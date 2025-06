Lo que la nueva estatua de Stalin en Moscú muestra sobre los intentos de Rusia de reescribir la historia

“Ni siquiera Dios puede cambiar el pasado”. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece empeñado en probar que el poeta griego Agatón (448 a.C. – 400 a.C.) se equivocó cuando pronunció esta frase. Así, el mandatario insiste en su estrategia de reescribir el pasado de su país y de rehabilitar a uno de los personajes más controvertidos de los tiempos recientes: el dictador soviético Joseph Stalin (1878-1953).

El último paso en el plan para sacar del ostracismo a la figura del líder comunista que gobernó con mano de hierro la extinta Unión Soviética durante tres décadas fue la inauguración, a mediados de mayo, de una estatua en su honor en Moscú.

Volviendo al culto a la personalidad

El monumento a Stalin, el cual muestra al exgobernante mirando a lo lejos, flanqueado por trabajadores que lo veneran y niños que le ofrecen flores, fue instalado en el interior de la estación del Metro moscovita de Taganskaya. El conjunto escultórico es una réplica de otro que ya adornó la estación del subterráneo en la década de 1950 y que fue retirado en 1966, reseñó el diario The Moscow Times.

“Los expertos recrearon la composición a partir de fotografías y documentos de archivo”, informó el diario moscovita. El monumento original fue desmantelado durante la llamada “desestalinización”, el proceso iniciado luego de que el sucesor del dictador, Nikita Jrushchov (1894-1971), denunciara la brutal represión lanzada por Stalin contra sus oponente reales o imaginarios y la cual atribuyó a una mezcla entre paranoia y un excesivo culto a la personalidad.

Jrushchov hizo los señalamientos en 1956, durante el XX congreso del Partido Comunista, y a partir de ahí las estatuas de Stalin fueron derribadas, su nombre fue borrado del himno nacional, y su cuerpo, el cual fue embalsamado y colocado en el mausoleo de la plaza Roja junto al de Lenin, fue sepultado cerca de las murallas del Kremlin.

Tras haber sido uno de sus colaboradores, Nikita Jrushchov denunció los crímenes cometidos por Joseph Stalin. Getty Images

Sin embargo, con la llegada de Putin al poder la imagen de Stalin comenzó a ser reivindicada. Y prueba de ello es que en los últimos 25 años se erigieron al menos 108 monumentos a Stalin en todo Rusia, y el ritmo se aceleró desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, le dijo el historiador ruso Ivan Zheyanov al diario estadounidense The New York Times.

Asimismo, en días pasados, Putin dijo que está considerando renombrar nuevamente la ciudad sureña de Volgogrado como Stalingrado. Un anuncio que sorprende, pues hace unos años el propio Putin reconoció los crímenes cometidos por Stalin. “Es muy importante que todos nosotros y las generaciones futuras conozcamos y recordemos este trágico periodo de nuestra historia en el que grupos sociales enteros y pueblos enteros fueron cruelmente perseguidos”, llegó a decir el mandatario sobre las purgas estalinistas.

Este último monumento al controvertido gobernante soviético se inauguró coincidiendo con el 80° aniversario del Día de la Victoria, cuando Rusia celebra la victoria sobre la Alemania nazi; y el 90° aniversario de la apertura del Metro de Moscú, puesto en funcionamiento durante el régimen de Stalin.

La estrategia parece funcionar

El papel jugado por el dictador soviético en la Segunda Guerra Mundial es uno de los argumentos que emplean las actuales autoridades rusas para rehabilitar a Stalin y parece ser convincente. Al menos ese es el sabor de boca que dejan los testimonios que el editor de la BBC para Rusia, Steve Rosenberg, recogió de algunos ciudadanos a los que preguntó en Moscú sobre el homenaje al exgobernante.

“Creo que Joseph Stalin es injustamente odiado. Él hizo mucho por nuestra nación”, respondió un joven. “Por supuesto que fue un tirano, pero aun así probó su valía como líder”, agregó una mujer de mediana edad.

