personas con trajes espaciales naranjas, algunos con sombreros de papel aluminio y otros con máscaras alienígenas. Un cartel en la reunión destacaba la frase "Extraterrestres gratis del gobierno".

"Un grupo de personas al azar con trajes extraños parados fuera de la base gubernamental, ¿por qué querrían perderse esto?", dijo una personalidad de YouTube conocida como Atozy.

"Es una experiencia única en la vida", agregó desde su transmisión en vivo en el lugar.

Una mujer joven se intentó agacharse bajo una reja y fue detenida por las autoridades y luego liberada. Otros permanecen afuera del perímetro y participan de los espectáculos musicales, las exposiciones y las transmisiones en vivo. En los alrededores hay puestos de venta con recuerdos del evento, como camisetas y mochilas.

"Solo están aquí para ver qué está pasando", dijo el sargento Orlando Guerra, de la División de Investigación del Departamento de Seguridad Pública de Nevada. "Están aquí para divertirse", agregó.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos había emitido una advertencia al público para que no ingresara al Área 51, que dice que se utiliza para probar aeronaves y entrenar al personal.

En la zona, los carteles alertan de que los militares tienen permiso para usar "fuerza mortal".

¿Qué es el Área 51?

El Área 51 estuvo envuelta en el misterio desde hace tiempo, alentando teorías conspirativas de que alberga los restos de un platillo volador y los cuerpos de su tripulación alienígena de un supuesto accidente de un objeto volador no identificado en Roswell, New Mexico, en 1947.

Lo cierto es que se trata de una instalación de la Fuerza Aérea en Groom Lake, Nevada. En 2013, la CIA desclasificó documentos que reconocían por primera vez que la zona era una base militar secreta y que la instalación fue usada para probar los programas de vigilancia aérea.

Sin embargo, el Gobierno nunca especificó qué tipo de investigación u operaciones se llevan a cabo.

Agencias Reuters y AP