Desde el Kremlin, obviamente, se omiten aspectos controvertidos del papel de Stalin antes y durante el conflicto bélico, como el hecho de que suscribió en agosto de 1939 un pacto de no agresión con la Alemania nazi. Mediante el llamado tratado Molotov-Ribbentrop, Moscú y Berlín no solo prometían no atacarse, sino que se repartían Europa del Este, comenzando por Polonia, país que semanas después fue invadido por las tropas de Adolf Hitler.

El papel de Stalin en la Segunda Guerra Mundial es una de las principales armas usadas por el Kremlin hoy para enaltecer al líder soviético. Getty Images

Y cuando Rosenberg les preguntó a los entrevistados sobre la represión y los miles de personas que perecieron en los “gulags” (campos de concentración y de trabajo forzados soviéticos), se encontró con variopintas respuestas.

“No podemos culpar solo a Stalin de eso, porque fue todo parte de un sistema”, dijo un joven. “Nadie es perfecto. Probablemente hizo eso porque no tuvo otra opción”, agregó una jubilada. Solamente uno de los entrevistados llegó a admitir que el período estalinista fue “un capítulo triste de nuestra historia”.

Stalin fue responsable del llamado “Gran Terror”, una ola de purgas registradas entre 1936 y 1938 en la que se estima que murieron entre 700.000 y 1,2 millones de personas, entre ellas militares, intelectuales, miembros de minorías étnicas y campesinos.

Entre 700 mil y 1,2 millones de soviéticos se estima que murieron en los gulags durante la represión que Stalin lanzó en la década de 1930. Getty Images

La URSS también “reaparece”

Pero el gobierno de Putin no solo parece haber decidido desenterrar a Stalin, sino también al enorme país que este gobernó: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

“La URSS aún existe desde el punto de vista legal”, declaró en días pasados Antón Kobiakov, un asesor del Kremlin. Según Kobiakov, el tratado que en diciembre de 1991 firmaron los entonces líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia -Borís Yeltsin, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkévich, respectivamente- es ilegal. “Dado que el Congreso de los Soviets fue el que creó la URSS en 1922, entonces debería haber sido disuelta por decisión de ese mismo congreso”, argumentó.

Por disparatado que suene esto, en especial porque desde hace más de tres décadas la URSS ya no existe como entidad jurídica, la idea tiene apoyo entre los nostálgicos rusos. “La disolución fue ilegal, por lo tanto debería ser anulada”, le dijo al editor de la BBC un ultranacionalista que se manifestaba en la plaza Roja de Moscú con una bandera roja con la hoz y el martillo.

Putin llegó a calificar la desintegración de la URSS como "la mayor tragedia geopolítica del siglo XX". Getty Images

En 2021, una encuesta del Centro Levada arrojó que el 63% de los rusos -entre ellos el propio Putin- consideraban que la disolución de la URSS fue un “error”. ¿Pero qué importancia tiene esto hoy? Pues, por ejemplo, que, a criterio del asesor Kobiakov, el conflicto en Ucrania es un asunto interno y no una guerra entre dos estados.

“Queremos regresar a las fronteras que teníamos en 1945 y poner fin a esta guerra”, le dijo un veterano del ejército rojo a Rosenberg. Sin embargo, la mayoría de los rusos reconoce que la resurrección del estado fundado por Lenin se antoja difícil.

“No creo que sea realista en la situación política actual, porque cada país que solía ser parte de la URSS es ahora independiente y autónomo. ¿Querrían ellos volver a la Unión? No lo creo”, indicó una entrevistada.

Desde hace años, Putin viene reinterpretando la historia de su país. Así, en 2022 llegó a poner en duda la existencia de Ucrania. “La Ucrania moderna fue creada completamente y en su totalidad por Rusia, más específicamente por la Rusia bolchevique y comunista”, dijo en ese momento. “Este proceso se inició prácticamente de forma inmediata tras la revolución de 1917, y además Lenin y sus colaboradores lo hicieron de la forma más desastrosa en relación con Rusia: dividiéndola, arrancándole trozos de su propio territorio histórico”, agregó.

Rosenberg considera improbable que “nos vayamos a despertar una mañana con la URSS de regreso”. Sin embargo, advierte que la estrategia del Kremlin parece “ser un intento de las autoridades rusas de cambiar el pasado para tratar de justificar el presente”.